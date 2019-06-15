 ″حرب الناقلات″ـ سياسة ″حافة الهاوية″ الإيرانية أم ذريعة أمريكية؟ | أخبار | DW | 16.06.2019

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أخبار

"حرب الناقلات"ـ سياسة "حافة الهاوية" الإيرانية أم ذريعة أمريكية؟

قد يبدو خطر الحرب بين الولايات المتحدة إيران بعيدا بالنسبة للكثيرين، لكن تداعياتها الاستراتيجية أصبحت واضحة عقب الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. فهل سيفضي هذا التصعيد فعلا إلى حرب أم أنه للتمهيد للدخول في مفاوضات؟

Golf von Oman Öltanker Front Altair (picture-alliance/AP Photo/ISNA)

تصاعدت حدة التوترات بين إيران والعالم الخارجي منذ الهجوم الذى تعرضت له أربع ناقلات نفط  في 12 أيار/ مايو الماضي بالقرب من مضيق هرمز، والذي أعقبه هجوم على ناقلتين أخريين في خليج عمان 13 حزيران/ يونيو الجار.

وبعد الهجوم الثاني حذرت رابطة الناقلات "إنترتانكو" من الأخطار التي تتعرض لها تجارة الطاقة العالمية، وأعرب باولو داميكو رئيس الرابطة عن "القلق البالغ بشأن سلامة مرور أطقمنا عبر مضيق هرمز"، مذكرا بأن حوالي 30% من النفط الخام (المنقول بحرًا) في العالم يمر عبر هذا المضيق "وإذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعالم الغربي بأكمله  يمكن ان تتعرض  للخطر".

من جانبه قال جيكوب بي. لارسن، رئيس الأمن البحري في بيمكو، أكبر رابطة للنقل البحري الدولي في العالم، إن الرابطة "ترى أن هذا تصعيد للوضع، ونحن على وشك أن نشهد حربا رغم عدم وجود أي نزاع مسلح فعلي، لذلك فإن التوترات مرتفعة للغاية".

وقد يبدو خطر الحرب مع إيران بعيدا بالنسبة للكثيرين في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن تداعياته الاستراتيجية أصبحت واضحة للغاية بعد ساعات فقط من الهجوم الأخير. وأدى الخوف من حدوث المزيد من الهجمات توقف تصدير النفط، إلى زيادة السعر العالمي للنفط الخام بنسبة 4 في المائة.

إيران تستطيع القيام بـ"حرب الاستنزاف"

ويقول  أنتوني كوردسمان، أستاذ كرسي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، إن إيران تستطيع استخدام قواتها البحرية أو الجوية أو الصاروخية أو جميعها أو وكلائها لمهاجمة السفن في الخليج، حول مضيق هرمز وفى خليج عمان خارج منطقة الخليج وفى مياه المحيط الهندي بالقرب من مضيق هرمز. وهى تهدد منذ وقت طويل بـ"إغلاق الخليج" عند مضيق هرمز، ولكن تدريباتها العسكرية تشمل  نشر قوات الحرس الثوري الإيراني البحرية على نطاق واسع في الخليج وبالقرب منه.

يذكر هنا أن إيران نفت الاتهامات الأمريكية لها بمهاجة سفن النفط، وقال رئيس البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الإسلامي)، علي لاريجاني، إن الولايات المتحدة لجأت على ما يبدو إلى شن هجمات بعد فشل عقوباتها على إيران، مذكرا بمهاجمة الولايات المتحدة سفنها خلال الحرب العالمية الثانية، لخلق ذريعة لمهاجمة اليابان. 
 

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مسائية DW: التصعيد في خليج عمان.. في مصلحة من؟

ويرى كوردسمان أن إيران ليست في حاجة لشن حرب كبيرة، فهي تستطيع القيام بهجمات منخفضة المستوى لا تؤدي بالضرورة لاستفزاز رد فعل أمريكي أو عربي كبير، ولكنها قد تسبب زيادة مفاجئة في أسعار النفط. وهو ما يعتبر مساويا لحرب استنزاف. والناقلات بطبيعتها عرضة للصواريخ الصغيرة نسبيا المضادة للسفن والطائرات بدون طيار، وهجمات الغواصات عميقة الغوص والقوارب الصغيرة التي يتم التحكم بها لاسلكيا والمحملة بالعبوات الناسفة. كما تستطيع إيران زراعة ألغام" ذكية" في قاع مسارات الناقلات التي يمكنها أن تكتشف الناقلات الكبيرة وتستهدفها.

سياسة "حافة الهاوية" 

وأضاف كوردسمان أن هذه الوسائل من "الهجوم الهجين" يمكن تنفيذها بواسطة سفن فردية وسفن شراعية ليست جزءا من القوات المسلحة الإيرانية والتي لا ترفع أعلاما إيرانية ولا يرتدي من يقومون بتشغيلها أي زي إيراني، ومن ثم  لا يمكن ربطها مباشرة بتصرفات تقوم بها الحكومة الإيرانية. ويمكن تشغيلها بواسطة وكلاء مثل الحوثيين أو جماعات "علم زائف" يتم تشكيلها لمناسبة القيام بالمهمة.

وقامت القوات البحرية الإيرانية والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بترسيخ تواجد متزايد لها  في جابهار بخليج عمان - من أجل "منع التهريب"- وفي خليج عدن وبالقرب من اليمن" للتعامل مع القراصنة الصوماليين".

وقال جون الترمان، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومدير برنامج الشرق الأوسط بالمركز، في تعليقه على الاتهامات الأمريكية لإيران والتي نفتها الأخيرة، بأن سبب احتمال قيام إيران بهذا العمل يمكن أن يكون منطقيا، خاصة أن الهجمات كانت محسوبة نسبيا ولم تسفر عن سقوط ضحايا. وقال إن إيران تسعى لطريقة ما لبدء المباحثات مع الولايات المتحدة من موقف أقصى حد للقوة. فالإيرانيون يشاركون في المفاوضات في الغالب ليس باتباع سلوك جيد ولكن باتباع سلوك سيء. وهو نوع من سياسة حافة الهاوية، فهم يريدون أن يشعر العالم بالقلق وأن هناك حاجة ملحة لأن تبدأ الولايات المتحدة وإيران في إجراء محادثات.

وأكد الترمان أن لدى الولايات المتحدة أجندة أكثر طموحا لمحاولة ترويض السلوك الإيراني، ولكنه لا يعرف كيف يمكن الوصول إلى نقطة اتخاذ الإيرانيين قرار التصرف بنحو جيد لأنه يعتقد أن الإيرانيين أقنعوا انفسهم أن السلوك الأفضل، دون الحصول على مقابل، يعتبر دلالة على الاستسلام. ويخشى الإيرانيون ألا يؤدى السلوك الأفضل إلى إنهاء العداء الأمريكي تجاه إيران؛ وأنه سيؤدى فقط إلى أن تعجل الولايات المتحدة محاولتها  للقضاء على الحكومة الإيرانية.

ومن الواضح أن هناك قلقا بالغا من أن يتحول هذا الصراع حول الهجوم على الناقلات إلى حرب حقيقية بما تحمله من تداعيات بالنسبة للعالم برمته. وهذا الأمر سيعرض الجنود والبحارة الأمريكيين للخطر. وقال الترمان إنه يرى أنه من الأفضل أن تتحدث الولايات المتحدة مع الإيرانيين، ليس لأنها تحبهم أو تثق بهم، لكن التحدث سوف يوفر مسارا لاحتياجات الولايات المتحدة.

م.أ.م/ ع.ج. م (أ ف ب )

  • Ägypten Eröffnung Suez Kanal 1869 (Getty Images/Hulton Archive)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية منذ فجر التاريخ

    لأن مضيق باب المندب يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، أحد أهم البحار من الناحية التجارية والاستراتيجية منذ قدم التاريخ، بدأ الصراع للسيطرة عليه وتأمين عبور السفن فيه منذ أقدم العهود، بداية من مصر القديمة (الفرعونية) ومرورا بالإمبراطوريات المتعاقبة، وحتى القوى العظمى والإقليمية في عصرنا الحاضر.

  • Infografik Bab al-Mandab Meeresstraße ENG

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    باب الدموع

    كلمة المندب في اللغة العربية تعني البكاء والنواح على الميت، ولذلك تُحكى حول سبب تسميته بباب المندب حكايات كثيرة، منها ما يُقال أن أمهات الأفارقة على الجانب الغربي، كن يقفن ينحن على أولادهن، الذين أخذهم العرب عبيدا، إلى الشاطئ الآخر من المضيق.

  • Bab al-Mandab (Eingang zum Roten Meer) (picture alliance/Photoshot/BCI)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    داخل المياه الإقليمية لثلاث دول

    وفقا للقانون الدولي فإن المياه الإقليمية لأي دولة عادة تمتد من ساحلها 12 ميلا بحريا (حوالي 22 كيلومتر) إلى داخل المياه. وبهذا يكون مضيق باب المندب واقعا ضمن المياه الإقليمية لثلاث دول، هي اليمن وجيبوتي وإريتريا، حيث يبلغ عرضه حوالي 30 كيلومتر بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيان غربا.

  • Jemen Küstenwache im Hafen von Aden (Imago/photothek)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    اليمن والسيطرة على باب المندب

    في قلب مضيق باب المندب تقع جزيرة بريم اليمينة، التي تقسمه إلى ممرين بحريين أحدها شرقي ضيق، عرضه أقل من 4 كيلومتر وآخر غربي واسع (حوالي 21 كيلومتر) لكن توجد به أيضا جزر أخرى صغيرة تجعل اتساعه أقل من 18 كيلومتر. ويقول العالم العراقي عبدالزهرة شلش العتابي إن من يسيطر على عدن بالدرجة الأولى وجيبوتي بالدرجة الثانية يسيطر على مضيق باب المندب.

  • Eroeffnung des Suezkanals (picture-alliance/akg-images)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية استراتيجية

    رغم أهميته الاستراتيجية منذ القدم، ازداد مضيق باب المندب أهمية بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869، حيث أصبح الطريق الرئيسي للتجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا بديلا عن طريق رأس الرجاء الصالح. وتعبر المضيق حاليا من الجنوب للشمال والشمال للجنوب نحو 21 ألف قطعة بحرية سنويا.

  • Symbolbild - Ölpreis (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    الطريق الرئيسي لناقلات البترول

    مع اكتشاف البترول في الجزيرة العربية في ثلاثينات القرن الماضي ازدادت أهمية باب المندب مرة أخرى حيث إنه يربط منطقة الانتاج (الجزيرة العربية) بمناطق الاستهلاك في أوروبا والولايات المتحدة. ويمر منه يوميا ما لا يقل عن 4 ملايين برميل نفط ، حسب الباحث المصري أحمد التلاوي.

  • Ägyptische Soldaten bei Truppenübung Archiv 1999 (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    ثغرة أمن قومي لدول عديدة

    يشكل أمن مضيق باب المندب مسألة أمن قومي بالنسبة لدول إقليمية مثل مصر وإسرائيل ودول الخليج العربية، خصوصا السعودية. وهناك مخاوف من سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران على المضيق. واعترفت مصر في عام 2016 بوجود قوات بحرية لها في باب المندب "لوقف إمدادات الحوثيين بالسلاح والمواد اللوجستية".ا

  • Somalischer Pirat Somalia (picture alliance/AP Photo/F.Abdi Warsameh)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    القراصنة الصوماليون

    قبل تهديد الحوثيين لأمن باب المندب كان هناك القراصنة الصوماليون، الذين ظهروا بقوة عام 2008، حيث بدأوا في مهاجمة السفن العملاقة في منطقة القرن الإفريقي مهددين الملاحة في باب المندب. غير أن التدخل الدولي جعل القرصنة تتراجع تماما منذ عام 2012.

  • Supertanker von Piraten entführt (AP)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية مزدوجة لدول الخليج

    لا شك أن الاقتصاد العالمي يتأثر بأمن المضيق لكن بالنسبة لدول الخليج العربية فإن أمن باب المندب أهميته مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأميركية، ومن ناحية أخرى فإن تهديد أمنه الآن يأتي من الحوثيين المدعومين إيرانيا. وعندما هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين أعلنت السعودية (الأربعاء 25/7/2018) وقفا مؤقتا لمرور نفطها في باب المندب. وارتفعت أسعار النفط عالميا.

    الكاتب: صلاح شرارة


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