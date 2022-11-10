 حرب تصريحات بين برلين وطهران على خلفية قمع إيران للاحتجاجات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

حرب تصريحات بين برلين وطهران على خلفية قمع إيران للاحتجاجات

في تطور جديد يعكس حدة في الخطاب الدبلوماسي بين ألمانيا وإيران، رد وزير الخارجية الإيراني على انتقادات نظيرته الألمانية للإجراءات العنيفة ضد الاحتجاجات في إيران، محذرا من "عواقب الإضرار بعلاقات تاريخية".

صورة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من لوكسمبورغ خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتاريخ 17 أكتوبر 2022

وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك أعلنت أن أعلنت بيروبوك أن الاتحاد الأوروبي سيسعى الأسبوع المقبل إلى تبني عقوبات جديدة ضد إيران

هدد وزير الخارجية الإيراني باتخاذ ردود فعل تجاه ألمانيا بعد انتقاد الأخيرة للإجراءات العنيفة التي تتخذها طهران ضد الاحتجاجات في إيران. وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس (10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) على تويتر: "اتخاذ مواقف استفزازية وتدخليه وغير دبلوماسية لا يعد إشارة على الرقي والذكاء".

وتابع الوزير الإيراني: "يمكن لألمانيا أن تحسم أمرها باختيار المشاركة من أجل مباشرة تحديات مشتركة- أو من أجل المواجهة- وهنا سيكون ردنا مناسبا وحازما"، وأشار إلى أن الإضرار بعلاقات تاريخية سيسفر عن عواقب طويلة المدى.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كتبت أمس الأربعاء على "تويتر": "نقف بجانب الرجال والنساء في إيران، ليس اليوم فقط، ولكن دائما طالما أنه ضروري".

وفي اليوم نفسه أعلنت بيروبوك أن الاتحاد الأوروبي سيسعى الأسبوع المقبل إلى تبني عقوبات جديدة ضد إيران ردًا على قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة جينا مهسا أميني وأضافت ""في الوقت ذاته نعمل على أن يكون هناك جلسة خاصة بشأن إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن يتم التكليف بآلية تقصي حقائق".

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية  الاتحاد الأوروبي  اجتماعًا في بروكسل الاثنين. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منتصف تشرين الأول/أكتوبر ضد "شرطة الأخلاق" الإيرانية و11 مسؤولًا كبيرًا بينهم وزير الاتصالات.

المعارضة تطالب بزيادة الضغط على طهران

وعلى الصعيد الداخلي في ألمانيا، اتهمت المعارضة في البرلمان الألماني، حكومة برلين ووزيرة الخارجية بيربوك، بعدم التعامل بالحزم الكافي مع النظام في طهران. وقال نوربرت روتغن المنتمي للاتحاد المسيحي الديمقراطي ، في نقاش داخل البرلمان الألماني إن برلين تمارس "سياسة الحد الأدنى من الضغط" على النظام في طهران وإنها تركت المحتجين في إيران في ورطة.

بيربوك من ردت على هذه الانتقادات وقالت "نحاول كل يوم تمهيد الطريق أمام حزمة عقوبات جديدة". وواجهت بيربوك المزيد من الانتقادات إذ قالت النائبة البرلمانية المنتمية  للحزب الديمقراطي الحر (شريك في الائتلاف الحكومي)، ريناتا آلت، موجهة خطابها لبيربوك "قرارات فرض العقوبات تستغرق وقتا طويلا للغاية كما أنها شديدة التردد". وطالبت السياسية الألمانية بحسم أكبر من جانب ألمانيا فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.

وتطالب أحزاب ألمانيا بحسم أكبر في التعامل مع إيران من خلال زيادة الضغط السياسي والدبلوماسي على طهران علاوة على حظر منح تأشيرات السفر لمسؤولين إيرانيين ودعم المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى المساعدة في تجميع الأدلة التي تثبت قيام المسؤولين في إيران بممارسة العنف والقمع.

ا.ف/ ع.ج.م   (د.ب.أ)

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في مكسيكو سيتي

    تضامنا مع النساء في ايران واستذكارا لوفاة مهسا أميني، تكتب امرأة رسائل ضد "النظام الذكوري" في ايران على جدار السفارة الايرانية في مكسيكو سيتي.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في فرانكفورت

    شرطة الآداب اعتقلت مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بسبب "لباسها غير الإسلامي". ودخلت في غيبوبة وتوفيت في الـ 16 أيلول/ سبتمبر في المستشفى. وتنفي الشرطة استخدامها للعنف، ولا أحد يثق في ذلك. فالكثير من النساء عايشن تصرفات شرطة الأداب العنيفة.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    سيمبسون متضامن في ميلانو

    في ايران تلجأ النساء للاحتجاج إلى قص الشعر أمام الكاميرا. وعلى جدار منزل في ميلانو مباشرة أمام القنصلية الإيرانية رسمت صورة للشخصية الكارتونية مارج سيمبسون، رسمها فنان الغرافيك اليكساندرو بالومبو.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في باريس

    في باريس لا تذكر صور الجدران فقط بمهسا أميني والاحتجاجات في ايران، بل إن المدينة تعتزم إعلان أميني "مواطنة شرفية". ومن المتوقع أن يحمل موقع في باريس اسم أميني "لكي لا ينسى أحد اسمها"، كما أعلنت عمدة المدينة آن هيدالغو الأسبوع المنصرم " باريس ستقف دوما إلى جانب أولئك الذين يكافحون من أجل حقوقهم وحريتهم".

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    النساء، الحياة، الحرية

    فنانون من "تجمع بدون اسم" رسموا صورة لمهسا أميني على بناية مهجورة بفرانكفورت. وإلى جنبها كُتبت كلمات: النساء الحياة الحرية. الشعار المعلن من قبل المتظاهرين ضد نظام الملالي في طهران.

  • Modisch manikürte und beringte Frauenhände halten ein Protestplakat Stand with the Women of Iran

    احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في كراكاو

    انتفاضة النساء ضد المضطهدين في ايران تستحق التضامن، كما يعلن الكثير من النساء حول العالم. حتى في مدينة كراكاو في بولندا خرجت تظاهرات لدعم النساء في إيران. في كثير من مناطق العالم تتعرض نساء بسبب جنسهن للإهانة أو حتى التمييز. وفكرة ثورة نسائية في إيران تلهم الكثير منهن.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    احتجاج طلبة الفنون بطهران

    طلبة الفنون في جامعة أزاد بطهران احتجوا يوم الاثنين أمام مبنى الجامعة. اللون الأحمر على أكفهم يرمز إلى القمع الدموي للاحتجاجات من قبل قوات الأمن.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    نظرية الدومينو المرغوب فيها

    الاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني ليست موجهة فقط ضد قواعد اللباس المتشددة للفتيات والنساء. فالمتظاهرون يحتجون ضد النظام ويهتفون: "الملالي ارحلوا" أو "الموت للدكتاتور". والمعني هنا هو الزعيم الروحي والسياسي علي خامنئي. إعداد: شابنام فون هاين/ م.ام.


مختارات

ألمانيا تطلب من رعاياها مغادرة إيران وتحذر من الاعتقال التعسفي

على خلفية الوضع المتوتر في إيران وطريقة تعامل السلطات مع المتظاهرين، طالبت الخارجية الألمانية رعاياها بمغادرة البلاد محذرة من مخاطر "الاعتقال التعسفي". التحذير ركز بشكل خاص على مزدوجي الجنسية.  

ألمانيا تنوي إحالة قضية الإيرانية أميني إلى مجلس حقوق الإنسان

نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بـ"الهجوم الوحشي على النساء الشجاعات" اللواتي يتظاهرن منذ أيام في إيران، معتبرة أن قمع التظاهرات يشكل "تعرضا للإنسانية". بيربوك أعلنت نية بلادها رفع القضية لمجلس حقوق الإنسان.  

عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين تأييدًا للاحتجاجات في إيران

تظاهر نحو 80 ألف شخص في برلين تضامنًا مع الاحتجاجات في إيران، التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة. وفيما تتواصل المظاهرات والإضرابات في إيران، تقول السلطات إنها "بلغت أيامها الأخيرة".  

شتاينماير يدعو إيران إلى وقف العنف وبروكسل تدرس فرض عقوبات

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إيران إلى وقف العنف ضد المحتجين، بينما أكدت بروكسل أنها تدرس فرض عقوبات جديدة على طهران. يأتي ذلك بوقت بثت فيه إيران "اعترافات بالتجسس" أدلى بها فرنسيان، وسط استمرار الاحتجاجات.  