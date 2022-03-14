 حرب كلامية بين موسكو وواشنطن حول أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 17.03.2022

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DW الأخبار

حرب كلامية بين موسكو وواشنطن حول أوكرانيا

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، متعهّدا تقديم مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا. ويستبعد بايدن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

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ISTANBUL, TURKIYE - FEBRUARY 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends Turkiye Economy Model introductory meeting held at Istanbul Congress Center via video conference in Istanbul, Turkiye on February 12, 2022. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

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17.03.2022 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Bundestag in Berlin Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht per Videoschalte zu den Abgeordneten des Deutschen Bundestags am 17.03.2022 in Berlin. Berlin Bundestag Berlin Deutschland *** Ukrainian President Volodymyr Selenskyj in the Bundestag in Berlin Ukrainian President Volodymyr Selenskyj speaks by video link to the members of the German Bundestag on 17 03 2022 in Berlin Berlin Bundestag Berlin Germany

زيلينسكي لشولتس: "اهدم الجدار" وامنح ألمانيا الدور الذي تستحقه 17.03.2022

بعد نحو ثلاثة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى أمام البرلمان الألماني. الخطاب الذي بث عبر الفيديو، حمل مناشدة واضحة للمستشار شولتس ولم يخل من نقد حاد لبرلين.

Ben grant and other foreign fighters from the UK pose for a picture as they are ready to depart towards the front line in the east of Ukraine following the Russian invasion, at the main train station in Lviv, Ukraine, March 5, 2022. Picture taken March 5, 2022. REUTERS/Kai Pfaffenbach

ألمانيا تحذر مواطنيها من المشاركة في القتال في حرب أوكرانيا 17.03.2022

بعد مناشدة الرئيس الأوكراني زيلينسكي المتطوعين بالذهاب إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي، تعالت الأصوات في ألمانيا للتحذير من المشاركة في الحرب بأوكرانيا، فما الذي نعرفه عن مشاركة الألمان في هذا "الفيلق الدولي"؟

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks to the media along side the US Secretary of State, prior to the start of a NATO foreign ministers' meeting following Russia's invasion of Ukraine, at the Alliance's headquarters in Brussels on March 4, 2022. - US Secretary of State Antony Blinken and NATO allies arrived in Belgium for a meeting of NATO, G7 and EU counterparts on the response to Russias invasion of Ukraine and the growing refugee situation. After meetings in Brussels Blinken will travel to Poland, Moldova, Latvia, Lithuania, and Estonia from March 3 to 8 to reassure them of US support. (Photo by OLIVIER DOULIERY / Pool / AFP) (Photo by OLIVIER DOULIERY/Pool/AFP via Getty Images)

الناتو يحذر من حرب كيماوية روسية في أوكرانيا.. وزيلينسكي يهدد 13.03.2022

حذر الأمن العام للناتو من تصاعد وتيرة المعارك العنيفة في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة مرجحاً احتمال قيام روسيا بالتخطيط بأسلحة كيماوية، فيما هدد الرئيس الأوكراني المتعاونين والداعمين المحتملين لروسيا في بلاده.