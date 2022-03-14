حرب كلامية بين موسكو وواشنطن حول أوكرانيا

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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، متعهّدا تقديم مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا. ويستبعد بايدن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا
أكد مكتب الرئيس التركي أن أردوعان عرض استضافة الرئيسين الروسي والأوكراني لإجراء محادثات في تركيا للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، فيما طلبت أوكرانيا من تركيا أن تكون "أحد الأطراف الضامنة" لاتفاق محتمل مع روسيا.
بعد نحو ثلاثة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى أمام البرلمان الألماني. الخطاب الذي بث عبر الفيديو، حمل مناشدة واضحة للمستشار شولتس ولم يخل من نقد حاد لبرلين.
بعد مناشدة الرئيس الأوكراني زيلينسكي المتطوعين بالذهاب إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي، تعالت الأصوات في ألمانيا للتحذير من المشاركة في الحرب بأوكرانيا، فما الذي نعرفه عن مشاركة الألمان في هذا "الفيلق الدولي"؟
حذر الأمن العام للناتو من تصاعد وتيرة المعارك العنيفة في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة مرجحاً احتمال قيام روسيا بالتخطيط بأسلحة كيماوية، فيما هدد الرئيس الأوكراني المتعاونين والداعمين المحتملين لروسيا في بلاده.
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