 حراس الحقيقة - جان دوندار يلتقي أسلي أردوغان وأصوات تركيا الحرة | تقارير جديدة | DW | 26.10.2023

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تقارير جديدة

حراس الحقيقة - جان دوندار يلتقي أسلي أردوغان وأصوات تركيا الحرة

تحتفل الجمهورية التركية بمرور 100 عام على تأسيسها، لكن رغم ذلك فهذا ليس سببا للاحتفال بالنسبة للصحفي التركي جان دوندار ولا بالنسبة لزميلته الكاتبة أسلي أردوغان التي سُجنت مثله في تركيا بسبب مقالاتها الناقدة للنظام التركي

الفيلم الدعائي للريبورتاج: جان دوندار يلتقي أسلي أردوغان وأصوات تركيا الحرة

Türkei Kampf um Wahrheit - Can Dündar trifft Aslı Erdoğan und die Stimmen der freien Türkei

أُلقي القبض على أسلي أردوغان في اسطنبول عام 2016 ضمن موجة اعتقالات بحق العاملين في صحيفة يومية مؤيدة للأكراد. منذ 2017 تعيش أسلي الحائزة على عدة جوائز في المنفى في برلين، مثلها مثل الصحفي جان دوندار. في هذا الفيلم يسلط كلاهما الضوء على أزمة حقوق الإنسان في وطنهما تركيا حيث ألغيت الديمقراطية البرلمانية بشكل واسع وتم التضييق على حرية التعبير والصحافة وزج بالعديد من منتقدي الرئيس أردوغان في السجن. مع تزايد أسلمة الدولة تبتعد تركيا أكثر فأكثر عن رؤية مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك لدولة علمانية على النمط الغربي.

لكن حلم جمهورية تركيا الديمقراطية لم ينته بعد، بفضل العديد من الديموقراطيين الذين لا يريدون الاستسلام في معركتهم. هنا يقدم جان دوندار بعضا منهم:

Türkei Kampf um Wahrheit - Can Dündar trifft Aslı Erdoğan und die Stimmen der freien Türkei

 

محامية حقوق الإنسان في اسطنبول إرين كيسكين قررت البقاء في بلدها على الرغم من عشرات التهم الموجهة إليها. هي تناضل منذ أكثر من 30 عامًا في المقام الأول من أجل حقوق الأكراد ومجتمع الميم. إنها تدافع عن المتحولين جنسياً في إسطنبول الذين تعرضوا في الآونة الأخيرة لمزيد من الهجمات.

 

Türkei Kampf um Wahrheit - Can Dündar trifft Aslı Erdoğan und die Stimmen der freien Türkei

ييتر غولتكين تنتمي إلى الأقلية العلوية، قُتل زوجها في هجوم على العلويين في مدينة سيواس التركية قبل 30 عامًا. ومنذ ذلك الحين وهي تكافح من أجل الكشف عن خلفية هذه الجريمة لمعاقبة مرتكبيها.

 

Türkei Kampf um Wahrheit - Can Dündar trifft Aslı Erdoğan und die Stimmen der freien Türkei

سيزجين تانريكولو كردي وعضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض. حتى بعد أن قلص أردوغان من صلاحيات البرلمان إلى حد كبير، يحاول تانريكولو  من أنقرة لفت انتباه الرأي العام إلى الأوضاع في المناطق الكردية.

يرافق الفيلم هؤلاء الأشخاص في كفاحهم اليومي ضد القمع والجهل، ويظهر كيف يمنح التزامهم الأمل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومدى المخاطرة التي يتعرضون لها من خلال نشاطهم. يفسح جان دوندار المجال لهم لسرد قصصهم مع أنه لا يستطيع السفر إلى وطنه. لذا يمكن اعتبار ألم المنفى أيضا جزءا من هذا الوصف للجمهورية التركية في عيد ميلادها المئة.

 

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 01:00 UTC
الخميس 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 11:00 UTC
الخميس 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 15:00 UTC
السبت 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: جان دوندار يلتقي أسلي أردوغان وأصوات تركيا الحرة

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