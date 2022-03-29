حرب أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي

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المزارعون الألمان يخشون على محاصيلهم. بسبب حرب أوكرانيا أصبحت الأسمدة غير كافية وأغلى أربع مرات من العام الماضي. الأسعار آخذة في الارتفاع في محلات السوبر ماركت، والبعض بدأ يشتري بهدف التخزين. فهل الأمن الغذائي في خطر؟
سواء في العراق الغني بالنفط أو المغرب الفقير به، يتظاهر الناس احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدانها. وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات من احتجاجات تطال دولا أخرى، فإن السؤال المطروح هو: كيف السبيل لمواجهة الأزمة؟
التحذيرات من أزمات غذائية عالمية تعني مصر بقوة لكونها بطل العالم في استيراد القمح. في هذه الأثناء تزداد محاولات توفير بدائل للقمح الروسي والأوكراني صعوبة بسبب الحرب في أوكرانيا، فما بدائل مصر المتاحة لضمان أمنها الغذائي؟
كأن الحرب والجوع الذي يهدد حياة ملايين اليمنيين لا يكفي، لتأتي حرب أوكرانيا وتزيد الطين بلة، فتلهب أسعار الوقود والمواد الأساسية المرتفعة أصلا. فكيف يتعامل اليمنيون مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على حياتهم اليومية؟
يعاني اليمن بجانب الحرب، من الجفاف ونقص الطاقة. أكثر قطاع يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة هو المُزارع الذي يبحث عن مصادر بديلة، والطاقة الشمسية جاءت بديلا ناجعا لتشغيل مضخات المزارع لكنها تتسبب بمشاكل أكبر بسبب عدم الترشيد.
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