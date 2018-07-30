حرائق غابات.. الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا بعد مقتل 44 شخصا

ارتفع عدد القتلى جراء حريق الغابات في "كامب فاير" الهائل في شمالي كاليفورنيا إلى 42 شخصا، مما يجعله أكثر الحرائق دموية في تاريخ الولاية منذ بدء حفظ السجلات. وقال الشريف خلال مؤتمر صحافي "حتى اليوم تمّ العثور على 13 رفات بشرية إضافية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 44 قتيلاً"، مضيفاً أنّ "هذا حريق الغابات الأكثر دموية في تاريخ كاليفورنيا".

وكان الشريف هونيا قال في وقت سابق إنّ هذه الحصيلة تجعل الحريق المستعر في شمال كاليفورنيا الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، لكنّه عاد وصحّح تصريحه بالقول إنّه الأكثر دموية في تاريخ الولاية فحسب.

وأضاف هونيا أن السلطات تجلب موارد إضافية، مضيفًا أنه يجري بذل الجهود للتوصل إلى نظام سريع لتحديد هوية الضحايا من خلال فحص الحمض النووي. وتابع: "آمل بصدق آلا آتي كل ليلة إلى هنا لأبلغ عن عدد أعلى (من الضحايا)". وذكر قائد الشرطة أنه تم تحديد أماكن 231 شخصا كانوا في عداد المفقودين.

ومنذ عصر الخميس، التهمت ألسنة اللهب أكثر من ثلاثين ألف هكتار في المنطقة ودمّرت 177 مبنى على الأقل في وقت تمت السيطرة على 10 بالمئة من الحرائق الأحد، بحسب ما أفاد جهاز الإطفاء في كاليفورنيا. وشهدت كاليفورنيا منذ نهاية العام 2017 حرائق عديدة، ساهم الجفاف والرياح في تحوّلها إلى حرائق عنيفة.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب)