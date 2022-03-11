أوكرانيا تتهم روسيا بقتل مدنيين والغرب يصعد الضغط على بوتين

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب كييف، بينما قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن بوتين أظهر أنه غير مستعد لتحقيق السلام.