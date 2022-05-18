صنع في ألمانيا

حرب أوكرانيا: ما هي الشركات المستفيدة؟

الحرب في أوكرانيا تستفيد منها بعض الشركات: شركات الأسلحة أو شركات الطاقة أو تجار معدات التخييم. هناك العديد من الشركات الأوروبية والأمريكية التي تستفيد من هذا الوضع الخاص. لمحة عامة.