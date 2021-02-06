 حرب اليمن ـ واشنطن تنقلب على استراتيجيتها وتعيد الزخم للدبلوماسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.02.2021

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أخبار

حرب اليمن ـ واشنطن تنقلب على استراتيجيتها وتعيد الزخم للدبلوماسية

قلب الرئيس الأميركي جو بايدن استراتيجية الولايات المتحدة بشأن اليمن رأسا على عقب بعدما سحب الدعم الأميركي للسعودية، لكن الطريق لا يزال رغم ذلك طويلا لإنهاء النزاع المتواصل منذ أكثر من ست سنوات.

Washington Außenministerium Rede USA Außenpolitik Biden

تمثّل قرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي والتي شملت العودة عن تصنيف المتمردين منظمة ارهابية، انقلابا على سياسات سلفه دونالد ترامب الذي أقام علاقة شخصية وطيدة مع حكام المملكة وشن حملة ضغوط قصوى ضد إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين. وفي الآتي أبرز تداعيات الاستراتيجية الأميركية الجديدة:

وصف بايدن الذي علّق أيضا بعض مبيعات الأسلحة للسعودية قبل أن يعلن وقف الدعم لها في النزاع، حرب اليمن بأنها "كارثة يجب أن تنتهي".

وتقود الرياض تحالفا عسكريا في اليمن منذ عام 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، لكنها عجزت عن الإطاحة بالمتمردين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد.

ويقاتل الحوثيون حاليا للسيطرة على مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في الشمال، مما يزيد من الضغوط على القوات المدعومة من السعودية.

وبالنظر إلى ديناميكيات اليمن المعقدة، يقول محللون إن قرارات بايدن تعيد الزخم للحل الدبلوماسي، لكن التحدي الحقيقي لإنهاء الحرب يكمن في إيجاد حل وسط مقبول من قبل الفصائل المسلحة التي لا تعد ولا تحصى.

وقال الخبير غريغوري جونسن الذي كتب عن سياسة الولايات المتحدة في اليمن "السؤال هو كيفية إنهاء كل الحروب المتداخلة؟".

جهود دولية متواصلة لإنهاء الحرب في اليمن

ومن المتوقع أن يعزز تعيين الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندركينغ في منصب المبعوث الأميركي الخاص لليمن، الجهود لإنهاء الحرب. وقال بايدن إن ليندركينغ سيدعم مسعى الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وإحياء المحادثات بين الحوثيين والحكومة.

ويقول المتمردون إن شطبهم من قائمة المنظمات الإرهابية كان "خطوة نحو السلام"، لكنهم حذروا من ضرورة إشراكهم في المفاوضات. ورحّبت إيران بحذر بقرار الولايات المتحدة الحد من الدعم لخصمها اللدود السعودية، قائلة إن ذلك قد يساعد في إصلاح "أخطاء الماضي".

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واشنطن تعلن عزمها وقف دعم الحرب في اليمن...هل اقترب الحل؟

لكن الخبيرة في الشؤون اليمنية ندوى الدوسري رأت أن إلغاء تصنيف الحوثيين كإرهابيين "خطأ فادح"، مضيفة "المتوقع هو أن يرد الحوثيون بالمثل ويشاركوا في محادثات سلام بحسن نية. لكن هذه ليست الطريقة التي يفسر بها الحوثيون ذلك". وتابعت "الضغط فقط سيجبرهم على التغيير. بايدن فقد ذلك من أجل لا شيء".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" يمكن أن تفاقم الأزمة الإنسانية الكبرى في بلد على حافة المجاعة، وهو رأي تبنته وكالات الإغاثة.

واعتبر السناتور الأميركي كريس مورفي ان التصنيف "لن يؤثر على الحوثيين بأي طريقة عملية، لكنه يوقف وصول الطعام والمساعدات الهامة الأخرى داخل اليمن، ويمنع إجراء مفاوضات سياسية فعالة".

وقد تسببت الحرب الطاحنة في اليمن في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، مما ولّد ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وحثت منظمة "مرسي كوربس" واشنطن على "مضاعفة الجهود الأميركية والدولية لزيادة المساعدات الإنسانية من أجل الوصول إلى ملايين اليمنيين الذين يحتاجون إلى الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الأساسية الأخرى".

حيرة السعودية في الخروج من مستنقع عسكري في اليمن

السعودية تريد الخروج من مستنقع اليمن، لكن السؤال هو كيف؟

السعودية تريد الخروج من "مستنقع اليمن"، لكن السؤال هو كيف؟

 وبعدما اطلقت تحالفها في 2015، أصبحت السعودية عالقة في مستنقع عسكري، فقد فشلت سنوات من الضربات في التغلب على المتمردين واسترداد العاصمة صنعاء، كما أن هؤلاء وسعوا بشكل مطّرد نفوذهم في شمال البلاد.

وقال المحلل في "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" ومقرها واشنطن فارشا كودوفايور "مع اهتمام السعودية المتزايد باعتماد استراتيجية خروج، هناك فرصة حقيقية لبايدن لزيادة الزخم".

لكن الرياض تخشى أن مغادرة اليمن يمكن أن تولّد تمردا خطيرا على أمن المملكة عند حدودها الجنوبية.

وقد أكّد بايدن أن الولايات المتحدة "ستساعد السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها"، وتعهد بمواصلة دعم عمليات مكافحة الإرهاب خصوصا في وقت لا يزال تنظيم القاعدة المتطرف ينشط في هذا البلد.

م.أ.م/ ع.ج.م ( أ ف ب )

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


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