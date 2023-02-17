 حرب روسيا على أوكرانيا .. متى يعم السلام؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.02.2023

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سياسة واقتصاد

حرب روسيا على أوكرانيا .. متى يعم السلام؟

عام على حرب أوكرانيا ولا تبدو في الأفق نية حقيقية للدخول في مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، هناك من يرى أن على كييف تقديم تنازلات ومن يرى عكس ذلك. ومن يراهن على دول محايدة لا "تكره روسيا ولا أوكرانيا" لحل الأزمة !

بخموت في أوكرانيا

عام على الحرب في أوكرانيا سقط خلاله عشرات آلاف الجنود والمدنيين

عشرات الآلاف من الجنود سقطوا من الجانبين، وآلاف القتلى من المدنيين الأوكرانيين، ومدن لا حصر لها دمرت. أضف إلى ذلك النقص العالمي في الطاقة، وارتفاع نسب التضخم والمجاعة في العديد من البلدان النامية، هذه هي حصيلة عام من الحرب. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق هدفه المتمثل في احتلال أوكرانيا بالكامل. لكن روسيا تحتل حوالي خمس مساحة البلاد.

الوضع على الجبهة الطويلة لا يتحرك منذ شهور، فقد توقفت عمليات استعادة الجيش الأوكراني المذهلة لأراضي البلاد المحتلة. روسيا تشن هجمات جديدة وتقوم بعمليات حفر خنادق على الخطوط الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا، وحرب المواقع والاستنزاف مستمرة.

رغم ذلك، لا يُبدي أي من الطرفين رغبة جادة في الانخراط في مفاوضات سلام في الوقت الحالي. يبدو أن روسيا تعتقد أن لها القدرة على الصمود والانتصار على المدى الطويل. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقد قال مرارا إنه سيتم استعادة جميع الأراضي التي تحتلها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. ويريد الغرب المؤيد لأوكرانيا أن يترك لها قرار متى وكيف تتفاوض.

الخوف من حرب عالمية جديدة

لكن الضغط من أجل مفاوضات السلام يرتفع في الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، بما في ذلك ألمانيا. في أحدث استطلاع أجرته قناة ARD الألمانية في 9 شباط/ فبراير، يعتقد 58 في المائة من الذين تم استجوابهم أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب لم تكن كافية، وهي النسبة الأعلى منذ اندلاع الحرب.

السياسية اليسارية سارا فاغنكنيخت والناشطة في مجال حقوق المرأة أليس شفارتسر قدمتا التماسا لإجراء مفاوضات سلام فورية ووقف تسليم الأسلحة. الالتماس يحذر من حرب عالمية جديدة وكتب فيه: "يمكن لأوكرانيا بالفعل أن تكسب بعض المعارك - بدعم من الغرب. لكنها لا تستطيع النصر في حرب ضد أكبر قوة نووية في العالم". وقع على العريضة العديد من الفنانين، وأيضا عدد من رجال الدين والسياسة.

السياسية اليسارية سارا فاغنكنيخت والناشطة في مجال حقوق المرأة أليس شفارتسر

السياسية اليسارية سارا فاغنكنيخت والناشطة في مجال حقوق المرأة أليس شفارتسر قدمتا التماسا لإجراء مفاوضات سلام فورية ووقف تسليم الأسلحة.

من جانبه فإن السفير الأوكراني في برلين، أوليكسي ماكييف، فقد صرح لموقع "تي أونلاين" الإخباري إنه لا يستطيع فهم الخوف في الغرب من التصعيد إلى حرب عالمية ثالثة، ويشرح بالقول: "أوكرانيا في الحرب العالمية الثالثة بالفعل. روسيا تشن حرب إبادة ضدنا".

مختارات

أعاد الجيش الروسي انتشاره وترتيب قواته، وبات يركز هجماته على شرق أوكرانيا، وخاصة منطقة دونباس، وهذا لم يفاجئ المراقبين. ولكن ما أهمية منطقتي لوهانسك ودونيتسك بالنسبة لبوتين وأهدافه من غزو أوكرانيا؟

دعت الصين إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وحذرت من استخدام السلاح النووي، وذلك في وثيقة مكونة من 12 نقطة، والتي جاء توقيتها مع الذكرى السنوية لهذه الحرب. والرئيس الأوكراني يريد مناقشة الوثيقة بـ"إيجابية".

حالة من الترقب لقرار أممي تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا. وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كشفت بعض تفاصيل القرار المتوقع وتدهو لتأييده.

أوكرانيا واستعادة جميع الأراضي المحتلة

في مقابلة أجرتها معه DW في الخريف الماضي، رفض الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ جميع أفكار تحركات السلام الأحادية لأنه: "إذا توقفت أوكرانيا عن القتال، فسوف تتوقف عن الوجود كدولة مستقلة". لذلك يجب أن "تكسب" الحرب.

ولضمان حفاظ أوكرانيا على حريتها، واصلت الدول الغربية زيادة مساعداتها في مجال الأسلحة. في وقت سابق من هذا العام وبعد تردد كبير، وافق المستشار أولاف شولتس على تزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية الألمانية، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى أيضا بدبابات قتالية. يرى خبراء عسكريون أن دبابات Leopard 2 الألمانية يمكن أن تساعد أوكرانيا على وجه الخصوص في "التعويض عن الفارق بالقوة الواضح في ساحة المعركة"، كما كتب السياسي والعقيد السابق في الاتحاد الديمقراطي المسيحي رودريتش كيسفيتر لـ DW ، وقال: "تعتمد قدرة الأوكرانيين على تغيير الأمور في ساحة المعركة على عدد ووقت التسليم واستمرارية تسليم الدبابات".

ومع الحصول على الدبابات، تأمل أوكرانيا ألا تكون قادرة فقط على صد الهجمات الروسية. إذ يعتقد الخبير الأمني ​​نيكو لانغ أن "الفرص العسكرية لأوكرانيا لاستعادة المنطقة المحتلة بالكامل وبالتالي استعادة السلام واقعية"، كما قال لـ DW. ويعتقد لانغ أن "بوتين لن يكون مستعدا للتفاوض إلا عندما يكون الوضع العسكري في صالح أوكرانيا لدرجة أنه يدرك أنه لا يمكنه تحقيق أي مكاسب من هذه الحرب العدوانية".

سيناريوهان عسكريان

الجنرال الألماني السابق هيلموت غانسر لا يشارك هذا الرأي. في مجلة "السياسة الدولية والمجتمع" الصادرة في أوائل شباط/ فبراير2023، رسم سيناريوهين لهجوم أوكراني جنوبا باتجاه بحر آزوف باستخدام الدبابات الغربية. السيناريو الأول: في حالة ما ربما تتوقف الدبابات أمام الدفاعات الروسية القوية. في هذه الحالة، يحذر غانسر مما يمكن ان يشاهده الرأي العام الغربي: "صور دبابات ليوبارد تم إطلاق النار عليها تنتشر على الإنترنت".

وفي الثاني من شباط / فبراير 2023، في الذكرى الثمانين لمعركة ستالينغراد الشهيرة خلال الحرب العالمية الثانية، بين القوات السوفيتية من جهة وقوات ألمانيا النازية من جهة أخرى، رسم بوتين أوجه تشابه مع الحرب العالمية الثانية حين قال: "مرة أخرى، نتعرض للتهديد من دبابات ليوبارد الألمانية التي تحمل الصليب (الشعار الوطني الألماني)، يشار إلى أن الدبابات التي سترسلها ألمانيا إلى أوكرانيا لن تحمل الشعار الوطني الألماني ولن تهدد روسيا، لكنها ستمنح لأوكرانيا للدفاع عن النفس.

ومع ذلك، يرى  الجنرال غانسر أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً أكثر خطورة: عندما تندفع التشكيلات المدرعة إلى  بحر آزوف  وتواجه شبه جزيرة القرم. يعتقد غانسر أن بوتين سوف يوسع بعد ذلك "منطقة الحرب بأكملها لتشمل أراضي الدول الداعمة الغربية" ويحذر: "يتزايد خطر الانزلاق البطيء غير المقصود في الواقع إلى أكبر كارثة لأوروبا بأكملها".

بوابة براندبورغ في برلين

في أحدث استطلاع أجرته قناة ARD الألمانية في 9 شباط/ فبراير، يعتقد 58 في المائة من الذين تم استجوابهم أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب لم تكن كافية، وهي النسبة الأعلى منذ اندلاع الحرب.

وفي أكتوبر تشرين أول الماضي، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من "هرمجدون"(حرب نهاية العالم( نووي. لكن نيكو لانغ يرى أن التهديد النووي الروسي هو "أداة حرب نفسية"، فهو لا يعتبر فقط إعادة احتلال شبه جزيرة القرم أمرا ممكنا "تصوره عسكريا"، بل أن "المحاولة ضرورية أيضا لأسباب تتعلق بسياسة السلام: فاستعادة القرم المحتملة من قبل أوكرانيا تعني خسارة كبيرة لبوتين، وهي طريقة للدفع بروسيا للدخول في مفاوضات سلام".

أين يوجد الخط الأحمر؟

تختلف الآراء حول ما إذا كان الضغط العسكري يزيد من  رغبة روسيا في التفاوض  أو يزيد من خطر نشوب حرب نووية عالمية. المستشار شولتس أكد مرارا أنه لا ينبغي أن تصبح ألمانيا طرفا في الحرب تحت أي ظرف من الظروف. ومن هنا كان التردد الطويل بشأن دبابات القتال ليوبارد. وحول أرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا لا يرغب المستشار في سماع هذا الأمر. من ناحية أخرى، فإن رودريش كيسفتر العضو في حزب  CDU المعارض "لن يرسم أي خطوط حمراء فيما يتعلق بأنظمة أسلحة معينة". "ففي القانون الدولي" يصبح المرء طرفا في الحرب فقط إذا أرسل جنودا، وهو ما يستبعده كيسفتر.

أما الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس فيرى خطورة ديناميكية عسكرية. في مقال له في صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الصادرة يوم 15 شباط /فبراير 2023، كتب: أنه كلما زاد عدد الأسلحة والجنود الذين يلقيهم بوتين في المعركة، كلما زاد الدعم الذي سيقدمه الغرب. وإذا ما حققت روسيا نجاحات أكبر، فإن الغرب سيكون بمواجهة حالتين "إما الاستسلام أو أن يصبح طرفًا في الحرب". وبالنسبة له، فإن هذا لا يعني أنه يجب وقف مساعدات الأسلحة، ولكن أيضا الالتزام ببدء مفاوضات السلام على الفور بهدف التوصل إلى "حل وسط يحفظ ماء الوجه للطرفين".

أهداف سلام غير متوافقة

"التسوية" هي إحدى الكلمات الرئيسية في النقاش حول نهاية محتملة للحرب. لكن في أوكرانيا نفسها، لا يوجد أي مؤشر تقريبا على أي استعداد لتقديم تنازلات، وفقا لرومان غونشارينكو المحرر بالقسم الأوكراني في DW : "في الأسابيع القليلة الأولى بعد الغزو، كانت كييف على  استعداد لتقديم تنازلات، مثل الحياد بدلاً من العضوية في الناتو. لكن وحشية الجيش الروسي وضم المزيد من المناطق جعلت البحث عن حل وسط شبه مستحيل. أظهر استطلاع بتكليف من مؤتمر ميونخ للأمن  العالمي أن 93 في المائة من الأوكرانيين يرون الانسحاب الكامل لروسيا، بما في ذلك من شبه جزيرة القرم، كشرط مسبق لوقف إطلاق النار".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال مرارا إنه سيتم استعادة جميع الأراضي التي تحتلها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

لكن لن يكون هناك أي سلام من دون تنازلات، كما يعتقد الباحث في الشؤون السياسية يوهانس فارويك في جامعة هاله الألمانية، أيضا فيما يتعلق بعضوية التحالف: "في جميع الاحتمالات، ستكون هناك في النهاية أوكرانيا المحايدة التي لا تندرج بوضوح في النفوذ الغربي أو الروسي". فارويك يدفع باتجاه مبادرة تفاوضية ويشرح بالقول: "إذا كانت النتيجة نفسها في نهاية حرب طويلة أو تصعيدية، فلن يكون من المنطقي الاستمرار في القتال مع عشرات الآلاف من القتلى والمصابين بصدمات نفسية".

السفارة الروسية في برلين كتبت في تغريدة في 14 شباط / فبراير: "أي عمليات قتالية ستنتهي بالمفاوضات، نحن مستعدون لها. لكن المفاوضات فقط دون شروط مسبقة، انطلاقا من الواقع السائد وفيما يتعلق بالأهداف التي أعلنا عنها علنا". لكن هذا ليس استعدادا لتقديم تنازلات. "الواقع الفعلي" يعني الاحتلال الروسي لنحو خمس البلاد، في حين أن أحد "الأهداف" كان هو إلغاء الدولة الأوكرانية بأكملها.

انتصار عسكري أو تسوية سلمية

كتب أستاذ الاقتصاد والسياسة الأمريكي جيفري ساكس في مجلة "إيكونوميست" البريطانية في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن ما هو مهم بالنسبة لسلام "موثوق" هو ​​أن "أهم المصالح الأمنية لكلا الجانبين تكون مصونة. ويجب ضمان سيادة وأمن  أوكرانيا، بينما سيتعين على الناتو أن يتعهد بأنه لن يتوسع شرقا".

يعتقد ساكس أن التنازلات بشأن وضع شبه جزيرة القرم و الدونباس ضرورية. وعندما يتعلق الأمر بفرض اتفاقية سلام، يعلق ساكس آمالًا كبيرة على "الدول المحايدة" مثل البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، التي رفضت إدانة روسيا في مجلس الأمن. وقال ساكس: "هذه الدول لا تكره روسيا ولا تكره أوكرانيا. إنهم لا يريدون لروسيا أن تغزو أوكرانيا، ولا يريدون أن يتوسع الناتو شرقًا". اقترح الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا تأسيس "نادي سلام" أوكراني، لكن هذا الاقتراح لم يلق سوى القليل من الآذان الصاغية..

وقد حذر السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رودريش كيسفتر من تقديم تنازلات لموسكو: "إنها فكرة خاطئة مفادها أنه يتعين عليك فقط منح روسيا بعض الأراضي، ومن ثم سيتم إرضاء جوع روسيا للإبادة. وبدلاً من ذلك، فإن أي مكاسب للأراضي من جانب روسيا ستكون بمثابة مخطط لدول استبدادية أخرى تحت درع الابتزاز النووي والتهديد بإعادة رسم الحدود العسكرية في المستقبل". ويعتقد أن الصين على وجه الخصوص تعتبر أوروبا بالفعل "حقل اختبار" فيما يتعلق بسيادة تايوان، يعتقد كيسفتر.

بعد عام من الحرب، تتصادم مدرستان فكريتان مختلفتان: هل يمكن أن يكون الحل الوحيد هو انتصار عسكري على روسيا، أم يجب على أوكرانيا وأنصارها الغربيين تقديم تنازلات؟ ومثل الحرب نفسها، لم يحسم النقاش بعد مرور عام.

كريستوف هاسلباخ/ ع.خ

  • انفجارات في كييف صبيحة الـ 24 من فبراير/شباط 2022

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    "استيقظنا على الحرب" 

    في صباح 24 من فبراير/ شباط 2022، استيقظ العديد من الأوكرانيين على انفجارات قوية تهز العاصمة كييف حيث أقدمت روسيا على شن الحرب والتوغل العسكري واسع النطاق ما يمثل أكبر هجوم تشنه دولة ضد دولة أخرى ذات سيادة منذ الحرب العالمية الثانية. واستهدفت روسيا المباني المدنية مع أسفر عن سقوط ضحايا. وأعلنت أوكرانيا على الفور الأحكام العرفية.

  • مبنى مسرح ماريوبول (8/4/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    قصف بلا رحمة

    مع بداية الحرب، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "عملية عسكرية خاصة" بهدف الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق البلاد. اندفع سكان مدينة ماريوبول الساحلية في دونيتسك إلى البقاء في الطوابق السفلى من المباني لأسابيع خوفا من القصف. مات الكثيرون تحت الأنقاض. أدانت منظمات حقوقية الغارة الروسية التي استهدفت مبنى مسرح ماريوبول الذي لجأ إليه مئات الأشخاص في مارس / آذار العام الماضي.

  • A young boy looks out the window of an evacuation train in the city of Pokrowsk in the Donetsk region

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    نزوح غير مسبوق

    تسببت الحرب في أوكرانيا في موجة نزوح جماعي غير مسبوق في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد فر أكثر من 8 ملايين شخص من البلاد. استقبلت بولندا وحدها 1.5 مليون شخص. وأُجبر ملايين الأشخاص، ومعظمهم من شرق وجنوب أوكرانيا، على الفرار.

  • An investigator from an international forensics team looking at body bags

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    بوتشا.. مشاهد مروعة

    تمكن الجيش الأوكراني من طرد القوات الروسية من مناطق في شمال وشمال شرق البلاد بعد أسابيع قليلة من احتلالها. فشلت خطة روسيا في محاصرة العاصمة كييف. بعد تحرير المناطق، أصبح حجم الفظائع الروسية المزعومة جليا أمام أعين الملايين ليس في أوكرانيا وحدها وإنما في العالم بأسره مع انتشار صور المدنيين الذين جرى تعذيبهم قبل قتلهم في مدينة بوتشا قرب كييف فيما أفاد المسؤولون بمقتل 461 حالة وفاة.

  • Scene of aftermath of a Russian missile strike on the railway station in the Ukrainian city of Kramatorsk on April 8, 2022

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    رائحة الدمار والموت تفوح من كراماتورسك

    مع استمرار الحرب، ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف المدنيين بإقليم دونباس. طلب المسؤولون من السكان المدنيين التراجع إلى مناطق أكثر أمانا، لكن الصواريخ الروسية استهدفت أيضا السكان خلال محاولتهم الفرار بما في ذلك مدينة كراماتورسك شرق البلاد. وأسفر القصف الذي طال محطة السكك الحديدية بالمدينة في أبريل/ نيسان عن مقتل أكثر من 61 شخصا وإصابة 120 آخرين حيث كان الآلاف يحاولون الفرار.

  • محطة قطار الأنفاق كملجأ لسكان كييف (16/12/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    القصف في كل مكان

    خلال الهجمات الجوية التي شنها الجيش الروسي، لجأ الملايين في أوكرانيا إلى ملاجئ. وعلى وقع ذلك، أضحت الطوابق السفلى بالنسبة للسكان قرب الخطوط الأمامية، بمثابة المنازل. وسعى سكان المدن الكبرى إلى الاحتماء من القصف الصاروخي حيث باتت محطات المترو في كييف وخاركيف ملاذات آمنة.

  • محطة الطاقة النووية زابوريجيا التي وقعت تحت سيطرة الجيش الروسي (11/9/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    محاوف من "كارثة نووية محتملة" في زابوريجيا

    بعد أسابيع من بدء التوغل العسكري الروسي، احتلت القوات الروسية مساحة كبيرة من المناطق في جنوب وشرق أوكرانيا خاصة المتاخمة للعاصمة. امتد القتال إلى مباني محطة الطاقة النووية زابوريجيا والتي أصحبت خاضعة لسيطرة الروس منذ ذلك الحين. أوفدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء إلى المحطة حيث دعت إلى إنشاء منطقة حماية آمنة حولها.

  • رجل يختبئ في مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب (10/5/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    اليأس يسود ماريوبول

    فرض الجيش الروسي حصارا خانقا على ماريوبول لأكثر من ثلاثة أشهر مع منع دخول الإمدادات وكل شيء. وفي غضون ذلك، كان مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب آخر معقل أوكراني بالمدينة، حيث تواجد بداخله آلاف الجنود والمدنيين. وفي مايو / أيار وبعد هجوم مكثف، تمكن الجنود الروس من الاستيلاء على المصنع واعتقال أكثر من ألفي شخص داخله.

  • رفع العلم الأوكراني في جزيرة الأفعى (4/7/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    جزيرة الأفعى.. رمز للمقاومة 

    احتلت روسيا جزيرة الأفعى في البحر الأسود في اليوم الأول من الحرب فيما انتشرت على الإنترنت محادثة بين أفراد الخدمة الأوكرانية والقوات الروسية حيث رفض الأوكرانيون الاستسلام. وفي أبريل/ نيسان، زعم الجانب الأوكراني إغراق سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود "موسكفا" والتي شاركت في الهجوم على الجزيرة. وقالت أوكرانيا في يونيو / حزيران إن قواتها تمكنت من إبعاد الروس عن الجزيرة.

  • في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    حصيلة ضحايا الحرب؟

    لا تزال حصيلة القتلى في الحرب غير دقيقة بشكل كبير، لكن للأمم المتحدة قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 7200 مدني فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألفا وسط تقديرات تشير إلى ارتفاع الحصيلة. أما فيما يتعلق بالجانب العسكري فلا يوجد حتى الآن أي رقم دقيق للخسائر من الجنود في الطرفين.

  • راجمات صواريخ هيمارس أمريكية الصنع (8/1/2019)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    تغيير قواعد اللعبة

    وفي الأيام الأولى من الحرب، احتدم الجدل في الدول الغربية حيال تسليح أوكرانيا، بيد أن الجانب الأوكراني تلقى القليل من الأسلحة الغربية في بداية الحرب. مثلت راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، علامة فارقة في الصراع حيث سمحت للجيش الأوكراني بقطع خطوط الدعم الخاصة بالمدفعية الروسية وساهمت في نجاح تنفيذ هجمات مضادة على مواقع تمركز القوات الروسية.

  • سكان مدينة خيرسون يرحبون بدخول الجنود الأوكران (11/11/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    فرحة التحرير

    شن الجيش الأوكراني في مطلع سبتمبر / أيلول هجوما مضادا ناجحا في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد مع تراجع وتقهقر القوات الروسية حيث تركوا أسلحتهم ومعداتهم العسكرية وحتى الذخيرة وأدلة ربما توثق وقوع جرائم حرب. وعلى وقع ذلك، استطاع الجيش الأوكراني دخول مدينة خيرسون وسط هتاف السكان.

  • انفجار كبير على جسر القرم أو كيرتش (8/10/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    انفجار جسر القرم

    في أكتوبر / تشرين الأول، وقع انفجار كبير على جسر القرم أو "كيرتش" الذي بنته روسيا لربط أراضيها بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها عام 2014. وعلى وقع الانفجار، دُمر الجسر جزئيا. وتقول روسيا إن شاحنة محملة بالمتفجرات كانت قادمة من أوكرانيا تسببت في الانفجار فيما لم يعلن المسؤولين الأوكرانيون صراحة أي مسؤولة عن الحادث.

  • انقطاع الكهرباء في كييف بسبب استهداف روسيا لمحطات الطاقة (23/12/2022)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    استهداف محطات الطاقة

    بعد أيام قليلة من تفجير جسر القرم، نفذت روسيا أول هجوم واسع النطاق على محطات الطاقة في أوكرانيا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة من مدينة لفيف وحتى خاركيف. منذ ذلك الحين، أصبح شن روسيا ضربات مكثفة على البنية التحتية للطاقة أمرا شائعا. وقد فاقمت هذه الهجمات من معاناة المدنيين في المدن الأوكرانية خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل شبه يومي.

  • الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البرلمان الأوروبي (9/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

    منذ بداية الحرب، دأب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نشر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي حيث يتحدث فيها عن الخسائر ووضع البلاد، مؤكدا على استمرار القتال. لم يتمكن زيلينسكي فقط من توحيد البلاد فحسب وإنما حصل أيضا على دعم كبير من الدول الغربية. وتحت رئاسته، أحرزت أوكرانيا تقدما كبيرا في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

  • وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على ظهر دبابة ليوبارد 2 القتالية ألمانية الصنع (1/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    مساعدات مالية وعسكرية غربية

    تعتمد قدرة أوكرانيا في صد هجمات روسيا على المساعدات الخارجية. وقد قدمت العديد من دول الغرب مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات. لكن تقديم مساعدات عسكرية تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ظل موضع نقاش كبير في الدول الغربية فيما يرجع ذلك إلى الخوف من استفزاز روسيا واتساع نطاق الحرب. وأخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" القتالية ألمانية الصنع.

  • أثار الدمار الذي لحق بمدينة باخموت (12.01.2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    باخموت.. مدينة مدمرة

    على مدى أشهر، اندلعت معارك عسكرية عنيفة حول مدينة باخموت في منطقة دونيتسك، بيد أنه منذ خسارة القوات الأوكرانية مدينة سوليدار القريبة من باخموت مطلع العام الجاري، أصبح الدفاع عنها أكثر صعوبة. وقد أفادت الاستخبارات الألمانية بأن الخسائر اليومية في الجانب الأوكراني تقدر بالمئات مع توقعات بارتفاع خسائر الجانب الروسي. ومؤخرا قال الرئيس الأوكراني إنه سيتم الدفاع عن المنطقة "ولكن ليس بأي ثمن".

  • الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ـ كييف 20/2/2023)

    في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا

    بايدن في كييف

    قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف يوم الاثنين (20/2/2023)، معلنا عن مساعدات جديدة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى مزيد من العقوبات ضد موسكو، في عرض رمزي للغاية للدعم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الكامل. وقال بايدن: "بعد عام واحد تنهض كييف وتنهض أوكرانيا والديمقراطية تنهض". دانيلو بيلك/ م.ع


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