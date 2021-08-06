 حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية | تقارير جديدة | DW | 07.06.2022

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تقارير جديدة

حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية

منذ تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في عام 1979 ، اندلعت حرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. ليست حربا بالمعنى الحرفي للكلمة ولم يعلن عنها رسميا أبدا. ومع ذلك، لم يحدث أي تقارب حقيقي حتى الآن بين الدول الثلاث.

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية

Symbolbild Kriegsdrohungen Israel Libanon

يركز الجزء الأول من هذا الوثائقي على بداية الصراع بين إيران وإسرائيل بدءا بالغزو الإسرائيلي للبنان.


USA Washington | Bill Clinton steht zwischen Yasser Arafat und Yitzahk Rabin


يركز الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي على الفترة التي تلت حرب الخليج الأولى والانهيار التدريجي للاتحاد السوفيتي. إذ هيمنت الولايات المتحدة على الشرق الأوسط وحان الوقت آنذاك لتسوية الصراع بين إسرائيل وجيرانها العرب. فبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين حوارا مع الفلسطينيين. كانت الفكرة من وراء هذا التقارب الحد من النفوذ الإيراني لكن قادة الجمهورية الإسلامية رأوا أنفسهم مهددين فشكلوا جبهة ضد إسرائيل والولايات المتحدة وباشروا سراً بتطوير أسلحة نووية.

Libanon Angriff auf US-Armee in Beirut

عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات غير عسكرية لا يمكن تحديد هويتها بسهولة انتشرت في جميع أنحاء الشرق الأوسط. هل يمكن أن تتطور "الحرب السرية" بين إيران وإسرائيل إلى مواجهة إقليمية كبيرة أو حتى عالمية؟ هاتان الدولتان هما القوتان المهيمنتان في الشرق الأوسط اليوم. وقد فشلت إيران وإسرائيل في حل نزاعاتهما القائمة والتواصل مع بعضهما البعض سياسيا، في ظل غياب أي حوار حقيقي. فما هو الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذا الصراع؟

بمساعدة أبحاث أرشيفية دقيقة وشخصيات محاورة رفيعة المستوى في إسرائيل وإيران ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية ، يستعرض الفيلم الأربعين عامًا الماضية منذ انطلاق الثورة الإسلامية في إيران ويساهم في فهم الشرق الأوسط الجديد من خلال ربط أحداث مهمة ببعضها البعض.

 

مواعيد البث

الجزء الأول
DW  عربية

الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022– 22:15 UTC
الخميس 16 يونيو/حزيران 2022– 01:15 UTC
الخميس 16 يونيو/حزيران 2022 – 03:00 UTC
الخميس 16 يونيو/حزيران 2022 – 05:15 UTC
الخميس 16 يونيو/حزيران 2022 – 09:15 UTC
السبت 18 يونيو/حزيران 2022 – 06:15 UTC
السبت 18 يونيو/حزيران 2022– 10:15 UTC
السبت 18 يونيو/حزيران 2022– 15:15 UTC
السبت 18 يونيو/حزيران 2022– 23:15 UTC
الأحد 19 يونيو/حزيران 2022– 13:15 UTC
الأحد 19 يونيو/حزيران 2022– 19:15 UTC
الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022– 16:15 UTC
 

الجزء الثاني

DW  عربية

الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 2 يونيو/حزيران 2022– 22:15 UTC
الخميس 23 يونيو/حزيران 2022– 01:15 UTC
الخميس 23 يونيو/حزيران 2022 – 03:00 UTC
الخميس 23 يونيو/حزيران 2022 – 05:15 UTC
الخميس 23 يونيو/حزيران 2022 – 09:15 UTC
السبت 25 يونيو/حزيران 2022 – 06:15 UTC
السبت 25 يونيو/حزيران 2022– 10:15 UTC
السبت 25 يونيو/حزيران 2022– 15:15 UTC
السبت 25 يونيو/حزيران 2022– 23:15 UTC
الأحد 26 يونيو/حزيران 2022– 13:15 UTC
الأحد 26 يونيو/حزيران 2022– 19:15 UTC
الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022– 16:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية  

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