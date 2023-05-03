حرب المسيرات تكتسب أهمية كبيرة في المواجهات الأوكرانية مع روسيا

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يرى الخبراء أن المسيرات بدأت تكتسب أهمية كبيرة في المواجهات بين روسيا وأوكرانيا. ونجحت القوات الأوكرانية في تكبيد القوات الروسية خسائر فادحة باستخدام المسيرات ، كما أنها أنقذت بها الكثير من الأرواح.
بعد اتهام روسيا أوكرانيا باستهداف مبان في موسكو بطائرات مسيرة، حّمل مسؤولون روس كييف مسؤولية قصف مصفاة نفط روسية وبلدة على الحدود، بينما يستمر القصف الروسي لأوكرانيا. وقال الجيش الروسي إنه "دمر آخر سفينة حربية أوكرانية".
ذكر تقرير صحفي أن تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية كشفت أن وحدة أوكرانية خاصة تابعة للجيش أو المخابرات قد تكون دبرت هجوما بطائرات مسيرة استهدف الكرملين هذا الشهر. وكييف سارعت لنفي أي علاقة لها بهجوم "غريب ولا جدوى منه".
شنت روسيا موجات عديدة من الضربات الجوية على كييف خلال الليل فيما قال مسؤولون إنه أكبر هجوم على ما يبدو بطائرات مسيرة على المدينة منذ بداية الغزو، فيما تستعد العاصمة الأوكرانية للاحتفال اليوم الأحد بذكرى تأسيسها رسميا.
اعتبرت الخارجية الألمانية قرارًا روسيًا يجبر مئات الموظفين الألمان على مغادرة البلاد "غير مبرر"، مؤكدة السعي للحفاظ على الوجود الدبلوماسي بعد وضع كل من البلدين سقفًا لتواجد موظفي البلد الآخر على أراضيه.
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