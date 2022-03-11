 حرب الصور | واحة الثقافة | DW | 12.03.2022

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واحة الثقافة

حرب الصور

الحرب غيرت أيضاً النظرة إلى من في السلطة. كيف ينظر الكاتب الروسي فلاديمير سوروكين لبوتين؟ وماذا يرى المخرج الأوكراني مكسيم ميلنيك في زيلينسكي؟

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Dirigentin Oksana Lyniv beim Friedenskonzert in Bologna, März 2022 (Oksana Kiew Bauchbinde) Oksana Lyniv, Dirigentin, Ukraine, Kiew, Bologna, Rom, Frieden, Krieg Eigendreh DW, alle Rechte, nur im Rahmen dieser Sendung für Kultur.21 am 12.3.22 und WDH.

التزام يائس 12.03.2022

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