 حرب كلامية صينية أمريكية بسبب المسلمين الأويغور | أخبار | DW | 28.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

حرب كلامية صينية أمريكية بسبب المسلمين الأويغور

دخل عنصر توتر جديد على العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة أصلا. واشنطن دعت إلى "الإفراج الفوري" عن المسلمين الأويغور المحتجزين في "مخيمات اعتقال"، وهو ما أثار حفيظة بكين. تقرير أمريكي يتحدث عن وجود مليون مسلم محتجز.

China Uiguren feiern muslimischen Feiertag Eid al-Adha (Getty Images/K. Frayer)

ندّدت الصين اليوم الخميس (28 آذار/ مارس 2019) بتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بخصوص المسلمين الأويغور. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إنّ تصريحات بومبيو "سخيفة للغاية و(تشكل) تدخلا وقحا في الشؤون الداخلية الصينية". وأضاف "ندعو الولايات المتحدة لاحترام الحقائق ... والتوقف عن التشويه الخبيث".

وكان بومبيو دعا يوم أمس الأربعاء إلى الإفراج "الفوري" عن المسلمين الأويغور المحتجزين في ما وصفها بـ "مخيمات اعتقال" في الصين، وذلك أثناء لقائه في واشنطن أفراد عائلة من "الناجين" الذين نددوا بعمليات تعذيب واسعة في السجون الصينية بحق الأقلية المسلمة.

وأشاد بومبيو بـ "شجاعة" هؤلاء "الناجين" الذين يجرؤون على "رفض انتهاكات الصين". وكتب على تويتر أن "الصين يجب أن تفرج عن أولئك المعتقلين تعسفا وتنهي هذا القمع".

من جانبها، تؤكد بكين أن تلك المواقع هي مراكز "تدريب مهني" تساعد الأشخاص الذين قد يكونون عرضة للتأثر بالتطرف في تفادي الانزلاق نحو الإرهاب وإعادة إدماجهم في المجتمع، في منطقة شهدت في السابق هجمات نسبت إلى انفصاليين أو إلى إسلاميين أويغور.

مختارات

قتل إمام مسجد بإقليم شينغيانغ ذي الأغلبية الأويغورية المسلمة غرب الصين طعناً. وقال الإعلام الرسمي إنه قتل على أيدي أفراد من نفس طائفته العرقية ممن يعارضون موقف الإمام الرافض لأعمال العنف المناوئة للوصاية الصينية. (31.07.2014)

مع استمرار التوترات التي يشهدها إقليم شينغيانغ الصيني، الذي تقطنه عرقية الأويغور المسلمة، أعلنت صحيفة مقربة من الحكومة أن حظراً سيفرض على القاصرين في تلك المقاطعة لممارسة الشعائر الدينية في المدرسة أو المنزل. (29.10.2014)

ووفق آخر تقرير أميركي حول حقوق الإنسان في العالم، نشر في منتصف آذار/مارس، فإن بكين "صعدت حملة اعتقالات أفراد الأقليات المسلمة إلى مستوى قياسي". ويقدّر معدو التقرير أن "أكثر من مليون من الأويغور، ومن إثنية الكازاخ وغيرهم من المسلمين" أصبحوا "محتجزين في مخيمات لإعادة التأهيل".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه المسألة تمثّل "إحدى أخطر المشاكل في مجال حقوق الإنسان في عالم اليوم".

وبعد أشهر من نفي وجود مراكز الاعتقال، أطلقت بكين العام الماضي حملة للدفاع عن "مراكز التأهيل"، من خلال تنظيم زيارات لدبلوماسيين أو وسائل إعلام من دول صديقة. وقام وفد من ثلاثة موظفين في الاتحاد الأوروبي بزيارة شينجيانغ، في إطار زيارة نظمت بعناية، وعادوا بانطباع أن الأشخاص الذين تحدثوا إليهم في "مركز تأهيل" رددوا كلاما فرض عليهم.

أ.ح/هـ.د (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 03:40

مسلمو الصين يعانون من قمع متنام

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسلمو الصين يعانون من قمع متنام  

مواضيع ذات صلة

مسلمو الصين يعانون من قمع متنام 28.01.2019

بحجة محاربة التطرف والإرهاب بنى النظام الصيني في إقليم سنجان غرب البلاد معتقلات يحتجز فيها مئات الآلاف من شعب الأويغور المسلمين، كما تتنامى الرقابة التي تفرضها بكين على المساجد. لكن معاداة الإسلام لا تقتصر على السلطات الرسمية.

Deutschland Symbolbild Abschiebung

ألمانيا تنوي إعادة طالب لجوء من "الأيغور" تم ترحيله للصين 15.08.2018

مرة أخرى تضطر الحكومة الألمانية إلى النظر في حالة طالب لجوء تم ترحيله بشكل غير قانوني. فبعد حالة طالب لجوء أفغاني أعادته ألمانيا، يتعلق الأمر هذه المرة بشاب من أقلية الأويغور المسلمة في الصين تم ترحيله قبل البت في طلبه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  