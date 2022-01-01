 حرائق غابات آلاسكا قد تزداد سوءا بفعل التغير المناخي | DW الأخبار | DW | 29.07.2022

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حرائق غابات آلاسكا قد تزداد سوءا بفعل التغير المناخي

حرائق الغابات ليست ظاهرة جديدة في ولاية آلاسكا لكنها في تفاقم حاليا. السلطات طلبت من مواطنين مغادرة منازلهم في مدينة أندرسون

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