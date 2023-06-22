حرب" أشباه الموصلات بين الصين وأمريكا.. إلى أين؟

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الصين تعلن عن فرض قيود على تصدير معادنَ تُستخدم في إنتاج أشباه الموصلات، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على سلاسل التوريد العالمية. بكين تتحدث عن خطوة لحماية أمنها القومي والغرب ينتقد.. ما خلفيات وتداعيات الخطوة الصينية؟
قال المستشار الألماني إن بلاده "تراهن على توسيع العلاقات الاقتصادية في آسيا" وإنّ "لا مصلحة" لألمانيا في مقاطعة الصين اقتصادياً، فيما أكد رئيس الوزراء الصيني من برلين أن مصلحة بلاده هي في توسيع نطاق التعاون مع ألمانيا.
رغم المصافحة بين وزير خارجيتها ونظيره الأمريكي أمام الكاميرات، لكن خلف الأبواب المغلقة تؤكد بكين لواشنطن أن علاقاتهما "في أدنى مستوياتها منذ إقامتها" عام 1979. الطرفان تحدثا عن محادثات "صريحة" و"بناءة".
في مقابلة مع DW يأمل وزير خارجية تايوان برفع "المزيد من الأصوات الأوروبية" لتحذير الصين من أي عدوان ضد بلاده. كما تضغط تايبيه للتوقيع على اتفاقية للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، لكن الأخير لا يبدو متحمسا لذلك، فما السبب؟
تشهد أوروبا جدلا محتدا حول القيادة الأمريكية للمعسكر الغربي وللنظام العالمي بشكل عام، وهناك إقرار بين النخبة الأوروبية بأهمية القيادة الأمريكية، غير أن هذه القيادة تواجه عدة مطبات وفق المؤرخ الاسكتلاندي نيال فيرغسون.
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