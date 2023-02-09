حرب التكهنات تشتد بعد تقارير عن تخريب خطي نورد ستريم

وفقا لتحقيق أجرته إذاعتا "أ.إير.دي" و "إس.في.إير" الألمانيتان وصحيفة دي تسايت، يبدو أن عدة قرائن تشير إلى أوكرانيا بشأن المسؤولية وراء تفجير خطي أنابيب نورد ستريم. وشاركت السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا والولايات المتحدة في التحقيقات، حسبما ذكرت صحيفة دي تسايت مساء الثلاثاء. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، لم يجد المحققون حتى الآن أي دليل على من أمر بعمليات التدمير، لكنهم خلصوا استنادا لأدلة استخباراتية إلى أن جماعة موالية لأوكرانيا قد تكون مسؤولة.

وذكرت التقارير أن المحققين حددوا يختا مشبوها تم استئجاره من شركة مقرها في بولندا، "تنتمي على ما يبدو إلى اثنين من الأوكرانيين". وبالإضافة إلى ذلك، قام فريق مؤلف من قبطان وغواصين ومساعدي غوص وطبيب بإحضار المتفجرات إلى مسرح الجريمة. ولا تزال جنسيات الأفراد غير واضحة لأنهم استخدموا جوازات سفر مزورة على ما يبدو.

كييف تنفي "تورطها" في الهجمات

قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء إن كييف "غير متورطة مطلقا" في هجمات على خط أنابيب نورد ستريم ولا معلومات لديها عما حدث. وقال بودولياك في تصريح لرويترز "أوكرانيا، بلا شك، غير متورطة مطلقا في الاعتداء على خطوط الأنابيب... لا معنى بالمرة لهذا". وأضاف أن لا معلومات لدى أوكرانيا عن المتورطين بالضبط، لكنه يرى أن ما وصفه بالجهود الروسية لزعزعة استقرار المنطقة قد تكون المسؤولة عن الهجوم.

وقال بودولياك "من اليوم الأول لبناء خطوط الأنابيب في قاع بحر البلطيق دأبت أوكرانيا على تنبيه شركائها الغربيين إلى التفاقم الشديد للمخاطر الإستراتيجية على أمن أوروبا التي يحملها تحقيق هذا المشروع".

الكرملين: تقارير "منسقة" لتحويل الانتباه

قال الكرمليناليوم (الأربعاء الثامن من مارس / آذار 2023) إن التقارير الإعلامية بشأن الهجمات على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم جهد منسق يهدف إلى تحويل الانتباه، مضيفا أن موسكو مندهشة كيف يمكن للولايات المتحدة افتراض أي شيء حول الهجمات بدون تحقيق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية "من الواضح أن مبتدعي الهجوم يريدون تحويل الانتباه. ومن الواضح إنه حشو منسق في الإعلام". وتساءل "كيف يمكن لمسؤولين أمريكيين افتراض أي شيء دون تحقيق؟". وقال بيسكوف إنه يجب على الدول المساهمة في نورد ستريم الإصرار على إجراء تحقيق عاجل وشفاف. وأضاف "لا يزال غير مسموح لنا بالمشاركة في التحقيق. وفقط قبل أيام قليلة تلقيتا إخطارا بشأن هذا الأمر من الدنماركيين والسويديين".

برلين ترفض الدخول في التكهنات

على الجانب الألماني، رفض وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الدخول في أي تكهنات بشأن هذه التقارير، مؤكدا ضرورة الانتظار ريثما يتضح ما سيتأكد من المعلومات التي تم الكشف عنها. كما رفض رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون التعليق على هذه القضية. وقال في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "هناك الآن تحقيق جنائي مستمر في السويد، لذلك لا أنوي التعليق على المعلومات في هذه المرحلة". وقال ستولتنبرغ إنه من المعروف أن الانفجارات كانت نتيجة "هجوم... ومثال على التخريب ضد البنية التحتية الحيوية لأوروبا"، مضيفا "سيكون من الخطأ التكهن بمن يقف وراء ذلك حتى يتم الانتهاء من التحقيقات".

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 1- خط الغاز القطري - التركي تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 1- خط الغاز القطري - التركي وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 2 - خط غاز شرق المتوسط تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 2- خط غاز شركة شرق المتوسط لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 4 - خط الغاز المصري - القبرصي وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.



ويذكر أن الادعاء العام في السويد العثور على آثار مواد ناسفة بالقرب من خطي أنابيب نورد ستريم " 1 و 2"، ما يؤكد تعرضهما لعمل تخريبي في وقت سابق من العام الجاري. وذكر النائب العام ماتس يونجكفيست عن التحقيقات في التفجيرات التي أحدثت أضرارا في خطي الغاز، أن التحليلات أظهرت آثارا لمتفجرات على عدة أجسام غريبة تم اكتشافها بالقرب من مواقع الانفجارات. وأضاف كبير ممثلي الادعاء في التحقيق أن العمل التحليلي المتطور مستمر للكشف عن المزيد من الاستنتاجات القاطعة. وتم اكتشاف أربعة مواضع تسريب في خطي نورد ستريم 1 و 2 عقب التفجيرات قرب جزيرة بورنهولم ببحر البلطيق، اثنان منهم في كل من المنطقتين الاقتصاديتين الحصريتين للدنمارك والسويد.

الحساسية السياسية لنودر ستريم

افترض الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من بين هيئات أخرى، منذ البداية أن الخطين تعرضا لعمل تخريبي. ويمتد الخطان من روسيا إلى شمال شرقي ألمانيا. وصار عمل الخطين مسألة سياسية شديدة الحساسية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في نهاية شباط / فبراير، حيث يشكك كثيرون في ملاءمة استمرار المعاملات التجارية مع موسكو. واتهمت دول غربية روسيا بالوقوف وراء التسريبات في خطي نوردستريم 1و2 اللذين يمران تحت بحر البلطيق. وردت روسيا أن وراء التسريبات عمل إرهابي نفذته البحرية البريطانية.

وسبق لروسيا أن سلمت مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق مستقل في هجمات نورد ستريم. وطالبت موسكو من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فتح تحقيق دولي في "التخريب" وتحديد المسؤول عن ذلك. وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن الهدف هو طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع.

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ د.ب.أ / أ.ف.ب)