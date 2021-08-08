 حرائق اليونان.. ″نهايتنا اقتربت...لقد تركونا نحترق!″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.08.2021

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حرائق اليونان.. "نهايتنا اقتربت...لقد تركونا نحترق!"

استيقظ المواطنون في اليونان على يوم آخر يشبه الجحيم على الأرض في بعض المناطق، وذلك في ظل استمرار حرائق الغابات في أنحاء البلاد. فيما استقر الوضع في شمال العاصمة أثينا، بعدما تمكن رجال الإطفاء من إطفاء بعض الحرائق.

Griechenland | Waldbrände

مع استمرار حرائق الغابات في أنحاء مختلفة من اليونان، وخروجها عن السيطرة، أصبحت بعض المناطق "جحيما" وقال جيانيس كوتزياس عمدة مدينة استيايا لشبكة سكاي اليونانية "نحن بمفردنا. نهايتنا اقتربت". وشهدت المدينة الواقعة شمال جزيرة وابية، ثاني أكبر الجزر اليونانية، بعضا من أسوأ الحرائق هذا الموسم. وتزايدت حدة التوتر في الجزيرة، حيث بدأت جهود الإطفاء الجوي اليوم الأحد (08 آب/ أغسطس 2021) العمل.

مختارات

طالبت المعارضة الألمانية الحكومة الاتحادية بدعم اليونان التي تكافح حرائق ضخمة، كما جددت المعارضة طلبها بأن تشارك ألمانيا في توسيع أسطول طائرات مكافحة الحرائق الأوروبي.

تكافح تركيا واليونان اللتان ضربتهما موجة حر استثنائية، سلسلة حرائق غير مسبوقة تسببت في عدد من الضحايا وإجلاء مئات القرويين الذين هددتهم النيران. حكومتا الدولتين تعرضتا لانتقادات شديدة على خلفية إدارتهما لملف الحرائق.

واشتكى الكثيرون من أنهم تركوا يواجهون مصيرهم، ويقاوموا الحرائق التي امتدت لمسافة عدة كيلومترات مربعة، وتحولت بعض الأحيان لجدران من النيران تمتد لمسافة سبعة كيلومترات. وقال رجل لشبكة سكاي " لقد تركونا نحترق" مشيرا إلى أن أسطول طائرات مكافحة الحرائق يركز فقط على المنطقة المحيطة بأثينا حتى الآن. ولكن المسؤولين دافعوا عن قراراتهم، وأرجعوا الأمر إلى محدودية الموارد. وقال أحد رجال الإطفاء "لا نستطيع التواجد في كل مكان. عليك أن تتخيل فقط ما كان ليحدث إذا امتدت الحرائق شمال أثينا إلى منطقة مأهولة بالسكان".

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الحرائق تمتد في اليونان والسلطات تكافح لاحتوائها

الأولوية لإنقاذ الأرواح

ووردت تقارير تفيد باستقرار الوضع شمال أثينا اليوم الأحد، حيث تمكن رجال الإطفاء من إخماد بعض من الحرائق الأصغر، وفقا لما قاله مسؤول للشبكة الحكومية. وكان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قد قال عدة مرات في الأيام الأخيرة إن الأولوية لإنقاذ الأرواح وليس الممتلكات أو الغابات. ويتواجد نحو 4 مليون شخص في منطقة أثينا الكبرى، ويبلغ تعداد سكان جزيرة وابية نحو 220 ألف نسمة، والمنطقة المعرضة للخطر كثيفة الأشجار.

وقد جرى إجلاء الآلآف من الجزيرة. وعاد نشاط العبّارات مجددا الأحد، حيث تقوم بنقل الأشخاص من على الساحل لأن التحرك على الطرق لم يعد آمنا. وقد امتد الدخان الناجم عن هذه الحرائق، وشوهد في أثينا، على بعد 100 كيلومتر. وكان الوضع أفضل بصورة طفيفة في شبه جزيرة بيلوبونيز، حيث اندلع حريق في جنوب بلدة ميغالوبولي وحريق آخر في الجزء الغربي لشبه الجزيرة يتحرك إلى الداخل في المنطقة كثيفة الغابات بالقرب من أولمبيا.

ويطالب العمدة المزيد من الدعم الجوي لمكافحة الحرائق، وانتقد قرارات إبقاء طائرات الإطفاء بالقرب من أثينا، مما سمح بخروج الحرائق عن السيطرة في مناطق أخرى في البلاد. وقد اجتذبت الحرائق اهتماما عالميا، ودفعت دول في أوروبا والشرق الأوسط لإرسال فرق إطفاء للمساعدة.

إلى ذلك كافح مئات عناصر الإطفاء الأحد للسيطرة على حرائق في جزيرة وابيا اليونانية أتت على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر ودمّرت منازل وأجبرت سياح وسكان على الفرار. وتحولت الطبيعة العذراء وغابات الصنوبر الكثيفة في إيفيا التي جعلتها وجهة للسياح إلى كابوس لعناصر الإطفاء. وحولت الحرائق آلاف الهكتارات إلى رماد ودمرت منازل. وتم إجلاء الآلاف فيما هرب مئات السكان والسياح على متن عبّارات.

 وساهم نحو 260 عنصر إطفاء يوناني، بمساعدة 200 عنصر آخر من أوكرانيا ورومانيا في عمليات الإخماد.

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موجة حر شديدة تؤجج الحرائق في أجزاء كبيرة من جنوب أوروبا

"المياه من الخراطيم والطائرات تتبخر"

 وقال مسؤول في جهاز الإطفاء صحيفة "إليفثيروس تيبوس" إن الحرارة الناجمة عن الحرائق شديدة لدرجة أن "المياه من الخراطيم والطائرات تتبخر" قبل وصولها إلى النيران. والتهمت ألسنة اللهب منازل في قرى إلينيكا وفازيليكا وبساروبولي. وتم إجلاء تسعة أشخاص من شاطئ أحاطت به النيران قرب قرية بساروبولي الساحلية، وفق ما أعلنت وكالة "آنا" الإخبارية. ووضعت عبّارات وسفن حربية في حالة تأهب قبالة الساحل لإجلاء القاطنين.

وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، احترق 56655 هكتارا من الأرضي في اليونان، بحسب نظام معلومات الحرائق الأوروبي. بينما بلغ معدل الهكتارات التي احترقت في الفترة ذاتها بين عامي 2008 و2020 حوالى 1700.

 ولأن الوضع اعتبر الأسوأ منذ عقود، طلبت اليونان المساعدة عبر نظام الدعم الطارئ الأوروبي وتلقت تعزيزات من بلدان عدة.

وتواجه اليونان وتركيا حرائق مدمّرة منذ نحو أسبوعين فيما تشهد المنطقة أسوأ موجة حر منذ عقود. وأشار مسؤولون وخبراء إلى وجود رابط بين أحداث طقس غير مألوفة كهذه والتغيّر المناخي. وأدت الحرائق حتى الآن إلى مقتل شخصين في اليونان وثمانية في تركيا المجاورة فيما نقل العشرات إلى المستشفيات.

وبينما خففت الأمطار من حدة الحرائق في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا تزال اليونان تعاني في ظل درجات حرارة مرتفعة للغاية.

ع.ج/ و. ب (أ ف ب، د ب أ)

  • Ein Mann löscht einen Waldbrand (Foto: Photo by Andrew Renneisen/Getty Images)

    حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين

    تراث عالمي في خطر

    أتى حريق مدمر على حوالي 80.000 هكتار من الأراضي في المحمية الطبيعية "جبل كينيا"، وهو ما يقرب من نصف مساحة المحمية في هذا البلد الأفريقي. ورغم أن الحرائق ليست بالأمر الشائع هناك، بيد أنه تم تسجيل أكثر من 100 في هذه السنة وحدها. وتعد هذه المحمية موطناً للبحيرات والغابات الكثيفة والأنهار والحيوانات النادرة، التي تهددها الحرائق.

  • Waldbrände in Griechenland (Foto: SAVVAS KARMANIOLAS/AFP/Getty Images)

    حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين

    حرائق في غابات اليونان

    في السنة الماضية، لقي أكثر من 80 شخصاً مصرعهم في حرائق الغابات باليونان. واكتشف باحثون من أستراليا أن الغابات هناك تحتاج إلى الكثير من الوقت، من أجل التعافي بعد الحرائق المدمرة.

  • Ein Wald mit einer Schneise (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB)

    حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين

    عقود لتجديد التربة

    تحتاج تربة الغابة إلى حوالي 30 سنة، من أجل تجديدها بالكامل بعد اقتلاعها. ويمكن لهذه المدة أن ترتفع إلى 80 سنة في حال كان هناك حريق ما. ودرس الباحثون من أستراليا أكثر من 80 موقعاً في جنوب شرق البلاد، فضلاً عن استخلاصهم حوالي 700 عينة من التربة، التي تعرضت إلى أنواع مختلفة من الأضرار على غرار الحرائق والترسبات.

  • Verbrannte und grüne Kiefern im Wald (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB)

    حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين

    بعد ستة أشهر...

    بعد ستة أشهر من حريق في منطقة بالعاصمة الألمانية برلين صيف السنة الماضية، تم قطع أجزاء كبيرة من المناطق المتضررة. ويرى العلماء أن حرائق الغابات وإزالتها بعد الحريق قد يؤدي إلى خسارة عناصر مهمة تحتاجها التربة.

  • Waldbrände in Schweden (Foto: Maja Suslin/TT via AP)

    حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين

    الإنسان يُعطل الدورة الطبيعية

    تعد الحرائق في بعض الأماكن جزءاً مهماً من الدورة الطبيعية. فبعض الأشجار على غرار الأوكالبتوس تحتاج حتى إلى النار من أجل إطلاق بذورها. ويقول العلماء إنه بفضل الرماد يمكن للعديد من العناصر الغذائية أن تصل إلى التربة بعد الحريق. لكن يمكن أيضاً للجفاف الشديد وإزالة الغابات وإخماد الحرائق أن يُعطل الدورة الطبيعية.

  • Freiwillige Helfer in einem abgebrannten Wald (Foto: Carlos Costa/NurPhoto)

    حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين

    تدمير التربة

    صيف السنة الماضية، دمر حريق غابة في البرتغال تعود إلى 700 سنة، فقد تم سحق حوالي 80 في المائة من الغابة، فضلاً عن قتل الخنافس والطيور والثدييات. وتحتاج تربة هذه الغابة إلى حوالي 50 سنة، من أجل التعافي والعودة إلى حالتها الطبيعية.

  • Schwelbrand im Wald (Foto: Roni Lehti/Lehtikuva/dpa)

    حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين

    خسارة مواد غذائية حيوية

    خلال الحريق، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 500 درجة مئوية. ونتيجة لذلك، يتم فقدان عدة عناصر غذائية تعزز النمو مثل الفوسفور والكربون العضوي والنترات. وفي حال وقوع الحرائق بشكل متكرر في مكان واحد، فإن الأمر يصبح صعباً على الغابة من أجل التعافي. وبدون هذه العناصر الغذائية المهمة لا يمكن للتربة دعم نمو النبات، فضلاً عن عدم تخزينها للكربون.

  • Waldboden mit Laub (Foto: picture alliance)

    حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين

    لا تربة، لا حياة

    التربة جزء أساسي من بيئة الغابة. ويوكد العلماء أن التربة في معظم الحالات أساس الحياة. فالتربة تدعم نمو الزهور وتغذي الفطريات والبكتيريا، بالإضافة إلى تخزينها للكثير من الكربون.

  • Verbrannte Bäume am Boden (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB)

    حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين

    خطر إزالة الغابات

    يؤثر قطع الغابات باستخدام الآلات وحرق الرواسب المتبقية على التربة. ويؤدي اقتلاع الأشجار إلى إطلاق الكثير من ثاني أكسيد الكربون في الجو.

  • Verbrannte Kiefern (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB)

    حرائق الغابات ... الكارثة تأتي بعد حين

    تربة سوداء

    حريق الأشجار يتسبب في تحول التربة إلى سوداء. فمثلاً، الغابات الألمانية لديها صعوبات كبيرة من أجل تجديد نفسها والتعافي بعد الحريق. وفي السنوات القادمة يتوقع أن يتسبب الجفاف في حرائق غابات، ما يعني أن الغابة قد تحتاج إلى قرون قبل أن تعود إلى الحياة مرة ثانية. إعداد: شارلي شيلد/ ر.م