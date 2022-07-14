حرائق غابات تجتاح جنوب أوروبا وموجات حر شديدة

خبراء: ألمانيا تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ عام 1766

تشهد ألمانيا موجة جفاف متصاعدة مع انخفاض في معدلات هطول الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد. تسبب ذلك في تعرض مساحات شاسعة من الغابات للجفاف الأمر الذي نتج عنه حرائق في بعض الأماكن.