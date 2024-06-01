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نزاعاتإسرائيل

كيف عزلت اسرائيل

٦ يونيو ٢٠٢٤

ضغط متنامي على إسرائيل لاعتماد حل تفاوضي ينهي أزمة رهائنها ويوقف الكارثة الإنسانية في غزة. بيد أن نتانياهو يصر حتى الآن على تدمير حماس بشكل كامل ويتعرض هو وحكومته لضغوط كبيرة. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

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ضيوف الحلقة:
ناصر زهير، مركز جنيف للسياسات // 
وليد الشيخ، صحفي وباحث سياسي // 
مائير كوهين، محلل سياسي - القدس

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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