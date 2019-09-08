 حراك الجزائر – تباعد المواقف بين الشارع والسلطة يعمق الأزمة | سياسة واقتصاد | DW | 12.09.2019

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سياسة واقتصاد

حراك الجزائر – تباعد المواقف بين الشارع والسلطة يعمق الأزمة

بعد حوالي ستة أشهر على بداية الاحتجاجات، تقف الجزائر اليوم على مفترق طرق. تصعيد السلطات من لهجتها في مواجهة الحراك من جهة، ومن جهة أخرى صراعات  تشهدها مؤسسة الحكم ما أدخل البلاد في حالة جمود سياسي. فهل من مخرج للأزمة؟

Algerien Anti-Regierungsdemonstrationen in Algier (picture-alliance/dpa/B. Bensalem)

مازالت المظاهرات مستمرة في الجزائر، ومازالت الشعارات المطالبة برحيل النظام أو ما يوصف محليا بـ"العصابة" قائمة، بالرغم من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان . اليوم وبعد مرور ستة أشهر على انطلاق ما يعرف بـ"حراك الجزائر"، يصطدم الشارع بالسلطة الحاكمة في البلاد، ممثلة في رئيس الأركان أحمد القايد صالح ورئيس الدولة بن صالح ورئيس الحكومة بدوي.

التطورات على الارض، والخطاب الذي بدأت السلطة في استخدامه تدل على أن السلطات الجزائرية صعدت من لهجتها في مواجهة الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد منذ 22 شباط/ فبراير، فبحسب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، فإن "السلطات الجزائرية تسامحت في البداية مع احتجاجات الملايين التي بدأت في شباط/فبراير للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنّها بدّلت توجهها الآن".

لي ذراع الحراك

وفي تقريرها الصادر يوم الاثنين 9 سبتمبر/ أيلول اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات الجزائرية بـ"تشديد الخناق" على الحركة الاحتجاجية، منددة باعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير والتجمع وتدابير أمنية مشددة. وذكرت المنظمة الحقوقية أن "السلطات اعتقلت أشخاصا لحملهم سلميا راية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامى في حرب الاستقلال لانتقاده الجيش، كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية وحجبت موقعا إخباريا معروفا".

من جهة أخرى خلق اعتقال السلطات الجزائرية للمعارض البارز كريم تابو، يوم أمس الأربعاء (11 أيلول/ سبتمبر 2019)، جدلاً واسعاً في الجزائر. إذ اعتبره بعض الجزائريين "استفزازاً جديداً". وهو ما يؤكده أيضاً المحلل السياسي من باريس، حسين جيدل في حديثه لـDWعربية على ان اعتقال المعارض كريم تابو هو "محاولة استفزاز للحراك وخاصة منطقة القبائل، وإرسال رسالة واضحة للتخويف، ولكن الشعب الجزائري يؤكد أنه لن يتوقف حتى لو رمي بالرصاص".

اعتقال تابو يأتي  في نفس اليوم الذي أعلن فيه وزير العدل الجزائري أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية.

ويرى جيدل أن اعتقال كريم تابو له دلالة على الانزلاق والمغامرة التي يقوم بها القايد صالح، الذي جعل من الانتخابات مسألة حياة أو موت ولأنه يدرك جيداً أنها آخر ورقة أمامه، خاصة وأن الشعب سبق له وأن أسقط ثلاث انتخابات وهذه الانتخابات هي انتخابات القايد صالح التي يفرضها على الشعب". وأضاف أن ما يحدث من تضييق و من قمع لم يحدث في عهد بوتفليقة ولا التوفيق.

"أذرع بوتفليقة في السّلطة"

ورغم التضييق الذي تمارسه السلطات على الحراك، تزايد عدد المحتجّين بشكل لافت في الجمعة الـ28، مقارنة بالأسابيع الماضية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). الأمر الذي وصفه مراقبون لحراك البلاد بـ"الموجة الثّانية للحراك". ورغم مرور حوالي ستة أشهر من الاحتجاجات المتواصلة، لا يزال الوضع السياسي في البلاد يواجه مأزقاً في ظل تمسك كلا الطرفين، الحراك من جهة والسلطة من جهة أخرى بموقفهما.

ففي حين يرفض الجزائريون إجراء الانتخابات في ظل بقاء أبرز الأسماء التي يعتبرونها "أذرع بوتفليقة في السّلطة" ومنهم نور الدين بدوي والرئيس عبد القادر بن صالح باعتبارهما جزءاً من النظام الموروث من 20 سنة من حكم بوتفليقة.

يرفض الجيش من جهته أي حلّ للخروج من الأزمة غير الانتخابات الرئاسية. وهو بنظره الحل الوحيد لإخراج البلاد من المأزق الدستوري الذي يتخبط فيه مع استحالة تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة بالأساس في 4 تموز/يوليو الماضي.

مخرج من الأزمة؟

منذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل تولى الحكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح على أن تنتهي ولايته في 9 تموز/ يوليو، لكن المجلس الدستوري،  مدد ولايته حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

فشل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في إجراء الانتخابات تحت ضغط الحركة الاحتجاجية واضطرار المجلس الدستوري إلى إلغاء تلك المقررة أساساً في 4 تموز/يوليو لعدم وجود مرشّحين، أدخل البلاد في أزمة دستورية.

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الجمعة التاسعة والعشرين للحراك الشعبي

من جهته يرى المحلل السياسي حسين جيدل أن مؤسسة الحكم في الجزائر تشهد صراعات داخلية تجلت بوضوح في عدة مواقف، منها موقف عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للبلاد، ويقول:" حينما أعطى بن صالح الرئيس المؤقت ضمانات بشكل رسمي في بيان أذيع في رئاسة الجمهورية بأنه سيستجيب لشروط التهدئة ومنها اطلاق سراح المعتقلين وفتح المجال الإعلامي واتخاذ إجراءات أخرى من شأنها أن تساهم في إضفاء مناخ مناسب للحوار بعدها بأيام نسف القايد صالح في خطابه كل ما تعهد به بن صالح وطلب تنظيم الانتخابات.

من جهة أخرى يرى جيدل أن تغيرات كثيرة تمت في أجهزة الجيش وفي أجهزة الأمن، لا يمكن الإقدام عليها، لو لم يمكن هناك خلاف أو تحضير لشيء ما.

وعن المنحى الذي يمكن أن يتخذه الوضع السياسي في الجزائر في ظل الأحداث الحالية، وإن كان هناك مخرج للأزمة السياسية في البلاد، يعتقد المحلل السياسي أنه لا يرى أي مخرج في الوقت الحالي سوى تسليم السلطة :" في نظري لا أرى أي فرصة للحوار والتفاوض بوجود القايد صالح ومن معه لأن الشعب فقد الثقة بهم، بعد كل ما عايشه من تضييق واعتقالات. العصيان المدني هو الطريقة السلمية الوحيدة لتركيع الجيش وتسلميه السلطة".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    الجنرال أحمد قايد صالح

    رجل الجزائر الأقوى كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السنة السابعة عشرة من عمره. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962.

  • Abdelkader Bensalah (AFP/P. Kovarik)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    رئيس مجلس الأمة

    عبد القادر بن صالح (77 عاما)، رئيس مجلس الأمة منذ 17 عاما وسيتولى رئاسة الجزائر بموجب الدستور بعد استقالة بوتفليقة، لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.

  • Algerien: Ministerpräsident Noureddine Bedoui (picture-alliance/dpa/B. Bensalem )

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    نور الدين بدوي

    تولى وزير الداخلية السابق نورالدين بدوي، رئاسة حكومة تصريف الأعمال، في 11 مارس/ آذار إثر إعلان بوتفيلقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. وترفض معظم أحزاب المعارضة والشارع حكومة تصريف الأعمال لأن رئيسها بدوي مقرب جدا من النخبة الحاكمة. ولذلك من غير المرجح أن يترشح للمنافسة على الرئاسة.

  • Algerien Interview Mustafa Bouchachi (DW/T.Bougaada)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    مصطفى بوشاشي

    المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، من أبرز وجوه وزعامات الحراك الشعبي ويحظى بتأييد كبير بين المحتجين. ويصر على استمرار الاحتجاجات حتى بعد استقالة بوتفليقة إلى أن تتم الاستجابة لمطالب الشارع برحيل كل رموز النظام. ومن شأن ترحيبه بموقف الجيش طمأنه المؤسسة العسكرية. وبالتالي يمكن أن يحظى بدعم الشارع وتأييد الجيش له، وهو ما يجعله واحدا من أقوى المرشحين للرئاسة، هذا إذا قبل الترشح!

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abderrazak Makri (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    عبدالرزاق مقري

    رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Ali Benflis 2014 (Imago/Chahine Sebiaa)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    علي بن فليس

    علي بن فليس هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Geschäftsmann Rachid Nekkaz (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    رشيد نكاز

    رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى إبعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abdelmadjid Tebboune (Imago/PanoramiC)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    عبد المجيد تبون

    جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن إصلاحات أراد منها الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Chakib Khelil (Imago/Imagespic Agency)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    شكيب خليل

    شكيب خليل من رجال النخبة السياسية التي كانت تدور في فلك بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. وهو من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس المستقيل بوتفليقة أنقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.

  • Wahlen Algerien 2014 Louisa Hanoune gibt ihre Stimme ab (Reuters)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    لويزه حنون

    لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد إعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019، ولكن هل سيتراجع الحزب عن قراره بعد استقالة بوتفليقة أم يستمر في المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات؟

  • Algerien Spezialeinsatzkommando im Training ARCHIVBILD (Reuters)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    الجنرال المتقاعد علي غديري

    أبن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن

    يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ وقد يُقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء.

    الكاتب: ملهم الملائكة


 

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