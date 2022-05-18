حرب أوكرانيا: ما هي الشركات المستفيدة؟

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الحرب في أوكرانيا تستفيد منها بعض الشركات: شركات الأسلحة أو شركات الطاقة أو تجار معدات التخييم. هناك العديد من الشركات الأوروبية والأمريكية التي تستفيد من هذا الوضع الخاص. لمحة عامة.
اهتم الإعلام الألماني بالطفرة القياسية التي حققتها عائدات النفط لشركة أرامكو السعودية، معتبرا إياها من المستفيدين غير المباشرين من الحرب في أوكرانيا. وتمكنت أرامكو من تجاوز شركة آبل الأمريكية لتصبح الأكثر قيمة في العالم.
في اليوم السابع والثلاثين للغزو الروسي لأوكرانيا خففت القوات الروسية قبضتها على كييف وتعمل على تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد حيث ستتواجه مع جيش أوكراني متمرّس مما قد يشير إلى صراع "طويل الأمد".
وجهت دراسة جديدة انتقادات واسعة لمنصة تيك توك بالتغاضي عن محتوى مضلل لصالح طرفي الحرب في أوكرانيا تنشره حسابات متعددة، ومن ذلك محتوى يبرّر الغزو الروسي بمعلومات كاذبة.
يتابع العالم ما يجري من أحداث في أوكرانيا بعد إعلان موسكو عن عملية عسكرية واسعة اعتبرتها كييف غزوا واضحا. وتلقي الأحداث الضوء على وضع أسواق المال وأسعار النفط والغاز عبر العالم.
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