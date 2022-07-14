حرائق غابات تجتاح جنوب أوروبا وموجات حر شديدة

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موجة حارة تجتاح أوروبا وحرائق الغابات تستعر في فرنسا وإسبانيا . الحرائق أجبرت آلاف السكان على مغادرة منازلهم. وجهود مضنية تبذلها فرق الاطفاء لاخماد الحرائق وتوقعات بموجر حر عنيفة.
يرى علماء في تكاثر ظواهر موجات الحر وتقلبات الطقس نتيجةً مباشرة للاحترار المناخي، مع ازدياد انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري. ففي ثاني موجة حر تشهدها في شهر واصلت عدة دول أوروبا مكافحة حرائق الغابات المدمرة.
تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.
أصدرت عدة دول أوروبية تحذيرات لمواطنيها بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب القارة حيث تتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 مئوية، فيما أخلت إسبانيا عدة قرى بسبب حرائق الغابات.
تشهد ألمانيا موجة جفاف متصاعدة مع انخفاض في معدلات هطول الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد. تسبب ذلك في تعرض مساحات شاسعة من الغابات للجفاف الأمر الذي نتج عنه حرائق في بعض الأماكن.
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