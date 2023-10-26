حراس الحقيقة - جان دوندار يلتقي أسلي أردوغان وأصوات تركيا الحرة

أُلقي القبض على أسلي أردوغان في اسطنبول عام 2016 ضمن موجة اعتقالات بحق العاملين في صحيفة يومية مؤيدة للأكراد. منذ 2017 تعيش أسلي الحائزة على عدة جوائز في المنفى في برلين، مثلها مثل الصحفي جان دوندار. في هذا الفيلم يسلط كلاهما الضوء على أزمة حقوق الإنسان في وطنهما تركيا حيث ألغيت الديمقراطية البرلمانية بشكل واسع وتم التضييق على حرية التعبير والصحافة وزج بالعديد من منتقدي الرئيس أردوغان في السجن. مع تزايد أسلمة الدولة تبتعد تركيا أكثر فأكثر عن رؤية مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك لدولة علمانية على النمط الغربي.

لكن حلم جمهورية تركيا الديمقراطية لم ينته بعد، بفضل العديد من الديموقراطيين الذين لا يريدون الاستسلام في معركتهم. هنا يقدم جان دوندار بعضا منهم:

محامية حقوق الإنسان في اسطنبول إرين كيسكين قررت البقاء في بلدها على الرغم من عشرات التهم الموجهة إليها. هي تناضل منذ أكثر من 30 عامًا في المقام الأول من أجل حقوق الأكراد ومجتمع الميم. إنها تدافع عن المتحولين جنسياً في إسطنبول الذين تعرضوا في الآونة الأخيرة لمزيد من الهجمات.

ييتر غولتكين تنتمي إلى الأقلية العلوية، قُتل زوجها في هجوم على العلويين في مدينة سيواس التركية قبل 30 عامًا. ومنذ ذلك الحين وهي تكافح من أجل الكشف عن خلفية هذه الجريمة لمعاقبة مرتكبيها.

سيزجين تانريكولو كردي وعضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض. حتى بعد أن قلص أردوغان من صلاحيات البرلمان إلى حد كبير، يحاول تانريكولو من أنقرة لفت انتباه الرأي العام إلى الأوضاع في المناطق الكردية.

يرافق الفيلم هؤلاء الأشخاص في كفاحهم اليومي ضد القمع والجهل، ويظهر كيف يمنح التزامهم الأمل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومدى المخاطرة التي يتعرضون لها من خلال نشاطهم. يفسح جان دوندار المجال لهم لسرد قصصهم مع أنه لا يستطيع السفر إلى وطنه. لذا يمكن اعتبار ألم المنفى أيضا جزءا من هذا الوصف للجمهورية التركية في عيد ميلادها المئة.

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DW عربية

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