 حرب أوروبية في أعين عشرة أشخاص | تقارير جديدة | DW | 27.01.2023

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تقارير جديدة

حرب أوروبية في أعين عشرة أشخاص

الفرار من القنابل المتفجرة والمعاناة وأهوال الحرب. بينما تهز الحرب الأوكرانية أركان العالم، تواصل روسيا في نشر دعاية تقول بأن هذه الحرب تهدف إلى اجتثاث النازية في أوكرانيا.

Dokumentation | Der Ukraine-Komplex - Ein europäischer Krieg in 10 Stimmen

في هذا الفيلم الوثائقي يكشف عشرة أشخاص عن الوجه المعقد للحرب.

 

Dokumentation | Der Ukraine-Komplex - Ein europäischer Krieg in 10 Stimmen

يتحدث هؤلاء العشرة عن تجاربهم ووجهة نظرهم حيال الحرب في أوكرانيا، ويعكسون من خلال أصواتهم وآرائهم المختلفة صورة مركبة عنها. أجريت المقابلات معهم جميعًا فور اندلاع الحرب، ومن ضمنهم ياروسلاف مثلاً الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، واضطر إلى الفرار من خاركيف إلى ألمانيا بدون والديه. لقد جعلت الحرب منه شخصًا ناضجاً في وقت قصير جدًا: "أنا مستعد لدفع أي ثمن مقابل العودة للتسكع مع رفاقي في خاركيف مرة أخرى، أو حتى للعودة إلى الفصول الدراسية. لماذا لا نعرف قيمة شيء ما إلا بعد أن نفقده؟! "

Dokumentation | Der Ukraine-Komplex - Ein europäischer Krieg in 10 Stimmen

أما آلا البالغة من العمر 69 عامًا، فقد أمضت أكثر من نصف حياتها في موسكو وتعيش في كولونيا منذ سنوات طويلة. إنها تشعر بالعار والذهول حيال ما فعلته روسيا: "لا توجد مناطق رمادية بالنسبة لي، فليس هناك سوى الأسود أو الأبيض، وروسيا هي المعتدي." إلا أن الأربعيني رومان   فيرى الأمور من منظور مختلف، حيث ولد في أوديسا ويعيش في ألمانيا مع أسرته منذ أكثر من ثلاثة عقود: "هذه عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان منطقة دونباس. هذا هو رأيي الشخصي."

Dokumentation | Der Ukraine-Komplex - Ein europäischer Krieg in 10 Stimmen

ما يجري يمسهم جميعاً بشكل مباشر، وكلهم جزء من هذه الحرب الأوروبية، وهذا مصطلح كان على الأوروبيين إدخاله من جديد في مفرداتهم اليومية، بعد 77 عامًا من نهاية الحرب العالمية الثانية. فاليري كاهن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في فيسبادن، وُلد في أوكرانيا، وكما يقول: "هده حرب بين الأشقاء. وتاريخ البشرية يبدأ بالقتل، فأحد الأخوين يقتل الآخر. قتل قابيل هابيل رغم أنهما من الجنس نفسه. فلماذا؟"

Dokumentation | Der Ukraine-Komplex - Ein europäischer Krieg in 10 Stimmen

فيتالي مخرج مشهور من موسكو ينحدر من جذور أوكرانية، وقد أخرج أفلامًا وثائقية من بينها أفلام عن غورباتشوف وبوتين، وهو يعيش اليوم في المنفى في لاتفيا: "إذا قام كل مواطن روسي برفع العلم الأوكراني على نافذته، فإن هذه الحكومة ستنهار تحت وطأة الأعلام الأوكرانية فقط. والآن لنلقِ نظرة حولنا: كم عدد الأعلام التي ترفرف على النوافذ الروسية؟ ثلاثة أو أربعة؟ أم ليس هناك علم على الإطلاق؟! فما الذي تريدونه بعد؟! "

عشر مقابلات فقط مع عشرة أشخاص. لا يتضمن الفيلم صوراً أرشيفية ولا مقتطفات من الأخبار، ولا تعليقات. ليس هناك شيء يصرف الانتباه عن المتحدثين، فهذه هي الطريقة الوحيدة لسماع أصواتهم بالفعل. إنهم جميعاً يعكسون أصواتاً متعددة في هذا الواقع الأوكراني المعقد. آراؤهم وتصوراتهم المختلفة، تمثل الجوانب المختلفة لهذه الحرب، وتكشف عن التعقيد العميق للتاريخ الأوروبي.

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 25 فبراير/شباط 2023 – 03:15 UTC
السبت  25 فبراير/شباط 2023 – 13:15 UTC
السبت 25 فبراير/شباط 2023 – 16:15 UTC
السبت 25 فبراير/شباط 2023 – 19:15 UTC
الأحد 26 فبراير/شباط 2023 – 05:15 UTC
الأحد 26 فبراير/شباط 2023– 22:15 UTC
الإثنين 27 فبراير/شباط 2023– 11:15 UTC
الإثنين 27 فبراير/شباط 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  29 فبراير/شباط 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 29 فبراير/شباط 2023  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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