حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية

يركز الجزء الأول من هذا الوثائقي على بداية الصراع بين إيران وإسرائيل بدءا بالغزو الإسرائيلي للبنان.









يركز الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي على الفترة التي تلت حرب الخليج الأولى والانهيار التدريجي للاتحاد السوفيتي. إذ هيمنت الولايات المتحدة على الشرق الأوسط وحان الوقت آنذاك لتسوية الصراع بين إسرائيل وجيرانها العرب. فبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين حوارا مع الفلسطينيين. كانت الفكرة من وراء هذا التقارب الحد من النفوذ الإيراني لكن قادة الجمهورية الإسلامية رأوا أنفسهم مهددين فشكلوا جبهة ضد إسرائيل والولايات المتحدة وباشروا سراً بتطوير أسلحة نووية.

عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات غير عسكرية لا يمكن تحديد هويتها بسهولة انتشرت في جميع أنحاء الشرق الأوسط. هل يمكن أن تتطور "الحرب السرية" بين إيران وإسرائيل إلى مواجهة إقليمية كبيرة أو حتى عالمية؟ هاتان الدولتان هما القوتان المهيمنتان في الشرق الأوسط اليوم. وقد فشلت إيران وإسرائيل في حل نزاعاتهما القائمة والتواصل مع بعضهما البعض سياسيا، في ظل غياب أي حوار حقيقي. فما هو الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذا الصراع؟

بمساعدة أبحاث أرشيفية دقيقة وشخصيات محاورة رفيعة المستوى في إسرائيل وإيران ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية ، يستعرض الفيلم الأربعين عامًا الماضية منذ انطلاق الثورة الإسلامية في إيران ويساهم في فهم الشرق الأوسط الجديد من خلال ربط أحداث مهمة ببعضها البعض.





مواعيد البث

الجزء الأول

DW عربية

الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022– 22:15 UTC

الخميس 16 يونيو/حزيران 2022– 01:15 UTC

الخميس 16 يونيو/حزيران 2022 – 03:00 UTC

الخميس 16 يونيو/حزيران 2022 – 05:15 UTC

الخميس 16 يونيو/حزيران 2022 – 09:15 UTC

السبت 18 يونيو/حزيران 2022 – 06:15 UTC

السبت 18 يونيو/حزيران 2022– 10:15 UTC

السبت 18 يونيو/حزيران 2022– 15:15 UTC

السبت 18 يونيو/حزيران 2022– 23:15 UTC

الأحد 19 يونيو/حزيران 2022– 13:15 UTC

الأحد 19 يونيو/حزيران 2022– 19:15 UTC

الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022– 16:15 UTC



الجزء الثاني

DW عربية

الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 2 يونيو/حزيران 2022– 22:15 UTC

الخميس 23 يونيو/حزيران 2022– 01:15 UTC

الخميس 23 يونيو/حزيران 2022 – 03:00 UTC

الخميس 23 يونيو/حزيران 2022 – 05:15 UTC

الخميس 23 يونيو/حزيران 2022 – 09:15 UTC

السبت 25 يونيو/حزيران 2022 – 06:15 UTC

السبت 25 يونيو/حزيران 2022– 10:15 UTC

السبت 25 يونيو/حزيران 2022– 15:15 UTC

السبت 25 يونيو/حزيران 2022– 23:15 UTC

الأحد 26 يونيو/حزيران 2022– 13:15 UTC

الأحد 26 يونيو/حزيران 2022– 19:15 UTC

الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022– 16:15 UTC

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UTC تعني توقيت عالمي منسق