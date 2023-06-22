 حرب" أشباه الموصلات بين الصين وأمريكا.. إلى أين؟ | مسائية DW | DW | 05.07.2023

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مسائية DW

حرب" أشباه الموصلات بين الصين وأمريكا.. إلى أين؟

الصين تعلن عن فرض قيود على تصدير معادنَ تُستخدم في إنتاج أشباه الموصلات، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على سلاسل التوريد العالمية. بكين تتحدث عن خطوة لحماية أمنها القومي والغرب ينتقد.. ما خلفيات وتداعيات الخطوة الصينية؟

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