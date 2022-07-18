حرب كلامية ـ رئيس فريق برشلونة يشن هجومًا مضادًا على بايرن ميونيخ

لم يتأخر كثيراً خوانا لابورتا، رئيس فريق برشلونة في الرد على تصريحات فريق بايرن ميونيخ، بخصوص الصفقات التي أبرمها الفريق الكتالوني هذا الصيف، للعودة مجدداً إلى منصات التتويج المحلية والقارية.
وقال خوانا لابورتا في مؤتمر صحفي في نيويورك إنه لم يلاحظ فقط "جهل معين" بين المسؤولين في فريق بايرن ميونيخ بل أيضاً "نقص المعلومات" بخصوص تصريحاتهم حول برشلونة. وأضاف لابورتا أن المسؤولين في الفريق البافاري "حرفوا الحقيقة"، وفق ما نقله موقع "شبورت" الألماني.
وتابع لابورتا هجومه اللاذع على عملاق ألمانيا قائلاً إن برشلونة كان في وضع مالي حرج للغاية قبل عام. وأضاف:"لكننا فريق يبلغ من العمر 122 عاماً ولدينا أصول مهمة للغاية. أما رؤساء البايرن فلم يكونوا على دراية بالقوة والدعم الذي يتمتع به هذا النادي".
وواصل خوانا لابورتا حديثه عن الفريق البافاري بالقول إن على موظفي بايرن ميونيخ البقاء بعيداً عن شؤون الأندية الأخرى في المستقبل. واختتم لابورتا كلامه "لذلك، أطلب منهم عدم القيام بذلك وعدم العبث معنا. عليهم أن يهتموا بأنفسهم".
وكان مدرب فريق بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان قد أطلق مؤخراً تصريحات قوية ضد فريق برشلونة. وقال المدرب الألماني الشاب "برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لا يملك الأموال، إلا أن إدارته تشتري عقد كل لاعب تريده. لا أعرف كيف يقومون بذلك. إنه غريب بعض الشيء، جنوني بعض الشيء"، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
يشار إلى أن برشلونة، نجح في التعاقد مع هداف بايرن ميونيخ السابق روبرت ليفاندوفسكي. وحاول الفريق البافاري الإبقاء على هدافه البولندي بكل الطرق، لكن ليفاندوفسكي أصر على الرحيل إلى برشلونة، وخوض تجربة كروية جديدة مع "البلوغرانا".
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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