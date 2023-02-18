حرارة مرتفعة وشح المياه.. معركة البقاء في ماتام بالسنغال!

مظلمة لكنها تبقى ساخنة

ومع ذلك، حتى داخل المباني، لا يستطيع العديد من الأشخاص الهروب من درجات الحرارة، حيث أنهم غير قادرين على تشغيل المراوح بسبب عدم توفر الكهرباء، ناهيك عن وجود مكيفات الهواء. حتى خلال الليل، تصل درجات الحرارة إلى حوالي 35 درجة مئوية.