حرب أوكرانيا .. أضرار وخيمة على الاقتصاد العالمي

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منظمة التجارة العالمية تقول إنّ الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع النمو المتوقع في التجارة العالمية بنحو النصف خلال هذا العام، ما خطورةُ هذا التراجع؟ من سيتأثر به أكثر - الدول المنتجة ام المستهلكة؟
تحاشى أنطونيو غوتيريش استخدام وصف "إبادة جماعية"في الحديث عن الوضع في أوكرانيا، فيما استخدمه الرئيس جو بايدن وانضم إليه جاستن ترودو فيما نأى إيمانويل ماكرون بنفسه عن ذلك. روسيا ردت على الفور منددة باستخدام المصطلح.
أتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة القوات الروسية بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا مؤكدا وجود "أدلة" على ذلك. والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشيد بكلمات بايدن ويصفا بأنها "حقيقية لزعيم حقيقي".
حذّر البنك الدولي من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب.
يذكر التاريخ القريب حروباًَ خاضتها قوى كانت عظمى في وقت من الأوقات، وبسبب هذه الحروب خسرت تلك الدول مكانتها الكبرى في المشهد الدولي. يعتقد خبير أمريكي أن الأمر نفسه يتكرر اليوم في مشهد الغزو الروسي لأوكرانيا.
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