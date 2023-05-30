 حرب أوكرانيا .. قتيلان في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا | DW الأخبار | DW | 02.06.2023

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حرب أوكرانيا .. قتيلان في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا

قتل مدنيان وجرح اثنان آخران الجمعة في قصف استهدف منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا

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An apartment building burns after being damaged during a massive Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine May 30, 2023. Press service of the Kyiv City Military Administration/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

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An apartment building burns after being damaged during a massive Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine May 30, 2023. Press service of the Kyiv City Military Administration/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

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May 30, 2023**TOPSHOT - A police officer secures an area outside a damaged multi-storey apartment building after a reported drone attack in Moscow on May 30, 2023. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

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