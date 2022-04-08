حراس الشاطئ الأوفياء - كلاب الإنقاذ الإيطالية

تخضع فرق الكلاب والبشر للتدريبات الصعبة كل عام في جميع أنحاء إيطاليا.



تريد فالنتينا رينزوباولي وكلبها إيتوري حراسة الشاطئ في إيطاليا خلال الصيف. تعمل فالنتينا في العادة صحفية ، ولكن نظرا لكبر جسم كلبها إيتوري تبحث له عن مهمة مناسبة يقوم بها.







ولذا ذهب الاثنان للتدريب في مدرسة الكلاب كاني سالفاتاجيوـ يتدرب إيتوري على نقل الأكياس الحجرية بدلاً من الناس من بحيرة باردة بالقرب من روما. يجري ذلك تحت إشراف المدرب روبرتو غاسباري، هو صارم ولكنه صبور. يوضح روبرتو أن الكلاب تتعلم بطريقة مرحة ودون إكراه. بعد نهاية التدريب ستصبح الكلاب قادرة على جذب من ثلاثة إلى خمسة أشخاص إلى الضفة.





لقد أنقذت فرق هذه المدرسة عشرات الأرواح بهذه الطريقة. وعلى فالنتينا رينزوباولي اجتياز اختبار السباحة أيضا. فهل سيحقق الاثنان هدفهما؟ يرافق الفيلم فالنتينا وإيتوري أثناء التدريب مع كل الإخفاقات والنجاحات.









مواعيد البث

DW عربية

السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 14:00 UTC

السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 18:03 UTC

السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 20:30 UTC

الأحد 01 مايو / أيار 2022 – 08:00 UTC

الأحد 01 مايو / أيار 2022 – 12:00 UTC

الإثنين 02 مايو / أيار 2022 – 02:00 UTC

الإثنين 02 مايو / أيار 2022 – 10:00 UTC

الثلاثاء 03 مايو / أيار 2022 – 04:00 UTC

الثلاثاء 03 مايو / أيار 2022 – 14:30 UTC

الأربعاء 04 مايو / أيار 2022 – 00:00 UTC

لأربعاء 04 مايو / أيار 2022 – 08:30 UTC

الخميس 05 مايو / أيار 2022 – 02:30 UTC

الجمعة 06 مايو / أيار 2022 – 06:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق