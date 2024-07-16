"حرب الشاشات" في مصر.. حملة ضد عرض عبارات "مسيئة" للسيسي

أوقف السلطات المصرية المتهم بعرض "عبارات مسيئة" للرئيس عبد الفتاح السيسي على شاشة إعلانات في واقعة نادرة الحدوث في مصر. السلطات قالت إن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من جماعة "الإخوان" وشُنت "حملة شاشات" مضادة.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الثلاثاء (16 يوليو / تموز 2024) أنه "في إطار جهود كشف ملابسات العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة .. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة: فنّيّ شاشات إلكترونية".

وأضاف البيان بأن المتهم "اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج".

ولم يكشف بيان الداخلية عن العبارات التي تم عرضها، ولكن في الوقت نفسه يتداول مصريون على منصات التواصل الاجتماعي منذ ليل الأحد مقطعا قصيرا تم تصويره في شارع "الملك فيصل" -الذي يعد من أبرز شوارع محافظة الجيزة وأكثرها حيوية- لشاشة إعلانات كبيرة تعرض صورا معدلة فنيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كُتب عليها تعليقات.

وأظهرت واحدة من الصور المعروضة على شاشة الإعلانات السيسي في زيّه وقبعته العسكريَّيْن بينما كان وجهه ملطخا بالدماء وكُتب عليها: "أيحسب أن لن يقدر عليه أحد"، في إشارة إلى إحدى آيات القرآن.

وتعد هذه الواقعة نادرة الحدوث في ظل نظام عُرف في أوساط الحقوقيين بشدة قبضته الأمنية منذ أن تولى السيسي الحكم بعد أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في عام 2013 عقب تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وفي السياق نفسه -وفي حملة تبدو مضادة- عرضت العديد من شاشات الإعلانات الكبرى في شوارع القاهرة مقطعا مسجلا يظهر وقائع عنف سابقة اتهمت بها جماعة الإخوان المسلمين وكتب عليها "حتى لا ننسى" و"الإخوان جماعة إرهابية".

وشهدت مصر بعد إطاحة مرسي اعتداءات دامية من مجموعات متطرفة استهدفت قوات الأمن والمدنيين.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2013 صُنف تنظيم الإخوان رسميا في مصر "جماعة إرهابية".

ويتّهم مدافعون عن حقوق الإنسان مصر -التي تحتل المرتبة 136 من أصل 142 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية- بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحافيين ، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر، فيما تنفي السلطات المصرية ذلك.

ع.ج.م / ع.م (أ ف ب)