حراس الحقيقة - جان دوندار يلتقي أنابيل هيرنانديز

يعتبر جان دوندار في تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان العدو الأول له بعد أن كشف عن أسلحة غير قانونية تنقلها الحكومة التركية إلى سوريا في عام 2015. حينها طالب الرئيس أردوغان بالسجن المؤبد للصحفي ووصفه بأنه إرهابي. بعد تعرضه للاعتداء أثناء إجراءات المحاكمة فر جان دوندار إلى ألمانيا. منذ ذلك الحين وهو يحاول في المنفى الدفاع عن وطنه وعن الحرية والحقيقة مواجها أكاذيب الرئيس أردوغان.

يلتقي دوندار بالصحفية أنابيل هيرنانديز التي تتحرى عن جرائم عصابات المخدرات وأصحاب الفساد في المكسيك، منذ أكثر من 20 عاما وقد كتبت عن ذلك مقالات عديدة وكتبا صحفية. اشتهرت بكشفها العلاقة الوثيقة بين أعضاء في الحكومة وعصابات المخدرات. أدى عملها الصحفي إلى تعريضها للخطر باستمرار. لحسن الحظ، لم تكن في المنزل عندما جاء أحد عشر رجلاً مسلحًا إلى منزلها ذات يوم ليقتلوها. بعد ذلك اتضح لها أخيرا أن عليها مغادرة البلاد.





ولكن حتى يومنا هذا وفي ظل إجراءات أمنية مشددة تسافر إلى المكسيك لمواصلة عملها ورؤية أسرتها. يقابلها جان دوندار في منفاها ويرافقها في إحدى تلك الرحلات الخطرة إلى وطنها ويطرح السؤال الحاسم: ما الذي يدفعها إلى تحمل هذا الخطر الهائل بشكل مستمر؟





مواعيد البث

DW عربية

الثلاثاء 03 مايو/أيار 2022 – 16:03 UTC

الثلاثاء 03 مايو/أيار 2022 – 20:03 UTC

الإثنين 09 مايو/أيار 2022 – 03:00 UTC

الإثنين 09 مايو/أيار 2022 – 07:00 UTC

الإثنين 09 مايو/أيار 2022 – 13:00 UTC

الثلاثاء 10 مايو/أيار 2022 – 09:00 UTC

الأربعاء 11 مايو/أيار 2022 – 01:00 UTC

الخميس 12 مايو/أيار 2022 – 11:00 UTC

الخميس 12 مايو/أيار 2022 – 15:00 UTC

السبت 14 مايو/أيار 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق