 حرب أوكرانيا: ما هي الشركات المستفيدة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 25.05.2022

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صنع في ألمانيا

حرب أوكرانيا: ما هي الشركات المستفيدة؟

الحرب في أوكرانيا تستفيد منها بعض الشركات: شركات الأسلحة أو شركات الطاقة أو تجار معدات التخييم. هناك العديد من الشركات الأوروبية والأمريكية التي تستفيد من هذا الوضع الخاص. لمحة عامة.

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