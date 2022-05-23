حرب أوكرانيا: عندما تضطر الباحثات إلى الفرار

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ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على العلم أيضًا، فقد لحق الدمار بالعديد من المؤسسات التعليمية واضطر عدد متزايد من الباحثين إلى الفرار. لجأت باحثتان اوكرانيتان إلى فرنسا، حيث تواصلان هناك أبحاثهما في مجال السرطان.
عكس الوحدة النادرة التي أبداها أعضاء الاتحاد الأوروبي إزاء روسيا في بداية غزوها لأوكرانيا، يرى مراقبون أن الخلافات بدأت تظهر، سيما حول العقوبات على موسكو. وهناك من يتهم ألمانيا بالأنانية ويرى أن "المفتاح بيد برلين".
حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
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