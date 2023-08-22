حرائق اليونان - العثور على 18 جثة في منتزه يشتبه بأنها لمهاجرين

عُثر على جثث 18 شخصاً يشتبه بأنهم مهاجرون الثلاثاء (22 آب/ أغسطس 2023) في غابة اجتاحتها النيران في شمال شرق اليونان، حسبما أعلن رجال إطفاء. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس للتلفزيون إنه عُثر على الجثث في متنزه داديا الوطني بالقرب من الحدود مع تركيا، وهي نقطة دخول غالباً ما يستخدمها مهاجرون.

وأكد أرتوبيوس أنه "يجري بحث احتمال أن يكونوا أشخاصًا دخلوا بلادنا بشكل غير قانوني"، لأنه ليس هناك أي مواطن مفقود، موضحاً أن الضحايا عُثر عليهم في شمال مدينة ألكسندروبولي. وبلغت آخر حصيلة لموجة الحرائق الجديدة 20 قتيلا منذ بداية الأسبوع. وعُثر الاثنين على جثة شخص يُشتبه بأنه مهاجر، وعلى جثة راع عجوز شمال أثينا.

وتواصل النيران تمدّدها في شمال شرق اليونان وفي جزيرتي إيفيا وكيثنوس وفي منطقة بويتيا (شمال العاصمة)، تؤججها رياح قوية وحرارة تلامس 41 درجة. وقالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء لوكالة فرانس برس "الوضع مشابه لشهر تموز/يوليو"، في إشارة إلى موجة حرائق سابقة أودت بخمسة أشخاص.

وأحصت خدمات الإطفاء اندلاع أكثر من 60 حريقًا خلال الساعات ال24 الماضية. وأرسلت ست دول مساعدات عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيانيس لتلفزيون إي آر تي الحكومي إن نحو 120 عنصر إطفاء من قبرص ورومانيا وتشيكيا وكرواتيا وألمانيا وصربيا سيساهمون في عمليات إخماد النيران.

واندلع حريق جديد الثلاثاء في قطعة أرض في منطقة أسبروبيرغوس الصناعية في الضاحية الغربية لأثينا، وغطت المنطقة سحابة سوداء. وطلب من سكان المنطقة البقاء في منازلهم فيما أغلقت السلطات بعض الطرق.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)