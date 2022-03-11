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الحرب غيرت أيضاً النظرة إلى من في السلطة. كيف ينظر الكاتب الروسي فلاديمير سوروكين لبوتين؟ وماذا يرى المخرج الأوكراني مكسيم ميلنيك في زيلينسكي؟
طالب المستشار الألماني شولتس والرئيس الفرنسي ماكرون الرئيس الروسي بوتين بالوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا والانخراط في حل دبلوماسي للصراع. وكان شولتس وماكرون قد تحدثا قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب كييف، بينما قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن بوتين أظهر أنه غير مستعد لتحقيق السلام.
رغم اشتداد حدة القتال، أشارت الحكومتان الروسية والأوكرانية إلى انفتاحهما على المفاوضات، فيما تستمر المعارك في محيط كييف والرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول إن الجيش الأوكراني لن يلقي سلاحه، ولن يستسلم للغزاة.
تشير التقديرات إلى أن آلاف الأجانب لبوا دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدفاع عن أوكرانيا. فما هي التداعيات التي يمكن أن يسببها ذلك على المستوى الميداني وقانونيا لدى بلدانهم الأصلية؟
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