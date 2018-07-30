 حرائق غابات.. الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا بعد مقتل 44 شخصا | أخبار | DW | 13.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

حرائق غابات.. الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا بعد مقتل 44 شخصا

أصبح حريق الغابات المندلع في شمال كاليفورنيا الأكثر دموية في تاريخ هذه الولاية بعدما ارتفعت حصيلة ضحاياه لتبلغ 44 قتيلاً، كما أعلن كوري هونيا شريف مقاطعة "بيوت". وعثر على جثث متفحمة داخل سيارات محترقة.

Waldbrände Kalifornien (picture-alliance/AP Phtot/R. Vogel)

ارتفع عدد القتلى جراء حريق الغابات في "كامب فاير" الهائل في شمالي كاليفورنيا إلى 42 شخصا، مما يجعله أكثر الحرائق دموية في تاريخ الولاية منذ بدء حفظ السجلات. وقال الشريف خلال مؤتمر صحافي "حتى اليوم تمّ العثور على 13 رفات بشرية إضافية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 44 قتيلاً"، مضيفاً أنّ "هذا حريق الغابات الأكثر دموية في تاريخ كاليفورنيا".

مختارات

أدت موجة الحر في أوروبا والعالم العربي لتداعيات وخيمة كحرائق الغابات وإتلاف المحصولات الزراعية، وتفاقم الوضع المناخي عبر الاستعمال المكثف لأجهزة التبريد. في المقال التالي أهم ما يجب معرفته بشأن موجة الحر الحالية. (26.07.2018)

أيقظت الحرائق الضخمة في اليونان المخاوف في ألمانيا. وبعد أحاديث عن نقص في العتاد اللازم لمكافحة حرائق الغابات، استبعد خبراء نشوب حرائق ضخمة في غابات ألمانيا، ليبقى حريق 1975 هو آخر أكبر الحرائق منذ الحرب العالمية. (25.07.2018)

وكان الشريف هونيا قال في وقت سابق إنّ هذه الحصيلة تجعل الحريق المستعر في شمال كاليفورنيا الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، لكنّه عاد وصحّح تصريحه بالقول إنّه الأكثر دموية في تاريخ الولاية فحسب.

وأضاف هونيا أن السلطات تجلب موارد إضافية، مضيفًا أنه يجري بذل الجهود للتوصل إلى نظام سريع لتحديد هوية الضحايا من خلال فحص الحمض النووي. وتابع: "آمل بصدق آلا آتي كل ليلة إلى هنا لأبلغ عن عدد أعلى (من الضحايا)". وذكر قائد الشرطة أنه تم تحديد أماكن 231 شخصا كانوا في عداد المفقودين.

ومنذ عصر الخميس، التهمت ألسنة اللهب أكثر من ثلاثين ألف هكتار في المنطقة ودمّرت 177 مبنى على الأقل في وقت تمت السيطرة على 10 بالمئة من الحرائق الأحد، بحسب ما أفاد جهاز الإطفاء في كاليفورنيا. وشهدت كاليفورنيا منذ نهاية العام 2017 حرائق عديدة، ساهم الجفاف والرياح في تحوّلها إلى حرائق عنيفة.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Deutschland - Waldbrand in Brandenburg (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    في منطقة بوتسدام-ميتل ماركت لا تزال ألسنة اللهب تلتهم الغابات. ويشارك رجال الشرطة بسيارتهم المجهزة بخراطيم المياه في المجهود.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    لم يغمض لرجال الإطفاء جفن وواصلوا الليل بالنهار في محاولة منهم لاحتواء الموقف.

  • Deutschland Waldbrand in Brandenburg (picture alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    توجب على أكثر من 500 شخص من جنوب غرب ولاية براندينبورغ إخلاء منازلهم. الآمال معلقة على أن تسكن الرياح وينزل المطر عله يمنع انتشار الحرائق ويخمدها.

  • Deutschland Waldbrand in Brandenburg (picture-alliance/dpa/C. Pörschmann)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    توجب على المسؤولين استنفار كل الطاقات المتوفرة. في الصورة طائرة مروحية لإطفاء الحرائق.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    يمد متطوعون يد العون لرجال الإطفاء. احتمال انفجار ذخائر الحرب العالمية الثانية المدفونة في الغابات تشل حركة رجال الإطفاء وتصعب مهمتهم بشكل كبير.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    استراحة بعد عناء وجهد كبيرين. أكثر من 600 رجل إطفاء في استنفار وعمل دؤوبين.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/S. Graf)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    الدخان ورائحة الحريق وصلتا العاصمة برلين ونصحت السلطات المواطنين بإبقاء نوافذ بيوتهم مغلقة.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-allilance/dpa/J. Stähle)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    في إحدى المناطق المحترقة، تمكنت فرق الإطفاء من احتواء الحريق. في الصورة يقوم مختصون بتقييم الأضرار.

  • Deutschland - Waldbrand in Brandenburg (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    أتت الحرائق على غابات تساوي مساحتها مئات ملاعب كرة القدم. أول الصور للغابات المدمرة.

  • Waldbrände in Brandenburg (Reuters/H. Hanschke)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    على الرغم من السيطرة على الأمر نسبياً، إلا أن الأمر قد يستغرق أيام أخرى لوضع حد لهذه الكارثة الطبيعية. الأسوأ قد يحدث إذا هبت رياح تعيد الروح لألسنة اللهب وتتسبب بالتهام المزيد من الغابات. إعداد: جينفر فاغنر/ خ.س


مختارات

حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

التهمت النيران أكثر من 400 هكتار في جنوب غرب ولاية برانديبنبورغ التي تحيط بالعاصمة برلين بسبب حرارة الطقس الشديدة. يبذل مئات عناصر الإطفاء قصارى جهدهم موظفين حتى الطائرات المروحية. وضع طارئ لم يسبق له مثيل في ألمانيا. (24.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

استمرار حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا 30.07.2018

استمرار حرائق الغابات في شمال كالليفورنيا وفرق الإطفاء والطوارئ تعمل على مدار الساعة لإخلاء الناس ومكافحة النيران. الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر قادمة قد تزيد الأمور سوءاً.

حرائق كاليفورنيا 06.12.2017

تتواصل حرائق الغابات المدمرة جنوب كاليفورنيا . وأسفرت الحرائق عن تدمير عشرات المنازل واجلاء مئة وخمسين ألف شخص.

USA Kalifornien Anaheim, Waldbrände Großbrand

أكثر من 30 قتيلا وآلاف المفقودين في حرائق كاليفورنيا الأسوأ في تاريخها 13.10.2017

تجاوزت حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا الى 30 قتيلا، فيما استخدمت فرق الإغاثة الكلاب المدربة لتحديد أماكن الضحايا. وأدت الرياح إلى عرقلة جهود مكافحة الحرائق، فيما لا تشير توقعات الأرصاد إلى تحسن الظروف المناخية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  