 حرائق غابات تجتاح جنوب أوروبا وموجات حر شديدة | DW الأخبار | DW | 17.07.2022

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حرائق غابات تجتاح جنوب أوروبا وموجات حر شديدة

موجة حارة تجتاح أوروبا وحرائق الغابات تستعر في فرنسا وإسبانيا . الحرائق أجبرت آلاف السكان على مغادرة منازلهم. وجهود مضنية تبذلها فرق الاطفاء لاخماد الحرائق وتوقعات بموجر حر عنيفة.

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