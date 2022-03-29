 حرب أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي | صنع في ألمانيا | DW | 06.04.2022

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صنع في ألمانيا

حرب أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي

المزارعون الألمان يخشون على محاصيلهم. بسبب حرب أوكرانيا أصبحت الأسمدة غير كافية وأغلى أربع مرات من العام الماضي. الأسعار آخذة في الارتفاع في محلات السوبر ماركت، والبعض بدأ يشتري بهدف التخزين. فهل الأمن الغذائي في خطر؟

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