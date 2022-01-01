حرائق غابات آلاسكا قد تزداد سوءا بفعل التغير المناخي

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حرائق الغابات ليست ظاهرة جديدة في ولاية آلاسكا لكنها في تفاقم حاليا. السلطات طلبت من مواطنين مغادرة منازلهم في مدينة أندرسون
يظن كثيرون أن ارتفاع درجة الاحترار بمقدار درجة أو درجتين لن يؤثر على حياة الناس! وفقا للتوقعات فإن الاحترار العالمي سيصل إلى 2.7 درجة مئوية ما سيكون له تداعيات خطيرة على الحياة على الأرض. في التقرير بعض الأمثلة.
كشفت دراسة نشرت الثلاثاء أن احتراق الوقود الأحفوري زاد من احتمالية وقوة وضراوة هطول أمطار الصيف، ما تسبب في حدوث الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وبلجيكا وهولندا الشهر الماضي.
يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟
أعلنت وسائل إعلام أمريكية عديدة فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، بينما قال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب أن معركته القضائية مستمرة. تغطية مباشرة من DW عربية للنتائج والتطورات.
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