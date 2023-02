حرب أوروبية في أعين عشرة أشخاص

Diese zehn Personen sprechen über ihre Erfahrungen und Standpunkte zum Krieg in der Ukraine und spiegeln durch ihre unterschiedlichen Stimmen und Meinungen ein komplexes Bild davon wider. Alle wurden unmittelbar nach Kriegsausbruch befragt, darunter auch Jaroslaw, der 17 Jahre alt ist und ohne seine Eltern aus Charkiw nach Deutschland fliehen musste. Der Krieg machte ihn in kürzester Zeit zu einem reifen Menschen: „Ich würde jeden Preis zahlen, um wieder mit meinen Kumpels in Charkiw abzuhängen oder sogar zurück in die Klassenzimmer zu gehen.“ Warum kennen wir den Wert nicht etwas, bis wir es verlieren?!“ Was die erwachsene Alla betrifft: Sie hat mit 69 mehr als die Hälfte ihres Lebens in Moskau verbracht und lebt seit vielen Jahren in Köln. Sie empfindet Scham und Fassungslosigkeit angesichts dessen, was Russland getan hat: "Für mich gibt es keine Grauzonen, es gibt nur Schwarz und Weiß, und Russland ist der Aggressor." Der 40-jährige Roman sieht das allerdings anders, denn er wurde in Odessa geboren und lebt mit seiner Familie seit mehr als drei Jahrzehnten in Deutschland: "Dies ist eine Militäroperation, die darauf abzielt, die Bevölkerung der Donbass-Region zu schützen. Das ist meine persönliche Meinung." Was vor sich geht, betrifft sie alle direkt, und sie alle sind Teil dieses europäischen Krieges, und das ist ein Begriff, den die Europäer 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder in ihren täglichen Wortschatz aufnehmen mussten. Valery, ein Priester der russisch-orthodoxen Kirche in Wiesbaden, wurde in der Ukraine geboren und wie er sagt: „Dies ist ein Bruderkrieg. Die Geschichte der Menschheit beginnt mit Mord. Ein Bruder tötet den anderen. Kain tötete Abel, obwohl sie es waren gleichen Geschlechts. Warum?" Vitaly ist ein bekannter Moskauer Regisseur mit ukrainischen Wurzeln, er hat Dokumentarfilme gedreht, darunter Filme über Gorbatschow und Putin, und lebt heute im lettischen Exil: „Wenn jeder russische Bürger die ukrainische Flagge an seinem Fenster hissen würde, würde diese Regierung zusammenbrechen nur unter dem Gewicht der ukrainischen Fahnen.“ Nun schauen wir uns um: Wie viele Fahnen wehen an den russischen Fenstern, drei oder vier, oder gibt es gar keine Fahne?! Also, was willst du als nächstes?! Nur zehn Interviews mit zehn Personen. Der Film enthält keine Archivfotos, Nachrichtenausschnitte oder Kommentare. Nichts lenkt von den Sprechern ab, nur so kann man ihre Stimmen wirklich hören. Sie alle spiegeln die Vielstimmigkeit dieser komplexen ukrainischen Realität wider Ihre Meinungen und Wahrnehmungen Die verschiedenen Kriege, die die verschiedenen Aspekte dieses Krieges darstellen, offenbaren die tiefe Komplexität der europäischen Geschichte.