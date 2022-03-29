حرب أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي

تحليل: جديد جنون أسعار الأغذية ووقعه على العراقيين والمغاربة

سواء في العراق الغني بالنفط أو المغرب الفقير به، يتظاهر الناس احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدانها. وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات من احتجاجات تطال دولا أخرى، فإن السؤال المطروح هو: كيف السبيل لمواجهة الأزمة؟