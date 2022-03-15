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حرب أوكرانيا: روسيا تضرب ليسيتشانسك

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في هجوم على مكان ثقافي في مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا. قال الحاكم المحلي إن غارة جوية روسية أصابت مبنى كان يختبئ فيه العشرات من القصف.