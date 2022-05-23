المستقبل الآن

حرب أوكرانيا: عندما تضطر الباحثات إلى الفرار

ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على العلم أيضًا، فقد لحق الدمار بالعديد من المؤسسات التعليمية واضطر عدد متزايد من الباحثين إلى الفرار. لجأت باحثتان اوكرانيتان إلى فرنسا، حيث تواصلان هناك أبحاثهما في مجال السرطان.