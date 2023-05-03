 حرب المسيرات تكتسب أهمية كبيرة في المواجهات الأوكرانية مع روسيا | DW الأخبار | DW | 31.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

حرب المسيرات تكتسب أهمية كبيرة في المواجهات الأوكرانية مع روسيا

يرى الخبراء أن المسيرات بدأت تكتسب أهمية كبيرة في المواجهات بين روسيا وأوكرانيا. ونجحت القوات الأوكرانية في تكبيد القوات الروسية خسائر فادحة باستخدام المسيرات ، كما أنها أنقذت بها الكثير من الأرواح.

المزيد من المركز الإعلامي

الهجوم على الكرملين.. منعطف جديد في الحرب على أوكرانيا؟

"الهجوم" على الكرملين.. منعطف جديد في الحرب على أوكرانيا؟ 03.05.2023

مسيّرات فوق مركز القوة في موسكو.. من الذي وجهها وما هو الخطر الذي كان يحوم حول القيادة الروسية؟

مسيّرات الكرملين.. تواصل التكهنات والتداعيات 05.05.2023

أوكرانيا تواصل استعداداتها، فيما يبدو، لهجوم الربيع. لديها أنظمة دفاع جوي ألمانية ودبابات.

متى وهل سيحدث هجوم الربيع الأوكراني المرتقب؟ 13.05.2023

تحولت معركة باخموت إلى إحدى أكثر المعارك دموية منذ أربعة عشر شهرًا، إذ دُمِّرت المدينة بالكامل تقريبًا.

روسيا تقول إنها استولت على أحياء جديدة في مدينة باخموت الأوكرانية 23.04.2023

المزيد DW الأخبار

17 عائلة من حي واحد في المغرب، هاجر أبناءهم عبر قوارب الموت فانقطعت أخبارهم؛ تناشد السلطات بالتدخل للكشف عن مصيرهم

عائلات مغاربة مفقودين على طرق الهجرة غير النظامية تطالب بكشف مصيرهم 31.05.2023

من سيفوز بنهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم روما الايطالي أم أشبيلية الأسباني؟

نهائي الدوري الأوروبي بين روما الايطالي وأشبيلية الأسباني 31.05.2023

الطبيبة بشرى أم الفقراء في لبنان أصبحت نموذجا يحتذى به في مساعدة المرضى في ظل ظروف صعبة.

طبيبة لبنانية تعالج مرضاها بأقل التكاليف وتحمل لقب أم الفقراء 31.05.2023

فشل محاولة إطلاق صاروخ كوري شمالي يحمل قمر تجسس عسكري.

كوريا الشمالية : فشل محاولة إطلاق صاروخ يحمل قمر تجسس عسكري 31.05.2023

اقرأ أيضا

An apartment building burns after being damaged during a massive Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine May 30, 2023. Press service of the Kyiv City Military Administration/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

حرب المسيرات تشتد! موسكو وكييف تتبادلان التهم حول تواصل القصف 31.05.2023

بعد اتهام روسيا أوكرانيا باستهداف مبان في موسكو بطائرات مسيرة، حّمل مسؤولون روس كييف مسؤولية قصف مصفاة نفط روسية وبلدة على الحدود، بينما يستمر القصف الروسي لأوكرانيا. وقال الجيش الروسي إنه "دمر آخر سفينة حربية أوكرانية".

03/05/2023 A still image taken from video shows a flying object approaching the dome of the Kremlin Senate building during the alleged Ukrainian drone attack in Moscow, Russia, in this image taken from video obtained by Reuters May 3, 2023. Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. 

تقييمات استخباراتية ترجح ضلوع أوكرانيا في قصف الكرملين وكييف تنفي 25.05.2023

ذكر تقرير صحفي أن تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية كشفت أن وحدة أوكرانية خاصة تابعة للجيش أو المخابرات قد تكون دبرت هجوما بطائرات مسيرة استهدف الكرملين هذا الشهر. وكييف سارعت لنفي أي علاقة لها بهجوم "غريب ولا جدوى منه".

18.01.2023 *** A view of the scene where a helicopter crashed on civil infrastructure in Brovary, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, Jan. 18, 2023. The chief of Ukraine's National Police says a helicopter crash in a Kyiv suburb has killed 16 people, including Ukraine's interior minister and two children. He said nine of those killed were aboard the emergency services helicopter. (AP Photo/Daniel Cole)

أكبر هجوم بطائرات مسيرة على كييف قبيل احتفال المدينة بذكرى تأسيسها 28.05.2023

شنت روسيا موجات عديدة من الضربات الجوية على كييف خلال الليل فيما قال مسؤولون إنه أكبر هجوم على ما يبدو بطائرات مسيرة على المدينة منذ بداية الغزو، فيما تستعد العاصمة الأوكرانية للاحتفال اليوم الأحد بذكرى تأسيسها رسميا.

Menschen gehen in das Goethe-Institut in Moskau. (Zu dpa Bericht: Hunderte deutsche Staatsbedienstete müssen aus Russland raus) +++ dpa-Bildfunk +++

برلين تنتقد قرارًا روسيًا يجبر مئات الموظفين الألمان على المغادرة 27.05.2023

اعتبرت الخارجية الألمانية قرارًا روسيًا يجبر مئات الموظفين الألمان على مغادرة البلاد "غير مبرر"، مؤكدة السعي للحفاظ على الوجود الدبلوماسي بعد وضع كل من البلدين سقفًا لتواجد موظفي البلد الآخر على أراضيه.