"حرب الُمسيّرات" ـ هجمات متبادلة على أوديسا وموسكو والقرم

استهدف هجوم روسي منشأة تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا وأدى إلى تدمير مخزن حبوب، على ما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية في جنوب البلاد الإثنين (24 تموز/يوليو 2023). وأوضحت القيادة "هذا الليل استهدف هجوم استمر حوالى أربع ساعات بواسطة مسيّرات +شاهد 136+ منشأة مرفأ" مؤكدة "تدمير مخزن حبوب وتضرر خزانات لأنواع أخرى من الشحنات".

وأضافت قيادة العمليات "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث مسيّرات" مؤكدة أن "العدو يواصل ترهيب أوديسا". وتابعت "بحسب المعلومات الأولية، أصيب حوالى أربعة عمال في المرفأ، لكن ما زال يتعين استيضاح المعلومات".

وغالباً ما تستهدف ضربات روسية مدينة أوديسا الساحلية التي أدرج وسطها التاريخي في مطلع العام على قائمة اليونسكو للتراث العالمي للبشرية، وأدى هجوم ليل السبت الأحد إلى سقوط قتيلين و22 جريحاً بينهم أربعة أطفال على الأقل، حسب المصادر الأوكرانية.

وتقع أوديسا على البحر الأسود، وتعد استراتيجية للنقل البحري والإشراف العسكري على هذه البقعة المائية الحيوية. إلا أن المدينة تشهد منذ أيام زيادة في الاستهداف الروسي في أعقاب رفض موسكو تجديد اتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية، كان ميناء أوديسا منفذاً أساسياً فيها.

هجوم بمسيرات على موسكو

وفي سياق الحرب بين البلدين، حملت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا المسؤولية عن هجوم "إرهابي" بطائرتين مسيرتين على موسكو اليوم الاثنين، وذلك بعد أن قال رئيس بلدية المدينة إن بنايتين أصيبتا وأشارت تقارير إعلامية إلى سقوط حطام في منطقة لا تبعد كثيراً عن مباني وزارة الدفاع.

وذكرت وزارة الدفاع على تطبيق تيليغرام أن طائرتين مسيرتين "تم اعتراضهما وتدميرهما".

صورة نشرتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بعد القصف بمسيرات في موسكو

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تيليغرام إن بنايتين غير سكنيتين تعرضتا لهجوم حوالي الساعة الرابعة صباحاً (0100 بتوقيت غرينتش) وأضاف أن الضربة لم تسفر عن "أضرار جسيمة أو إصابات".

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرتان المسيرتان قد أصابتا البنايتين عند إسقاطهما أم أن الاستهداف كان متعمداً.

ولم تحدد وزارة الدفاع ولا رئيس البلدية موقع اعتراض الطائرتين المسيرتين. وقالت وكالات أنباء رسمية روسية نقلاً عن خدمات الطوارئ إنه تم العثور على حطام الطائرتين قرب بناية في شارع كومسومولسكي الذي يمر في وسط موسكو. ويبعد هذا الموقع نحو كيلومترين عن مباني وزارة

الدفاع. وأضافت وكالات الأنباء الروسية أن حركة المرور توقفت في شارع كومسومولسكي وكذلك في شارع ليخاتشيف جنوب موسكو حيث أصيبت بناية إدارية مرتفعة بأضرار.

ونشرت قنوات روسية على تيليغرام لها صلات بقوات الأمن الروسية مقاطع فيديو لحطام من الإسمنت والزجاج المهشم في مكان قالوا إنه شارع كومسومولسكي.

ولم يصدر تعليق فوري من كييف. ولم تعلن أوكرانيا أبدا مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها كانت تقول في الأشهر الأخيرة إن تدمير البنية

التحتية العسكرية الروسية يساعد هجوم كييف المضاد.

وفي شبه جزيرة القرم، قال رئيس "جمهورية القرم" الموالي لموسكو، سيرجي أكسينوف على قناته في تيليغرام، "أسقطت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة للعدو في سماء القرم وتم تحييدها بواسطة الحرب الإلكترونية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين.

وأكد أكسينوف إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضراراً بمنزل خاص في منطقة كيروف. ولم يحدد ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة الهجوم.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)