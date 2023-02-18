 حرارة مرتفعة وشح المياه.. معركة البقاء في ماتام بالسنغال! | جميع المحتويات | DW | 05.06.2023

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ثقافة ومجتمع

حرارة مرتفعة وشح المياه.. معركة البقاء في ماتام بالسنغال!

تعتبر منطقة ماتام في السنغال حاليًا واحدة من أكثر الأماكن سخونةً على وجه الأرض. وتؤدي الحرارة المرتفعة ونقص المياه إلى تفاقم الإمدادات الصعبة أصلا للبدو المنتمين للشعب الفولاني المقيمين في هذه المنطقة.

  • Muslimische Gläubige verlassen das Freitagsgebet in Matam .

    البرودة داخل المسجد

    الخروج من المسجد البارد إلى الشمس: الناس في مدينة ماتام السنغالية عاصمة منطقة تسكنها غالبية مسلمة في شمال شرق البلاد يعيشون يومهم تحت حرارة مرتفعة جدا. فبدرجات تصل إلى نحو 48 درجة مئوية في الظل وأكثر من 50 درجة تحت الشمس تعتبر المنطقة منذ أبريل في هذه السنة أسخن موقع على الأرض.

  • Doiubayrou Dianka, 82, geht durch das Haus seiner Familie in Matam

    مغادرة البيت فقط لأداء الصلاة

    بالنسبة إلى الأشخاص المسنين مثل ديوايرو ديانكا البالغ من العمر 82 عاما تمثل الحرارة العالية جدا خطرا بسبب مشاكل التنفس والدورة الدموية. ويختبئ ديوايرو عن الشمس والحرارة خلال اليوم في غرفة نومه التي يغادرها من حين لآخر للذهاب إلى المسجد للصلاة.

  • Abbildung eines leeren Zimmers in einem Betonhaus in Matam.

    مظلمة لكنها تبقى ساخنة

    ومع ذلك، حتى داخل المباني، لا يستطيع العديد من الأشخاص الهروب من درجات الحرارة، حيث أنهم غير قادرين على تشغيل المراوح بسبب عدم توفر الكهرباء، ناهيك عن وجود مكيفات الهواء. حتى خلال الليل، تصل درجات الحرارة إلى حوالي 35 درجة مئوية.

  • Ein Fulani-Hirte führt seine Schafe zu einer Wasserstelle in Loumbel Lana, Region Matam

    بحثا عن الماء

    الحرارة المرتفعة جدا تطال المناطق النائية في منطقة ماتام على وجه الخصوص: فعبر سهوب منطقة الساحل يقود البدو الرحل من الشعب الفولاني قطعان ماشيتهم إلى مواقع الماء القليلة. ويعيش شعب الفولاني اليوم مستقرين دون التوفر على ماء نقي.

  • Senegal Fulani Pastoralnomaden

    عطش شديد ودرجات حرارة يصعب تحملها

    الحرارة المفرطة تضاعف حاجة الحيوانات للماء. فكبش واحد في ماتام يشرب عادة لترين ونصف من الماء في اليوم وأثناء موجة الحر تصل تلك الكمية إلى خمسة ليترات. فالماء النقي ذو قيمة عالية في منطقة تقل فيها شهور التساقطات المطرية في السنة.

  • Senegal Fumani Pastoralnomaden

    بأقصى قوتهم يتجهون إلى المنبع

    الحصول الصعب على الماء في المنطقة يزداد عناء ويكون الرعاة مجبرين على التوجه عدة مرات في اليوم الواحد إلى مواقع الماء فيما أنهم يقطعون مسافات تصل إلى 20 كلم في أوقات الحرارة المرتفعة جدا.

  • Ein Fulani-Hirte rastet an einer Wasserstelle in Loumbel Lana, Matam

    البرك المائية عوض قنوات الماء

    بعد شهور التساقطات المطرية تجف ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني البحيرات والأنهار الطبيعية. فيصبح حفر البرك المائية الإمكانية الوحيدة للحصول على الماء في المناطق النائية. ويكون الماء النقي في شهور الصيف بضاعة نادرة.

  • Ein Fulani-Hirte holt Wasser von einer Wasserstelle in Loumbel Lana,

    الشيء الأهم هو الماء

    نظرا لعدم وجود بدائل يبقى لشعب الفولاني فقط إمكانية التزود بالماء الوسخ لآبار سقي قطعان الماشية. "ومشروع الجدار الأخضر الكبير" في السنغال الذي من شأنه حماية بلدان منطقة الساحل بشريط من الأشجار من تقدم الصحراء لم يأت بعد بتأثيرات إيجابية في منطقة الفولاني.


  • Muslimische Gläubige verlassen das Freitagsgebet in Matam .

    البرودة داخل المسجد

    الخروج من المسجد البارد إلى الشمس: الناس في مدينة ماتام السنغالية عاصمة منطقة تسكنها غالبية مسلمة في شمال شرق البلاد يعيشون يومهم تحت حرارة مرتفعة جدا. فبدرجات تصل إلى نحو 48 درجة مئوية في الظل وأكثر من 50 درجة تحت الشمس تعتبر المنطقة منذ أبريل في هذه السنة أسخن موقع على الأرض.

  • Doiubayrou Dianka, 82, geht durch das Haus seiner Familie in Matam

    مغادرة البيت فقط لأداء الصلاة

    بالنسبة إلى الأشخاص المسنين مثل ديوايرو ديانكا البالغ من العمر 82 عاما تمثل الحرارة العالية جدا خطرا بسبب مشاكل التنفس والدورة الدموية. ويختبئ ديوايرو عن الشمس والحرارة خلال اليوم في غرفة نومه التي يغادرها من حين لآخر للذهاب إلى المسجد للصلاة.

  • Abbildung eines leeren Zimmers in einem Betonhaus in Matam.

    مظلمة لكنها تبقى ساخنة

    ومع ذلك، حتى داخل المباني، لا يستطيع العديد من الأشخاص الهروب من درجات الحرارة، حيث أنهم غير قادرين على تشغيل المراوح بسبب عدم توفر الكهرباء، ناهيك عن وجود مكيفات الهواء. حتى خلال الليل، تصل درجات الحرارة إلى حوالي 35 درجة مئوية.

  • Ein Fulani-Hirte führt seine Schafe zu einer Wasserstelle in Loumbel Lana, Region Matam

    بحثا عن الماء

    الحرارة المرتفعة جدا تطال المناطق النائية في منطقة ماتام على وجه الخصوص: فعبر سهوب منطقة الساحل يقود البدو الرحل من الشعب الفولاني قطعان ماشيتهم إلى مواقع الماء القليلة. ويعيش شعب الفولاني اليوم مستقرين دون التوفر على ماء نقي.

  • Senegal Fulani Pastoralnomaden

    عطش شديد ودرجات حرارة يصعب تحملها

    الحرارة المفرطة تضاعف حاجة الحيوانات للماء. فكبش واحد في ماتام يشرب عادة لترين ونصف من الماء في اليوم وأثناء موجة الحر تصل تلك الكمية إلى خمسة ليترات. فالماء النقي ذو قيمة عالية في منطقة تقل فيها شهور التساقطات المطرية في السنة.

  • Senegal Fumani Pastoralnomaden

    بأقصى قوتهم يتجهون إلى المنبع

    الحصول الصعب على الماء في المنطقة يزداد عناء ويكون الرعاة مجبرين على التوجه عدة مرات في اليوم الواحد إلى مواقع الماء فيما أنهم يقطعون مسافات تصل إلى 20 كلم في أوقات الحرارة المرتفعة جدا.

  • Ein Fulani-Hirte rastet an einer Wasserstelle in Loumbel Lana, Matam

    البرك المائية عوض قنوات الماء

    بعد شهور التساقطات المطرية تجف ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني البحيرات والأنهار الطبيعية. فيصبح حفر البرك المائية الإمكانية الوحيدة للحصول على الماء في المناطق النائية. ويكون الماء النقي في شهور الصيف بضاعة نادرة.

  • Ein Fulani-Hirte holt Wasser von einer Wasserstelle in Loumbel Lana,

    الشيء الأهم هو الماء

    نظرا لعدم وجود بدائل يبقى لشعب الفولاني فقط إمكانية التزود بالماء الوسخ لآبار سقي قطعان الماشية. "ومشروع الجدار الأخضر الكبير" في السنغال الذي من شأنه حماية بلدان منطقة الساحل بشريط من الأشجار من تقدم الصحراء لم يأت بعد بتأثيرات إيجابية في منطقة الفولاني.


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