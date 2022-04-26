 حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على دبابات سوفياتية في برلين! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.09.2022

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سياسة واقتصاد

حرب أوكرانيا تلقي بظلالها على دبابات سوفياتية في برلين!

الجدل مستمر في ألمانيا حول تسليم أوكرانيا دبابات ألمانية. لكن هناك في برلين جدل آخر حول الدبابات، وهنا يتعلق الأمر بدبابات "جيدة خيرة" وأخرى "سيئة شريرة"، فما هي ملابسات القضية؟

الشرطة تزيل العلم الأوكراني من فوق الدبابة السوفياتي في النصب التذكاري في برلين

النصب التذكاري السوفياتي في برلين يثير الجدل وقام محتجون بتغطية دبابة سوفياتية بالعلم الأوكراني

هل على ألمانيا دعم أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وبالتالي الدبابات أيضا؟ منذ بداية الحرب يحذر المستشار الألماني أولاف شولتس من اتخاذ مسارات منفردة، ويشير شولتس كما وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبريشت، إلى المحادثات والتوافقات داخل حلف الشمال الأطلسي "الناتو".

مختارات

ولكن يبدو أن الكلمة الأخيرة في هذا الشأن لم تقال بعد، وينطبق ذلك على ألمانيا، حيث لا يزال الجدل مستمرا حول الدبابات. ومع ذلك لا يقصد من كل ذلك النقاش والجدل مساعدة أوكرانيا على هزيمة المعتدي الروسي.

هل لا تزال الدبابات السوفياتية صالحة للعرض في برلين؟

هناك دبابات من نوع آخر، دبابات تعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية وتم استخدامها في معركة برلين عام 1945. وكرمز لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية، تقف هذه الدبابات كجزء من نصب تذكاري على بعد 500 متر من بوابة براندنبورغ في برلين. لكن هل لا يزال هذا النصب صالحا في ضوء حرب أوكرانيا؟

النائبة البرلمانية شتيفاني بونغ، من كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي في برلمان ولاية برلين، توضح لـ DW بأن "النصب التذكارية يجب أن تبقى قائمة، لكنني أطالب بإزالة الدبابات والبنادق السوفياتية القائمة في ألمانيا". لكن بونغ تعرف أن تحقيق ذلك شبه مستحيل. حيث تعهدت ألمانيا بموجب اتفاقية 2 + 4 حول توحيدها، بالحفاظ على النصب التذكارية السوفياتية الموجودة في ألمانيا والعناية بها.

دبابات T34 السوفياتية معروضة في النصب التذكاري في برلين

دبابات T34 السوفياتية معروضة في النصب التذكاري في برلين وهي تثير الجدل حول إزالتها أو إبقائها

معدات حربية في أماكن عامة!

لكن النائبة بونغ تأمل أن تثير نقاشا حول المعدات الحربية في النصب التذكارية الموجودة في أماكن عامة مفتوحة. وتقول "إذا أردنا أن نؤخذ على محمل الجد في أوروبا فيما يتعلق بهذه القضية، لا نستطيع الاختباء خلف الالتزام القانوني، إذا كانت الظروف السياسية قد تغيرت بشكل جذري".

يجب أن يكون المرء واضحا من الناحية الأخلاقية، عندما يريد أن يوضح لأولاده والجيران الأوروبيين، أن المعدات الحربية الروسية في ألمانيا ينبغي أن تكون رمزا للسلام "في الوقت الذي تكافح فيه روسيا ضد أوروبا وقيمنا منذ أعوام وتقود حربا شرسة بأفظع أعمال العنف في أوكرانيا؟

دول البلطيق مثال يحتذى؟

وفي الأثناء يدور نقاش حول هذا الموضوع المتعلق بالنصب التذكارية السوفياتية، في العديد من الدول. وبونغ سعيدة بذلك وتشير بشكل خاص إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة ودول البلطيق التي أصبحت مستقلة عام 1991، وأزالت النصب التذكارية التي تعود إلى الحقبة السوفياتية السابقة.

"دول البلطيق تشير إلى أن زمن المعدات الحربية الروسية والنصب التذكارية للنصر قد ولّى زمنها" بعدما أصبحت أدوات للقتل ولقمع الناس وممارسة السلطة عليهم. وتؤكد بونغ أن رئيسة وزراء أستونيا كايا كالاس أيضا تشاركها هذا الرأي.

زهور ورسائل تضامن مع أوكرانيا أمام السفارة الروسية في برلين

أعرب كثيرون في برلين عن تضامنهم مع أوكرانيا من خلال وضع زهور ورسائل تضامن أمام السفارة الروسية في برلين

27 مليون ضحية سوفياتية!

يرى المؤرخ وصاحب مبادرة المعرض الدائم عن الحقبة النازية في برلين، فيلاند غيبل، أن هناك طابعا قتاليا حربيا للدبابات. ولكنه ضد إبعاد دبابات T34 من النصب التذكاري السوفياتي في برلين، ويقول "إنها هناك لأن ألمانيا هي التي أشعلت الحرب العالمية الثانية، وقتل 27 مليون شخص من الاتحاد السوفياتي" ومن بين هؤلاء الضحايا حوالي 8 ملايين من أوكرانيا التي كانت حينها جزءا من الاتحاد السوفياتي، يضيف غيبل في حواره مع DW.

لقد كان ذلك زمنا ولحظة تاريخية مختلفة تماما، يقول مؤلف العديد من الكتب عن تاريخ ألمانيا وبرلين، ويتابع غيبل "هزم الجنود السوفيات النازيين في أسوأ الظروف" ومن أجل تكريم ذلك والاعتراف به يجب أن يبقى النصب التذكاري السوفياتي في برلين كما هو، بما في ذلك الدبابات الموجودة ضمن النصب.

علامة ضد جرائم بوتين

يتألم المؤرخ فيلاند غيبل، لمشاهد الحرب وملايين الأوكرانيين الذين يخافون على حياتهم. وبعد اندلاع الحرب بقليل تطوع لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في مركز استقبالهم في محطة برلين الرئيسية للقطارات. وهو يشعر بفزع كبير من حرب بوتين، لدرجة أنه يريد عرض دبابة روسية في برلين، ويقول "أريد أن أفعل شيئا ما لمواجهة الجريمة".

وخطرت له فكرة عرض الدبابة الروسية التي تم الاستيلاء عليها، وكانت معروضة في يونيو/ حزيران في العاصمة البولندية وارسو وبعدها في العاصمة التشيكية براغ.

حطام دبابة روسية معروضة في براغ

عرض حطام دبابة روسية في براغ ، اقترح المؤرخ الألماني فيلاند غيبل بعرض حطام دبابة أم السفارة الروسية في برلين أيضا

دعم أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة

ومن خلال عرض حطام دبابة روسية  من طراز T72 في برلين يريد المؤرخ غيبل (72 عاما) أن يوجه رسالة أخرى أيضا، مفادها أن الأوكرانيين قادرون على تدمير مثل هذه الدبابة. "وستكون مساعدة عظيمة، إذا دعمت ألمانيا أوكرانيا بأسلحة ثقيلة أفضل" يقول غيبل. لكن هذا ما ترفضه الحكومة الألمانية حتى الآن.

كما تم رفض طلب غيبل بجلب حطام دبابة روسية من أوكرانيا وعرضها أمام السفارة الروسية في برلين. وقد رفضت السلطات المحلية المسؤولة ذلك "لأنه في المعدات الحربية المدمرة، مات أناس أيضا، وبالتالي فإن عرضها غير مناسب". لكن غيبل لم يستسلم لقرار الرفض، حيث لجأ إلى القضاء ليفصل في القضية.

وصية بوتشا

لكن غيبل متفائل، لأنه يمكن في أحياء أخرى من برلين إثارة موضوع حرب أوكرانيا من خلال الفن بدون أي مشاكل. ففي حي شارلوتنبورغ- فيلمرسدوف المعروف، تم افتتاح معرض بعنوان "وصية بوتشا" بحضور السفير الأوكراني السابق أندريه ملينيك.

وغيبل مستمر في متابعة مشروعه ودفعه إلى الأمام، حيث زار مؤخرا كييف وروج لمشروعه لدى وزرات الخارجية والدفاع والثقافة الأوكرانية. وعُرض عليه في كييف "تحويل دبابة مدمرة إلى قطعة فنية للمتحف". ومن أجل نقل دبابة مدمرة من أوكرانيا إلى ألمانيا يحتاج غيبل إلى وثيقة تنص على أن "هذه القطعة المحطمة لا يمكن إعادة استخدامها في الحرب"، وحتى مثل هذه الوثيقة يمكن للسلطات الأوكرانية أن توفرها له.

حطام سيارة في معرض وصية بوتشا في برلين

في هذه السيارة قتلت ثلاث نساء وفتاة أوكرانية في هجوم روسي

هل عرض حطام دبابة عمل شعبوي؟

النائبة في برلمان ولاية برلين، شتيفاني بونغ، المنزعجة من وجود دبابات T34 السوفياتية ضمن النصب التذكاري في برلين، لا توافق على عرض حطام دبابة مدمرة أمام السفارة الروسية في برلين. "برأيي يعد هذا الأمر، أي استخدام الحرب لجذب الانتباه، وسيلة شعبوية محضة؛ ولأسباب أخلاقية أيضا لا يمكن اختيار هذه الوسيلة" توضح بونغ.

سلاح العدو، سيان ضمن أي سياق كان، ليس رمزا مناسبا ضد الحرب ولا لأفكار أوروبا السلمية، حسب رأي بونغ التي تضيف بأنه "بدل ذلك ينبغي عرض صور ضحايا الحرب وأجزاء من الكنوز الثقافية التي تم تدميرها وتوثيق جرائم الحرب، كإدانة لسياسة روسيا الخارجية".

مارسيل فروستناو/ ع.ج

  • ساحة بوابة براندنبورغ في برلين كانت مغلقة قبل الوحدة الألمانية (يسار الصورة)، أما بعد الوحدة فهي تعجّ بالناس المحليين والسياح (يمين الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    بوابة براندنبورغ

    أحد أشهر معالم العاصمة برلين. كانت البوابة التي بُنيت عام 1791، علامة على الحدود بين برلين الشرقية والغربية في سنوات الانقسام. كانت تقع خلف الخط الحدودي مباشرة في الشطر السوفييتي من المدينة، ولم يكن الوصول إليها متاحاً للناس. لكن في خريف 1989 لم تعد الحدود قائمة، لتعجّ ساحة البوابة منذ ذلك الحين بالناس الذين يأتون من دول أخرى أيضاً لرؤية البوابة الشهيرة.

  • سجن هوهن شون هاوزن التذكاري قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    سجن "هوهن شون هاوزن" التذكاري

    حتى عام 1989 كان سجن "هوهن شون هاوزن" "سجن التحقيقات المركزي التابع لجهاز أمن الدولة" في ألمانيا الشرقية، حيث كان يتم زج السجناء السياسيين وتعذيبهم جسدياً ونفسياً. كان مجمع مباني السجن -بأسواره العالية- سرياً ولم يكن يظهر على أي خريطة للمدينة. بعد إعادة التوحيد، تم إغلاق السجن ليتم فتحه بعد بضع سنوات كموقع تذكاري للزوار.

  • جدار برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    جدار برلين

    لمدة 28 عاماً قسّم جدار برلين المدينة إلى شطرين، شرقي وغربي. قُتل العديد من الأشخاص أثناء محاولة عبور الحدود التي كانت تمتد على طول 167.8 كيلومتراً. وحتى الآن ما يزال عدد القتلى غير معروف. "معرض الجهة الشرقية" هو أطول بقايا جدار برلين، وتم الرسم عليه من قبل العديد من الفنانين المحليين والعالميين في عام إعادة التوحيد.

  • أزيل تمثال لينين الذي كان في منطقة فريدريتش هاين في برلين بعد انهيار الشيوعية في أوائل التسعينات

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    لينين في "فريدريتش هاين"

    كان هذا التمثال العالي للينين، الذي بلغ ارتفاعه 19 متراً والمصنوع من الغرانيت، منصوباً في منطقة فريدريتش هاين في برلين بين عامي 1970 و1991. حضر حفل إسدال الستار عن التمثال 200 ألف شخص، وفي مقدمتهم رئيس وزراء "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" فالتر أولبريشت. وبعد انهيار الشيوعية في أوائل التسعينات، أُزيل التمثال. اليوم تسمى "ساحة لينين" السابقة "ساحة الأمم المتحدة".

  • أعيد بناء قصر برلين (يمين الصورة) مكان قصر الجمهورية يسار الصورة

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    من "قصر الجمهورية" إلى "قصر برلين"

    كان "قصر الجمهورية" مركز السلطة في "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" ومقر مجلس الشعب ومقر عقد مؤتمرات حزب الوحدة الاشتراكي الحاكم. تم افتتاح القصر عام 1976 واستغرق بناؤه 32 شهراً. بين عامي 2006 و2008، تم هُدم القصر الذي كان يُعرف أيضاً بـ "متجر أنوار إريش هونيكر (أمين عام الحزب الحاكم)"، لكثرة الكنوز التي كان يحويها. وفي مكان القصر، أعيد بناء قصر برلين التاريخي مع منتدى هومبولت.

  • تم افتتاح متاجر إنترشوبس الأولى عند محطة القطارات فريدريتش شتراسه

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    متاجر "إنترشوبس"

    "إنترشوبس" كان اسم سلسلة متاجر في "جمهورية ألمانيا الديمقرطية"، لم تكن تقبل سوى العملات الأجنبية عند الدفع، ولذلك لم يكن العديد من المواطنين قادرين على شراء السلع التي كانت تبيعها هذه المتاجر. تم افتتاح متاجر "إنترشوبس" الأولى عند محطة القطارات "فريدريتش شتراسه" في برلين الشرقية، كما تظهر في الصورة. اليوم حلت مكانها محلات تجارية أخرى.

  • سقالات التسلق المعدنية في أماكن اللعب في شرق ألمانيا (يسار الصورة) وسقالات التسلق الحديثة (يمين الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    أماكن اللعب

    كانت سقالات التسلق المعدنية (يسار الصورة) موجودة في كل أماكن اللعب تقريباً في ألمانيا الشرقية. اليوم سقالات التسلق مصنوعة من حبال سميكة، ولا تلحق أيّ أذى بالأطفال إذا اصطدموا بها أثناء اللعب. يمكنك مشاهدة المزيد من صور برلين قبل إعادة التوحيد وبعدها عبر البحث عن هاشتاغات #GermanyThenNow #BerlinThenNow على الفيسبوك.

  • فندق ماريتيم في شارع فريدريتش شتراسه (يمين الصورة) حل مكان فندق إنترهوتيل ميتروبول (يسار الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    فندق "إنترهوتيل ميتروبول"

    تم افتتاح الفندق الذي كان مكوناً من 13 طابقاً في شارع "فريدريتش شتراسه" عام 1977. العديد من رجال الأعمال والدبلوماسيين والمشاهير أقاموا في هذا الفندق. بالنسبة لمعظم مواطني "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" الذين لم تكن لديهم عملات أجنبية، لم يكن من الممكن الإقامة في هذا الفندق. أما اليوم فبات يوجد فندق تابع لسلسلة "ماريتيم" مكان "إنترهوتيل ميتروبول"، ويمكن للجميع الإقامة فيه، لكن بأسعار باهظة!

  • متجر كاوفهاوس ديس فيستن قبل الوحدة (يسار الصورة) وبعدها (يمين الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    متجر "كاوفهاوس ديس فيستنس"

    متجر "كاوفهاوس ديس فيستنس" (Kaufhaus des Westens)، الذي يعرف أيضاً بالاسم المختصر "KaDeWe"، هو أشهر متجر في ألمانيا، بمساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، وثاني أكبر متجر في أوروبا بعد "هارودز" في لندن. تم افتتاح المتجر الفاخر عام 1907، وتعرض للاحتراق بشكل كامل تقريباً في الحرب العالمية الثانية. أما الآن، فالمتجر الواقع في برلين الغربية يجذب السكان المحليين والسياح ومحبي السلع الفاخرة. راينا بروير/م.ع.ج


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