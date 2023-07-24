"حرب الُمسيّرات" ـ هجمات متبادلة على أوديسا وموسكو والقرم

استهدف هجوم روسي منشأة تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا وأدى إلى تدمير مخزن حبوب، على ما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية في جنوب البلاد الإثنين (24 تموز/يوليو 2023). وأوضحت القيادة "هذا الليل استهدف هجوم استمر حوالى أربع ساعات بواسطة مسيّرات +شاهد 136+ منشأة مرفأ" مؤكدة "تدمير مخزن حبوب وتضرر خزانات لأنواع أخرى من الشحنات".
وأضافت قيادة العمليات "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث مسيّرات" مؤكدة أن "العدو يواصل ترهيب أوديسا". وتابعت "بحسب المعلومات الأولية، أصيب حوالى أربعة عمال في المرفأ، لكن ما زال يتعين استيضاح المعلومات".
وغالباً ما تستهدف ضربات روسية مدينة أوديسا الساحلية التي أدرج وسطها التاريخي في مطلع العام على قائمة اليونسكو للتراث العالمي للبشرية، وأدى هجوم ليل السبت الأحد إلى سقوط قتيلين و22 جريحاً بينهم أربعة أطفال على الأقل، حسب المصادر الأوكرانية.
وتقع أوديسا على البحر الأسود، وتعد استراتيجية للنقل البحري والإشراف العسكري على هذه البقعة المائية الحيوية. إلا أن المدينة تشهد منذ أيام زيادة في الاستهداف الروسي في أعقاب رفض موسكو تجديد اتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية، كان ميناء أوديسا منفذاً أساسياً فيها.
هجوم بمسيرات على موسكو
وفي سياق الحرب بين البلدين، حملت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا المسؤولية عن هجوم "إرهابي" بطائرتين مسيرتين على موسكو اليوم الاثنين، وذلك بعد أن قال رئيس بلدية المدينة إن بنايتين أصيبتا وأشارت تقارير إعلامية إلى سقوط حطام في منطقة لا تبعد كثيراً عن مباني وزارة الدفاع.
وذكرت وزارة الدفاع على تطبيق تيليغرام أن طائرتين مسيرتين "تم اعتراضهما وتدميرهما".
صورة نشرتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بعد القصف بمسيرات في موسكو
وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تيليغرام إن بنايتين غير سكنيتين تعرضتا لهجوم حوالي الساعة الرابعة صباحاً (0100 بتوقيت غرينتش) وأضاف أن الضربة لم تسفر عن "أضرار جسيمة أو إصابات".
ولم يتضح ما إذا كانت الطائرتان المسيرتان قد أصابتا البنايتين عند إسقاطهما أم أن الاستهداف كان متعمداً.
ولم تحدد وزارة الدفاع ولا رئيس البلدية موقع اعتراض الطائرتين المسيرتين. وقالت وكالات أنباء رسمية روسية نقلاً عن خدمات الطوارئ إنه تم العثور على حطام الطائرتين قرب بناية في شارع كومسومولسكي الذي يمر في وسط موسكو. ويبعد هذا الموقع نحو كيلومترين عن مباني وزارة
الدفاع. وأضافت وكالات الأنباء الروسية أن حركة المرور توقفت في شارع كومسومولسكي وكذلك في شارع ليخاتشيف جنوب موسكو حيث أصيبت بناية إدارية مرتفعة بأضرار.
ونشرت قنوات روسية على تيليغرام لها صلات بقوات الأمن الروسية مقاطع فيديو لحطام من الإسمنت والزجاج المهشم في مكان قالوا إنه شارع كومسومولسكي.
ولم يصدر تعليق فوري من كييف. ولم تعلن أوكرانيا أبدا مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها كانت تقول في الأشهر الأخيرة إن تدمير البنية
التحتية العسكرية الروسية يساعد هجوم كييف المضاد.
وفي شبه جزيرة القرم، قال رئيس "جمهورية القرم" الموالي لموسكو، سيرجي أكسينوف على قناته في تيليغرام، "أسقطت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة للعدو في سماء القرم وتم تحييدها بواسطة الحرب الإلكترونية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين.
وأكد أكسينوف إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضراراً بمنزل خاص في منطقة كيروف. ولم يحدد ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة الهجوم.
خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
طفولة بسيطة
ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
عين لدى المخابرات السوفياتية
قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
تدرج في السلطة
عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
بداية الرئاسة
بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
ولاية ثانية
أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!
لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
عودة "القيصر"
عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
تمدد في دول الجوار
كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
الأزمة السورية ودعم الأسد
لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
نصر للمرة الرابعة
"سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.