 حراس الشاطئ الأوفياء - كلاب الإنقاذ الإيطالية | تقارير جديدة | DW | 08.04.2022

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تقارير جديدة

حراس الشاطئ الأوفياء - كلاب الإنقاذ الإيطالية

تقفز الكلاب من طائرات الهليكوبتر وتنقذ السباحين المهددين بالغرق - كلاب الإنقاذ الإيطالية فريدة من نوعها. ففي مدرسة الكلاب، تتعلم الكلاب "وظيفة" المنقذ من الغرق.

تخضع فرق الكلاب والبشر للتدريبات الصعبة كل عام في جميع أنحاء إيطاليا.

Sendung: Dokumentation Baywatch auf 4 Pfoten - Italiens Rettungshunde


تريد فالنتينا رينزوباولي وكلبها إيتوري حراسة الشاطئ في إيطاليا خلال الصيف. تعمل فالنتينا في العادة صحفية ، ولكن نظرا لكبر جسم كلبها إيتوري تبحث له عن مهمة مناسبة يقوم بها. 

 

Sendung: Dokumentation Baywatch auf 4 Pfoten - Italiens Rettungshunde


ولذا ذهب الاثنان للتدريب في مدرسة الكلاب كاني سالفاتاجيوـ  يتدرب إيتوري على نقل الأكياس الحجرية بدلاً من الناس من بحيرة باردة بالقرب من روما. يجري ذلك تحت إشراف  المدرب روبرتو غاسباري، هو صارم ولكنه صبور. يوضح روبرتو أن الكلاب تتعلم بطريقة مرحة ودون إكراه. بعد نهاية التدريب ستصبح الكلاب قادرة على جذب من ثلاثة إلى خمسة أشخاص إلى الضفة.
 

Sendung: Dokumentation Baywatch auf 4 Pfoten - Italiens Rettungshunde


لقد أنقذت فرق هذه المدرسة عشرات الأرواح بهذه الطريقة. وعلى فالنتينا رينزوباولي اجتياز اختبار السباحة أيضا. فهل سيحقق الاثنان هدفهما؟ يرافق الفيلم فالنتينا وإيتوري  أثناء التدريب مع كل الإخفاقات والنجاحات.




مواعيد البث
DW  عربية

السبت  30 أبريل/نيسان 2022 – 14:00 UTC
السبت  30 أبريل/نيسان 2022 – 18:03 UTC
السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 20:30 UTC
الأحد 01 مايو / أيار 2022 – 08:00 UTC
الأحد 01 مايو / أيار 2022 – 12:00 UTC
الإثنين 02 مايو / أيار 2022 – 02:00 UTC
الإثنين 02 مايو / أيار 2022 – 10:00 UTC
الثلاثاء 03 مايو / أيار 2022 – 04:00 UTC
الثلاثاء 03 مايو / أيار 2022 – 14:30 UTC
الأربعاء 04 مايو / أيار 2022 – 00:00 UTC
لأربعاء 04 مايو / أيار 2022 – 08:30 UTC
الخميس 05 مايو / أيار 2022 – 02:30 UTC
الجمعة 06 مايو / أيار 2022 – 06:30 UTC

 

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