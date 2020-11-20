 حراك ”مناهض للكمامات“ في ألمانيا يكسب مزيدا من الأنصار | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.11.2020

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منوعات

حراك ”مناهض للكمامات“ في ألمانيا يكسب مزيدا من الأنصار

يتسم حراك "مناهضة الكمامات" في ألمانيا الآخذ بالاتساع بطابعه غير المتجانس، بداية من مؤيدي النازيين الجدد وصولا لأصحاب الرسائل السلمية. فما الذي يدور بذهن المؤمنين بنظريات المؤامرة والمعارضين لإجراءات الإغلاق بسبب كورونا؟

Berlin | Anti-Corona Demo

جرت في برلين هذا الأسبوع تظاهرة ضمت نحو10  آلاف شخص معارضين للقيود الهادفة لاحتواء وباء كوفيد19، وضمت مشاركين لا قواسم مشتركة بينهم سوى انعدام ثقتهم بمؤسسات الحكم.

وأمام بوابة براندبورغ في برلين، اختلطت رايات مجتمع مثليي الجنس وشعارات السلام مع رايات المؤيدين لحركة "كيو أنون“ الأميركية المروجة لنظريات المؤامرة، فضلا عن أشخاص مرتدين قبعات كتب عليها "ترامب 2020“، إلى جانب أنصار البيئة ومؤمنين بعلوم الغيب ومبشرين إنجيليين وحتى هيبيين.

مختارات

من التظاهر ضد إجراءات الحكومة الرامية لمواجهة كورونا، إلى التخطيط لإسقاط الحكومة ذاتها، هذه هي المخاوف التي تثير قلق الاستخبارات الداخلية الألمانية، بعد رصدها مؤشرات على تطرف خطير لعدد من معارضي سياسة الحكومة.

لا تحظى معاداة النسوية باهتمام السياسة في ألمانيا، رغم ارتباطها بالفكر اليميني المتطرف بشكل قد يؤدي إلى الإجرام. ولهذا السبب يحذر خبراء ألمان من الاستهانة بخطورتها على المجتمع.

ويضاف إليهم جميعا متطرفين من اليمين، من المقربين من حزب البديل لأجل ألمانيا، أو من النازيين الجدد، الواقعين تحت متابعة أجهزة الأمن الألمانية.

وأعلن غالبية المشاركين بالتظاهرة عن رفضهم تلقي لقاح ضد فيروس كورونا، مقللين من خطورة وباء كوفيد-19.

فبينما حملت لافتة كتب عليها "يساريون يعارضون ذلك أيضاً“، قالت المشاركة في التظاهرة إينا ميير- ستول إن "نسبة الوفاة (الناجمة عن الوباء) ليست أكبر مما تسببه الانفلونزا“.

وجدير بالذكر، يعتبر معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ”أعلى بكثير عما تتسبب به الانفلونزا الموسمية“، بحسب علماء ومنظمة الصحة العالمية. 

وإلى جانب إينا، وقف الخمسيني أخيم إيكير، ناخب وفيّ لحزب الخضر، قائلا إنه "فقد الثقة بكافة الأحزاب السياسية" التي تشجع لقاحاً مع عملية تحكّم رديئة“، علي حد وصفه.

ولا تؤمن المشاركة بالتظاهرة بيرغيت فوغت، البالغة 75 عاماً، بوجود الوباء ولم تتردد بمقارنة القيود المفروضة حاليا بوصول النازيين إلى الحكم في ألمانيا عام 1933، قائلةً "الخوف والهلع يسمحان بالتحكم بالناس، كما في أيام هتلر". 

ويخشى الباحث بمؤسسة أمادو أنطونيو لمناهضة العنصرية، ميرو ديتريخ، من أننا أمام ظاهرة مشابهة لما وقع بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر بالولايات المتحدة، ”والتي كانت مصدر إلهام للعديد من نظريات المؤامرة“، علي حد وصفه.

ويقول ديتريش: ”عدد مؤيديها يرتفع بشكل مذهل وكثير منهم وافدين جدد على هذه الآراء. لعب الإغلاق دوراً في ذلك، مع انعزال الناس عن بيئتهم الاجتماعية وقضائهم وقتاً طويلاً على الانترنت“.

ويشرح ديتريش أنه وفقا لكلا من المؤمنين بنظريات المؤامرة واليمن المتطرف، ”تدير نخبة صغيرة سرياً الأحداث على حساب الألمان، وتسيطر على كافة المعلومات في صحافة الرأي العام، وأن الحقيقة لا يتم بثها سوى عبر وسائل إعلام بديلة".

ورفع عشرات المتظاهرين التحية النازية أمام عناصر الشرطة، وفقا لما ذكره مراسل وكالة أنباء فرانس برس، كما تم رفع شعارات معادية للسامية.

وفرقت الشرطة التظاهرة في برلين باستخدام خراطيم المياه، وتم إيقاف 365 شخصاً على آثرها. 

ومن المقرر أن يعقد تجمع آخر مماثل نهاية هذا الأسبوع بمدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا، والتي قعت فيها مواجهات مع قوات الأمن خلال تحرك آخر مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقف مجموعة "كيردنكرز" أو "المفكرون الأحرار" خلف التظاهرات في ألمانيا. وتأسست المجموعة بمطلع العام في شتوتغارت ولديها أكثر من 100 ألف مؤيد، بينهم شخصيات مشهورة كلاعب كرة القدم السابق توماس بيرتولد. وتصف المجموعة نفسها بأنها "مجموعة من أجل الحرية" و"سلمية ومحايدة“.

 إلا أن الباحث المتخصص بالاحتجاجات في جامعة برلين للتكنولوجيا، سيمون  تون، يرى أن منظمي المجموعة ”أظهروا سابقاً أنهم لا يترددون في التواصل مع منكرين للهولوكوست ومؤمنين بنظريات المؤامرة“.

ويستغل اليمين في ألمانيا أزمة فيروس كورونا لاستقطاب نشطاء جدد من المعارضين للقاح،  حسبما ذكرت دراسة منشورة مؤخرا تم إعدادها بتكليف من الحكومة الألمانية. 

وتشير الدراسة إلى أن "الاضطرابات التي تسبب بها الوباء تعزز نفوذ كل من يعتبرون أنفسهم، حتى قبل ظهور الفيروس، معارضين للتيار السائد“.

د.ب (ا.ف.ب)

  • Kenia Corona l Medizinstudenten in Nairobi (John Muchucha/AP Photo/picture-alliance)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    أجهزة تنفس مبتكرة

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  • Uganda Kampala | Technikindustrie sucht man kreativen Mitteln Corona zu behandeln (Prof. Vincent Sembetya)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    حلول رخيصة

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  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    دفعة الابتكار في السنغال

    طلبة الهندسة في السنغال أشتركوا في مكافحة بلادهم لوباء كورونا: غيانا أندجيمبي، طالب في تقنية الالكترونيات يعرض جهاز مواد تعقيم اليد ابتكره هو. ويريد الطلبة توظيف إمكانياتهم الفنية لتقليص الضغط الحاصل على أقسام المرضى.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    "الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى

    وحتى الروبوت الصغير "الدكتور كير" هو من ابتكار الطلبة من السنغال. ويُراد له أن يقيس ضغط الدم ودرجة الحرارة لدى المرضى بكورونا. والأطباء بإمكانهم توجيه "الدكتور كير" بمساعدة كاميرا مثبتة وتطبيق ومن تم التواصل مع المرضى دون التعرض للخطر. وحتى الأشخاص في مناطق ريفية وعرة يمكن الوصول إليهم.

  • Äthiopien Addis Abeba | Coronavirus | Ezedin, Erfinder (DW/T. Filate)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    جاهز لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي

    في إثيوبيا طور المخترع الشاب عزالدين جهاز تنفس ميكانيكي وآلة غسيل. و13 من بين ابتكاراته الـ 20 حاصلة على براءة اختراع. وموزع الصابون الالكتروني يحمل مجسا يمكن تشغيله بدواسة ميكانيكية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

  • Kenia Corona Graffiti (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    نماذج مزركشة

    قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.

  • Afrika Kenia Corona Frisur (Donwolson Odhiambo)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تسريحة الشعر كورونا

    بهذه الجدائل يتم التوعية والتحذير من كورونا: " بتسريحة كورونا نرغب أن نطلب من الناس الحفاظ على التباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين بانتظام أو استخدام مواد التعقيم لضمان الحماية"، تقول المخترعة مابله ايتامبو من كيبيرا. وهي تستخدم في ذلك أيضا ألوان الفيروس.

  • Simbabwe Harare Gemüsemarkt während Coronakrise (DW/P. Musvanhiri)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تغذية صحية حتى البيت

    وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.

  • Afrika Schule Schüler Kinder Covid-19 Coronavirus Technik (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي

    بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.

  • Benin Smartphone-User (Yanick Folly/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تتبع الوباء

    في كل مكان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات إلى سلاح ضد كورونا. في نيجيريا وغانا يمكِن تطبيق كوفيد 19 Triage Tool من معرفة خطر الإصابة بكورونا. والحكومة الجنوب افريقية تستخدم عبر واتس آب روبوت دردشة تفاعلي يجيب على أسئلة حول كوفيد 19. وطلبة سابقون في مدينة كابشتات ابتكروا تطبيقا لمحاربة الأخبار الزائفة.


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