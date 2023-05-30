حرب أوكرانيا .. قتيلان في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا

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قتل مدنيان وجرح اثنان آخران الجمعة في قصف استهدف منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا
بعد اتهام روسيا أوكرانيا باستهداف مبان في موسكو بطائرات مسيرة، حّمل مسؤولون روس كييف مسؤولية قصف مصفاة نفط روسية وبلدة على الحدود، بينما يستمر القصف الروسي لأوكرانيا. وقال الجيش الروسي إنه "دمر آخر سفينة حربية أوكرانية".
أعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوي دمر طائرات مسيرة بعد اقترابها من العاصمة الروسية وأن بعضها الآخر أصاب عدداً من المباني. في حين قالت أوكرانيا إن روسيا هاجمت بالمسيرات كييف، وهو الهجوم الرابع خلال يومين متتاليين.
رغم تعرض موسكو لهجوم بطائرات مسيرة ألحق أضراراً بعدة مبانٍ، إلا أن رد الفعل الروسي كان "غير عادي". وفيما يبدو أن هجمات أوكرانيا الجريئة على الأراضي الروسية تتزايد، ترى خبراء أن موسكو لا تفهم الخطر الذي تعيشه البلاد الآن.
مجددا، العاصمة كييف هدفٌ لهجمات صاروخية روسية، في حملة هي الخامسة عشر منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا. صواريخ كروز استخدمت في الهجوم وفق الجيش الأوكراني الذي قال إن بعضها استهدف وسط كييف والسكان يهرعون إلى الملاجئ.
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