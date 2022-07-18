 حرب كلامية ـ رئيس فريق برشلونة يشن هجومًا مضادًا على بايرن ميونيخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

حرب كلامية ـ رئيس فريق برشلونة يشن هجومًا مضادًا على بايرن ميونيخ

بعد تصريحات يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ عن برشلونة، شن خوانا لابورتا رئيس فريق برشلونة هجوما لاذعا على بايرن ميونيخ. لابورتا طلب من الفريق البافاري بعدم التدخل في شؤون الأندية الأخرى والاهتمام بأنفسهم.

Spanien Joan Laporta neuer Präsdident vom FC Barcelona

خوانا لابورتا أثناء احتفاله بالعودة مجدداً لرئاسة الفريق الكتالوني، صورة أرشيفية.

لم يتأخر كثيراً خوانا لابورتا، رئيس فريق برشلونة في الرد على تصريحات فريق بايرن ميونيخ، بخصوص الصفقات التي أبرمها الفريق الكتالوني هذا الصيف، للعودة مجدداً إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

وقال خوانا لابورتا في مؤتمر صحفي في نيويورك إنه لم يلاحظ فقط "جهل معين" بين المسؤولين في فريق بايرن ميونيخ بل أيضاً "نقص المعلومات" بخصوص تصريحاتهم حول برشلونة. وأضاف لابورتا أن المسؤولين في الفريق البافاري "حرفوا الحقيقة"، وفق ما نقله موقع "شبورت" الألماني.

مختارات

وتابع لابورتا هجومه اللاذع على عملاق ألمانيا قائلاً إن برشلونة كان في وضع مالي حرج للغاية قبل عام. وأضاف:"لكننا فريق يبلغ من العمر 122 عاماً ولدينا أصول مهمة للغاية. أما رؤساء البايرن فلم يكونوا على دراية بالقوة والدعم الذي يتمتع به هذا النادي".

وواصل خوانا لابورتا حديثه عن الفريق البافاري بالقول إن على موظفي بايرن ميونيخ البقاء بعيداً عن شؤون الأندية الأخرى في المستقبل. واختتم لابورتا كلامه "لذلك، أطلب منهم عدم القيام بذلك وعدم العبث معنا. عليهم أن يهتموا بأنفسهم".

وكان مدرب فريق بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان قد أطلق مؤخراً تصريحات قوية ضد فريق برشلونة. وقال المدرب الألماني الشاب "برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لا يملك الأموال، إلا أن إدارته تشتري عقد كل لاعب تريده. لا أعرف كيف يقومون بذلك. إنه غريب بعض الشيء، جنوني بعض الشيء"، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يشار إلى أن برشلونة، نجح في التعاقد مع هداف بايرن ميونيخ السابق روبرت ليفاندوفسكي. وحاول الفريق البافاري الإبقاء على هدافه البولندي بكل الطرق، لكن ليفاندوفسكي أصر على الرحيل إلى برشلونة، وخوض تجربة كروية جديدة مع "البلوغرانا".

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مواضيع ذات صلة

Frankfurt am Main, 07.04.2022 xjfx Fussball UEFA Europa League, Eintracht Frankfurt - FC Barcelona, Barca emspor, emonline, v.l., Ferran Torres FC Barcelona und Mitspieler Torjubel, Goal celebration, celebrate the goal *** Frankfurt am Main, 07 04 2022 xjfx football UEFA Europa League, Eintracht Frankfurt FC Barcelona emspor, emonline, v l , Ferran Torres FC Barcelona and teammates goal celebration, celebrate the goal Copyright: JoaquimxFerreira

هجوم ناري.. كيف سيلعب برشلونة بعد ضم ليفاندوفسكي؟ 18.07.2022

بعدما حسم برشلونة رسمياً صفقة ضم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تتجه الأنظار إلى مدرب "البلوغرانا" تشافي هيرنانديز لمعرفة العناصر التي سيعتمد عليها في خط الهجوم. هل يسير تشافي على خطى كلوب؟

Official presentation of Raphinha as a new FC Barcelona player at Camp Nou Stadium. Barcelona July 15, 2022 Presentacion oficial de Raphinha como nuevo jugador del FC Barcelona en el Camp Nou, Barcelona 15 de Julio de 2022 900/Cordon Press

برشلونة يثني على نجمه الجديد رافينيا وينتظر ليفاندوفسكي! 15.07.2022

في صفقة ضخمة تصل قيمتها إلى 67 مليون يورو، استطاع برشلونة الظفر بخدمات النجم البرازيلي الصاعد رافينيا الذي أثنى عليه رئيس النادي بالقول: "كرة القدم الجميلة ستعود". لكن لايزال النادي ينتظر ضم نجم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي.

ARCHIVFOTO: Robert LEWANDOWSKI Bayern Muenchen lehnt Vetragsangebot des FC Bayern ab. Robert LEWANDOWSKI Bayern Muenchen, Gestik,winkt,winken,Abschied, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. Fussball 1. Bundesliga Saison 2021/2022,27.Spieltag, Spieltag27. FC Bayern Muenchen - 1.FC Union Berlin 4-0 am 19.03.2022, A L L I A N Z A R E N A Muenchen. *** ARCHIVE PHOTO Robert LEWANDOWSKI Bayern Muenchen rejects contract offer of FC Bayern Robert LEWANDOWSKI Bayern Muenchen , gesture,wave,wave,farewell,action,single image,cropped single image,half figure,half figure Football 1 Bundesliga season 2021 2022,27 matchday,matchday27 FC Bayern Muenchen 1 FC Union Berlin 4 0 on 19 03 2022, A L L I A N Z A R E N A Muenchen

اتفاق بين بايرن وبرشلونة لانتقال ليفاندوفسكي 16.07.2022

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يستعد للانتقال من بايرن ميونيخ الألماني إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو. الفريق البافاري أكد الاتفاق مع برشلونة، لكنه قال إن "عملية حسم الصفقة لم تنته بعد."