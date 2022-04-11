 حرب أوكرانيا .. أضرار وخيمة على الاقتصاد العالمي | مسائية DW | DW | 14.04.2022

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مسائية DW

حرب أوكرانيا .. أضرار وخيمة على الاقتصاد العالمي

منظمة التجارة العالمية تقول إنّ الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع النمو المتوقع في التجارة العالمية بنحو النصف خلال هذا العام، ما خطورةُ هذا التراجع؟ من سيتأثر به أكثر - الدول المنتجة ام المستهلكة؟

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