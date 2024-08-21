حرب المسيّرات ـ روسيا وأوكرانيا تعلنان التصدي لعشرات الهجمات

قالت مصادر روسية رسمية إن أوكرانيا شنت "أحد أكبر" الهجمات بالمسيّرات على موسكو كما استهدفت مناطق أخرى من البلاد وتم إسقاط 45 مسيرة، فيما قالت أوكرانيا إنها قصف منظومة صواريخ إس-300 روسية وأسقطت 50 مسيرة أطلقتها روسيا.

قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن أوكرانيا شنت اليوم الأربعاء (21 آب/أغسطس 2024) إحدى أكبر هجمات الطائرات المسيرة على موسكو، وأسقطت وحدات الدفاع الجوي الروسية 11 طائرة مسيرة كانت تحلق صوب العاصمة.

وأضاف سوبيانين أن بعض الطائرات المسيرة دُمرت فوق مدينة بودولسك، التي تقع في منطقة موسكو على بعد نحو 38 كيلومترا إلى الجنوب من الكرملين. وقال عبر تطبيق تيليغرام للتراسل في الساعة 4:43 صباحا بالتوقيت المحلي (0143 بتوقيت غرينتش) "هذه واحدة من أكبر المحاولات على الإطلاق لمهاجمة موسكو بطائرات مسيرة".

وهجوم اليوم على موسكو هو جزء من هجوم أوسع نطاقا شنته أوكرانيا على روسيا بطائرات مسيرة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 45 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية. وقال البيان "من بين 45 طائرة مسيرة تم تدميرها، خلال الليل، تم إسقاط 11 طائرة فوق مقاطعة موسكو"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 23 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك الحدودية. وأضافت الوزارة أن وحدات الدفاع الجوي دمرت ست طائرات مسيرة فوق بيلجورود، وهي منطقة روسية أخرى على الحدود مع أوكرانيا، وثلاثا فوق منطقة كالوجا، التي تحد منطقة موسكو من الشمال الشرقي، واثنتين فوق منطقة كورسك.

وقال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك على تيليجرام إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في أعقاب الهجوم على المنطقة الحدودية الواقعة في جنوب غرب روسيا.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأنه جرى تدمير طائرتين مسيرتين فوق منطقة تولا التي تحد منطقة موسكو من الشمال.

وفي إطار منفصل، قال فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة روستوف في جنوب غرب روسيا، إن قوات الدفاع الجوي دمرت صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق المنطقة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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أوكرانيا: قصف منظومة صواريخ روسية وإسقاط 50 مسيرة

من جانبه قال الجيش الأوكراني إنه قصف منظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات في منطقة روستوف الواقعة في جنوب روسيا الليلة الماضية. وذكرت هيئة الأركان في كييف أن روسيا تستخدم صواريخ إس-300 لشن هجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. وأضافت في بيان "تم رصد انفجارات في نقاط معينة مُستهدفة...ويجري تقييم دقة الضربة".

وقال الجيش الأوكراني اليوم إن قواته أسقطت 50 من أصل 69 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية. وقالت القوات الجوية إنه جرى على الأرجح إسقاط 16 طائرة مسيرة في حرب إلكترونية خلال الهجوم، الذي تضمن أيضا صاروخين باليستيين وصاروخ كروز نجحت القوات في إسقاطه.

ومن الصعب التأكد من مزاعم الطرفين من مصادر مستقلة.

وتأتي هذه الهجمات المتبادلة في وقت تحاول فيه روسيا دفع القوات الأوكرانية خارج منطقة كورسك، وذلك بعد أسبوعين من اقتحامها للحدود الغربية لروسيا في أكبر توغل داخل البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وتتقدم القوات الروسية في الوقت نفسه في شرق أوكرانيا.

ونادرا ما يكشف المسؤولون الروس عن حجم الهجمات بالضبط، إذ يكتفون فقط بذكر عدد الطائرات المسيرة التي تدمرها وحدات الدفاع الجوي.

ولا تكشف أيضا كل من أوكرانيا وروسيا إلا نادرا عن الضرر الكامل لهجماتهما ما لم تلحق أضرارا بالبنية لتحتية السكنية أو المدنية أو تودي بحياة مدنيين.

وكثفت كييف في الأشهر القليلة الماضية هجماتها الجوية على الأراضي الروسية، قائلة إن هدفها هو تدمير البنية التحتية الأساسية لجهود موسكو الحربية. كما تقول إن هجماتها رد على الضربات الروسية المستمرة على الأراضي الأوكرانية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)