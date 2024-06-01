كيف عزلت اسرائيل

2024/6/6 ٦ يونيو ٢٠٢٤

ضغط متنامي على إسرائيل لاعتماد حل تفاوضي ينهي أزمة رهائنها ويوقف الكارثة الإنسانية في غزة. بيد أن نتانياهو يصر حتى الآن على تدمير حماس بشكل كامل ويتعرض هو وحكومته لضغوط كبيرة. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة