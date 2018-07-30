حرائق غابات.. الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا بعد مقتل 44 شخصا

ارتفع عدد القتلى جراء حريق الغابات في "كامب فاير" الهائل في شمالي كاليفورنيا إلى 42 شخصا، مما يجعله أكثر الحرائق دموية في تاريخ الولاية منذ بدء حفظ السجلات. وقال الشريف خلال مؤتمر صحافي "حتى اليوم تمّ العثور على 13 رفات بشرية إضافية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 44 قتيلاً"، مضيفاً أنّ "هذا حريق الغابات الأكثر دموية في تاريخ كاليفورنيا".
وكان الشريف هونيا قال في وقت سابق إنّ هذه الحصيلة تجعل الحريق المستعر في شمال كاليفورنيا الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، لكنّه عاد وصحّح تصريحه بالقول إنّه الأكثر دموية في تاريخ الولاية فحسب.
وأضاف هونيا أن السلطات تجلب موارد إضافية، مضيفًا أنه يجري بذل الجهود للتوصل إلى نظام سريع لتحديد هوية الضحايا من خلال فحص الحمض النووي. وتابع: "آمل بصدق آلا آتي كل ليلة إلى هنا لأبلغ عن عدد أعلى (من الضحايا)". وذكر قائد الشرطة أنه تم تحديد أماكن 231 شخصا كانوا في عداد المفقودين.
ومنذ عصر الخميس، التهمت ألسنة اللهب أكثر من ثلاثين ألف هكتار في المنطقة ودمّرت 177 مبنى على الأقل في وقت تمت السيطرة على 10 بالمئة من الحرائق الأحد، بحسب ما أفاد جهاز الإطفاء في كاليفورنيا. وشهدت كاليفورنيا منذ نهاية العام 2017 حرائق عديدة، ساهم الجفاف والرياح في تحوّلها إلى حرائق عنيفة.
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب)
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حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين
في منطقة بوتسدام-ميتل ماركت لا تزال ألسنة اللهب تلتهم الغابات. ويشارك رجال الشرطة بسيارتهم المجهزة بخراطيم المياه في المجهود.
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حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين
لم يغمض لرجال الإطفاء جفن وواصلوا الليل بالنهار في محاولة منهم لاحتواء الموقف.
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حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين
توجب على أكثر من 500 شخص من جنوب غرب ولاية براندينبورغ إخلاء منازلهم. الآمال معلقة على أن تسكن الرياح وينزل المطر عله يمنع انتشار الحرائق ويخمدها.
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حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين
توجب على المسؤولين استنفار كل الطاقات المتوفرة. في الصورة طائرة مروحية لإطفاء الحرائق.
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حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين
يمد متطوعون يد العون لرجال الإطفاء. احتمال انفجار ذخائر الحرب العالمية الثانية المدفونة في الغابات تشل حركة رجال الإطفاء وتصعب مهمتهم بشكل كبير.
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حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين
استراحة بعد عناء وجهد كبيرين. أكثر من 600 رجل إطفاء في استنفار وعمل دؤوبين.
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حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين
الدخان ورائحة الحريق وصلتا العاصمة برلين ونصحت السلطات المواطنين بإبقاء نوافذ بيوتهم مغلقة.
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حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين
في إحدى المناطق المحترقة، تمكنت فرق الإطفاء من احتواء الحريق. في الصورة يقوم مختصون بتقييم الأضرار.
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حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين
أتت الحرائق على غابات تساوي مساحتها مئات ملاعب كرة القدم. أول الصور للغابات المدمرة.
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حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين
على الرغم من السيطرة على الأمر نسبياً، إلا أن الأمر قد يستغرق أيام أخرى لوضع حد لهذه الكارثة الطبيعية. الأسوأ قد يحدث إذا هبت رياح تعيد الروح لألسنة اللهب وتتسبب بالتهام المزيد من الغابات. إعداد: جينفر فاغنر/ خ.س