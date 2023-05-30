حرب أوكرانيا .. قتيلان في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا

لماذا تتجاهل موسكو الهجوم عليها وتقلل من شأن الإخفاقات العسكرية؟

رغم تعرض موسكو لهجوم بطائرات مسيرة ألحق أضراراً بعدة مبانٍ، إلا أن رد الفعل الروسي كان "غير عادي". وفيما يبدو أن هجمات أوكرانيا الجريئة على الأراضي الروسية تتزايد، ترى خبراء أن موسكو لا تفهم الخطر الذي تعيشه البلاد الآن.