 ″حرب القنصليات″ ترفع درجة التوتر بين بكين واشنطن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.07.2020

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"حرب القنصليات" ترفع درجة التوتر بين بكين واشنطن

بعد إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن الأمريكية بتهم تتعلق بالتجسس، قررت الصين إغلاق قنصلية أمريكية في إحدى المدن الكبرى، متهمة أمريكا بأنها المسؤولة عن الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين.

حرب القنصليات والاتهامات المتبادلة ترفع درجة التوتر بين بكين واشنطن وتذكر بأجواء ما قبل الحرب الباردة

"حرب القنصليات" والاتهامات المتبادلة ترفع درجة التوتر بين بكين واشنطن وتذكر بأجواء ما قبل الحرب الباردة

أمرت الصين الجمعة (24 تموز /يوليو) بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو الكبيرة بجنوب غرب البلاد، رداً على إغلاق  إحدى بعثاتها في الولايات المتحدة، في نهاية أسبوع غضب من دبلوماسية تذكر بلغة التخاطب إبان الحرب الباردة.

مختارات

بات التنافس بين واشنطن وبكين واحدا من العوامل المحددة للعلاقات الدولية، فيما تزداد المخاوف من احتمال انزلاق هذا التنافس إلى نزاع عسكري مفتوح لا تحمد عقباه من شأنه تهديد الأمن والسلام العالميين.

وجاء الإعلان عن إغلاق القنصلية في أعقاب وابل من التحذيرات من مسؤولين أمريكيين كبار من "طغيان" الصين، فيما وُجهت لمواطنين صينيين في الولايات المتحدة اتهامات مختلفة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن هذا القرار يشكل "رداً مشروعاً وضرورياً على الإجراءات غير المنطقية للولايات المتحدة"، وأضافت أن "الوضع الحالي للعلاقات الصينية الأمريكية هو ما لا ترغب الصين في رؤيته، والولايات المتحدة مسؤولة عن هذا كله".

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق هذا الأسبوع القنصلية في هيوستن بأنها "وكر جواسيس صيني" ومركز "لسرقة الملكية الفكرية".

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو إن القنصلية الصينية في هيوستن تقع "في صلب شبكة واسعة للتجسس ولعمليات نفوذ الحزب الشيوعي الصيني في الولايات المتحدة". ووصفت الصين تلك الاتهامات ب"الافتراء الخبيث".

وجاء القرار المتعلق بقنصلية هيوستن بعد يوم على كشف وزارة العدل الأمريكية عن توجيه الاتهام لمواطنين صينيين اثنين، بقرصنة مئات الشركات والسعي لسرقة أبحاث على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ثم أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس توجيه الاتهام لأربعة باحثين صينيين، قالت إنهم كذبوا بشأن علاقاتهم بجيش التحرير الشعبي. وقد اعتقلت واحدة من هؤلاء بعد أن لجأت إلى القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، دون توضيح ظروف توقيفها.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Berlin Kanzleramt Flüchtlingsgipfel PK (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

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  • إدوارد سنودن

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    إدوارد سنودن

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