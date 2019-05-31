 حرائق ضخمة في كاليفورنيا تدفع الآلاف لإخلاء منازلهم | عالم المنوعات | DW | 26.10.2019

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حرائق ضخمة في كاليفورنيا تدفع الآلاف لإخلاء منازلهم

حرائق ضخمة تندلع في كاليفورنيا بالولايات المتحدة وتهدد سلامة آلاف المساكن. حوالي خمسين ألف شخص على الأقل أخلوا منازلهم تجنباً لحدوث الأسوأ. فما هو السبب وراء اندلاع هذه الحرائق التي قد تكون الأسوأ في كاليفورنيا؟

صورة من الأرشيف

صورة من الأرشيف

يواصل رجال الإطفاء في كاليفورنيا مكافحة حرائق ضخمة بينها الحريق الأعنف قرب لوس أنجلوس الذي بات يهدد آلاف المساكن، مما أرغم السلطات على طلب إخلاء منازل حوالي 50 ألف شخص. وكانت منطقة لوس (18 مليون نسمة)، في حالة إنذار أحمر حتى مساء الجمعة (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) بسبب الأحوال الجوية المواتية للحرائق.

وكتبت مصلحة الأرصاد الجوية عبر تويتر أن "درجات الحرارة التي تصل إلى30  درجة مئوية مع نسبة رطوبة منخفضة، ستقترن برياح يمكن أن تصل سرعتها إلى مائة كيلومتر في الساعة لخلق ظروف مواتية" تؤجج الحرائق وتساهم في انتشارها السريع.

وذكر الإعلام المحلي أن السلطات المحلية توجهت إلى كل المنازل في مدينة سانتا كلاريتا الواقعة على بعد خمسين كيلومتراً من لوس أنجلوس، لتحذير السكان من تقدم ألسنة اللهب والطلب منهم الرحيل.  وقال ممثل رجال الإطفاء في لوس أنجلوس سكاي كورنيل "نحن نعرف أن الناس تريد البقاء لكن فعلاً، هذا الأمر لا يقود إلا لإلحاق ضرر بكم وبنا".

وقالت السلطات المحلية إنه لم يتم مساء الجمعة احتواء حريق "تيك فاير" إلا بنسبة 10مائة وإنه أتى على مساحة أربعة آلاف هكتار. وأقفلت كل مدارس المنطقة أبوابها أمس بسبب تقدم النيران وكذلك أُغلق طريق سريع رئيسي.

وبحسب السلطات، أتت النيران على ما لا يقلّ عن ستة منازل. وتهدد ألسنة النار وحريق "كال فاير" عشرة آلاف مبنى.

وقام جهاز الإطفاء في كاليفورنيا بتعبئة أكثر من 1300 عنصر تؤازرهم طائرات تقذف المياه ومروحيات لمكافحة هذا الحريق الذي بدأ بعد ظهر الخميس (24 تشرين الأول/ أكتوبر).

USA Kalifornien Buschbrände (Reuters/G. Blevins)

اضطر 50 الف شخص لمغادرة منازلهم في ولاية كاليفورنيا بسبب زحف نيران الحرائق

على بعد مئات الكيلومترات نحو الشمال، يجتاح حريق "كينكايد فاير" منطقة معروفة بزراعة الكروم وإنتاج النبيذ في مقاطعة سونوما قرب سان فرانسيسكو. وزار حاكم الولاية غايفن نيوسوم المكان قائلاً لصحافيين إنه يشبه "ساحة حرب".

ولا يزال أكثر من ألف رجل إطفاء يكافحون هذا الحريق الذي لم يتمّ احتواء إلا 5 في المائة منه وقد نهش 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية ودمّر حوالى خمسين مبنى. وأجلت السلطات مجمل السكان من بلدة غايسرفل والأراضي الزراعية المحيطة بها.

السبب غير معروف

وتحدّث شهود عيان عن منازل دمّرتها ألسنة اللهب، لكن ليس هناك حصيلة رسمية متوفرة حتى الساعة. ولم يكن لدى الكثير من سكان غايسرفل، إلا وقت قليل لجمع بعض أغراضهم قبل رؤية النيران تقترب. وقال دويغت مونسون (68 عاماً) لصحيفة "لوس أنجليس تايمز"، "كنا نعتقد أن الحريق على بعد ثلاثة كيلومترات، لكننا لم نأخذ الريح بعين الاعتبار".

مختارات

تجاوزت حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا الى 30 قتيلا، فيما استخدمت فرق الإغاثة الكلاب المدربة لتحديد أماكن الضحايا. وأدت الرياح إلى عرقلة جهود مكافحة الحرائق، فيما لا تشير توقعات الأرصاد إلى تحسن الظروف المناخية. (13.10.2017)

أصبح حريق الغابات المندلع في شمال كاليفورنيا الأكثر دموية في تاريخ هذه الولاية بعدما ارتفعت حصيلة ضحاياه لتبلغ 44 قتيلاً، كما أعلن كوري هونيا شريف مقاطعة "بيوت". وعثر على جثث متفحمة داخل سيارات محترقة. (13.11.2018)

ولم تحدّد السلطات المحلية بعد مصدر الكارثة لكن شركة باسيفيك للغاز والكهرباء (باسيفيك غاز اند الكتريك) أشارت إلى وقوع حادث على أحد خطوطها قرب نقطة اندلاع الحريق "كينكايد فاير"، قبل سبع دقائق من بدء الحريق، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووقع هذا الحادث على خطّ من النوع نفسه الذي بحسب خلاصة التحقيقات، أدى إلى اشتعال حريق "كامب فاير" الذي اجتاح في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2018 مدينة بارادايس في شمال كاليفورنيا وأودى بحياة 86 شخصاً وتسبب بنزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقررت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء (باسيفيك غاز اند الكتريك) قطع التيار الكهربائي عن حوالي 180 ألف مشترك في شمال كاليفورنيا الخميس.

وحذّرت الشركات الجمعة من أن ملايين الأشخاص في شمال ووسط الولاية قد يُحرموا من الكهرباء كتدبير وقائي.

ر.ض/ع.ش (أ ف ب)

  • Waves hit houses on stilts due to Hurricane Michael (Reuters/S. Nesius)

    الإعصار "مايكل" يخلف دماراً هائلاً في فلوريدا

    هبت العاصفة على الشاطئ في وقت مبكر بعد ظهر الأربعاء (العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2018) بالقرب من الساحل المكسيكي بولاية فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة. ووصلت سرعة الرياح إلى 155 ميلاً في الساعة (250 كيلومتراً في الساعة). وتسبب إعصار "مايكل" في دمار كبير طال منطقة "بانهاندل" في فلوريدا وعلى طول ساحل الخليج، قبل أن يتحول إلى عاصفة استوائية في المساء مع تحركه نحو الداخل.

  • Trees blow in strong winds during Hurricane Michael (Reuters/WeatherNation)

    الإعصار "مايكل" يخلف دماراً هائلاً في فلوريدا

    هُدمت العديد من المباني في مدينة بنما سيتي أو انهارت جزئياً. كما تطايرت أسقف معدنية وسط شوارع مهجورة مليئة بالحطام وجذوع الأشجار الساقطة وأسلاك التيار الكهربائي المتدلية. وقال ريك سكوت، حاكم ولاية فلوريدا، إن نحو 3500 من عناصر الحرس الوطني في فلوريدا انتشروا للمساعدة في عمليات الإجلاء، إلى جانب أكثر من ألف شخص من فرق البحث والإنقاذ. وسُجلت حالة وفاة واحدة حتى الآن.

  • People seek shelter at Lincoln High School Hurricane Michael (Getty Images/M. Wallheiser)

    الإعصار "مايكل" يخلف دماراً هائلاً في فلوريدا

    تلقى نحو 375 ألف شخص أوامر بإخلاء منازلهم، غير أن العديد من السكان حوصروا بعد أن تضاعفت قوة العاصفة مع اقترابها من الأرض. وقال رئيس هيئة أركان القيادة الشمالية للقوات الأمريكية، الجنرال تيرنس أوشونسي: "لقد بدأ الأمر بالفعل كعاصفة مدارية، ثم انتقل إلى الفئة الأولى، ثم كانت الفئة الثانية، ومن ثم تطور بسرعة كبيرة إلى الفئة الرابعة".

  • A tree and broken power lines lie across the road during Hurricane Michael (Reuters/J. Bachman)

    الإعصار "مايكل" يخلف دماراً هائلاً في فلوريدا

    تسبب الإعصار أيضاً بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 400 ألف شخص في عدة ولايات منها فلوريدا وجورجيا وألاباما. وقال بروك لونغ، رئيس الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، إن العديد من المباني لم تُبنى لتحمل قوة إعصار أكثر من الفئة الثالثة. وأضاف أن إعصار "مايكل" يعتبر أحد أعنف العواصف التي تضرب المنطقة منذ عام 1851.

  • A store surrounded by flood water during Hurricane Michael (Getty Images/M. Wallheiser)

    الإعصار "مايكل" يخلف دماراً هائلاً في فلوريدا

    من المتوقع أن يتابع الإعصار "مايكل" طريقه على الشريط الساحلي الأمريكي نحو الشمال، ليضرب المناطق التي لا زالت تعاني من آثار إعصار "فلورنس"، الذي ضربها منذ أقل من شهر. وحث حكام ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية السكان على الاستعداد لمزيد من الأمطار الغزيرة والرياح المدمرة.

  • A destroyed shop following Hurricane Michael (Getty Images/J. Raedle)

    الإعصار "مايكل" يخلف دماراً هائلاً في فلوريدا

    قالت السلطات إنها لن تعرف حجم الأضرار في ولاية فلوريدا حتى بعد فجر الخميس. في غضون ذلك، تم فرض حظر تجول في معظم أنحاء المنطقة. وشهد العام الماضي سلسلة عواصف كارثية ضربت غرب الأطلسي، بينها "إيرما" و"ماريا" و"هارفي"، تسببت بخسائر قياسية وصلت إلى 125 مليار دولار، حيث أدت إلى حدوث فيضانات في مدينة هيوستن. لويزا رايت/ ريم ضوا.


مختارات

الإعصار "مايكل" يخلف دماراً هائلاً في فلوريدا

ضرب الإعصار "مايكل"، الذي بات يعرف أيضاً باسم "فلوريدا بانهاندل"، شمال غرب ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، مخلفاً دماراً يصعب وصفه. إنه الإعصار الأعنف الذي يضرب الولاية منذ عام 1851. حجم الدمار في سلسلة من الصور. (11.10.2018)  

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