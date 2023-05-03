حرب المسيرات تكتسب أهمية كبيرة في المواجهات الأوكرانية مع روسيا

أكبر هجوم بطائرات مسيرة على كييف قبيل احتفال المدينة بذكرى تأسيسها

شنت روسيا موجات عديدة من الضربات الجوية على كييف خلال الليل فيما قال مسؤولون إنه أكبر هجوم على ما يبدو بطائرات مسيرة على المدينة منذ بداية الغزو، فيما تستعد العاصمة الأوكرانية للاحتفال اليوم الأحد بذكرى تأسيسها رسميا.