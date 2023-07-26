حرائق الغابات: مقتل طيارين في اليونان والجزائر "تخمد" النيران

تسببت حرائق الغابات، المشتعلة في جزر "رودس" و"إيفيا" و"كورفو" والعديد من المواقع في البر الرئيسي اليوناني، في سقوط أول خسائر بشرية من قوات الإنقاذ أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء (26 يوليو/ تموز 2023)

ولقي طيّاران مصرعهما خلال مشاركتهما في مكافحة حرائق الغابات في اليونان إثر تحطم طائرتهما المخصصة لإطفاء الحرائق، في حين عثر على شخص ثالث وقد فارق الحياة وسط استمرار موجة الحر التي تغذي النيران المستعرة في البلاد.

وقالت إدارة جهاز الإطفاء اليوناني إن طائرة "كندا اير" تحطمت في واد قريب من مكان اندلاع الحرائق الأحد. وأظهرت لقطات بثتها محطة "اي آر تي" اليونانية الطائرة وهي تصطدم بشجرة قبل أن تسقط وتنفجر.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع اليونانية أن الطائرة كانت تشارك مع ثلاث طائرات أخرى على الأقلّ ومئات عناصر الإطفاء في مكافحة النيران في جنوب جزيرة إيفيا الثلاثاء. وأعلنت الوزارة الحداد ثلاثة ايام على الطيارين اللذين ينتميان لسلاح الجو اليوناني.

ونعى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الطيارين في بيان قائلا "لقد فقدا حياتهما خلال إنقاذهما حياة الناس".

واستمرت الرياح القوية في إذكاء حرائق الغابات فيما حذر مسؤولون من أن خطر الحرائق مرتفع لأقصى حد في جميع أرجاء اليونان تقريبا. ويساعد رجال إطفاء من 11 دولة أوروبية حاليا جهود مكافحة الحرائق في أنحاء شتى من اليونان.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي بلغت سرعتها أحيانًا 60 كيلومترًا بالساعة في بحر إيجه إلى حرائق هائلة مستمرة منذ ثمانية أيام. واندلعت حرائق في شبه جزيرة بيلوبونيز قرب مدينة إيجيون الساحلية وفي جزيرة كورفو. كما اندلعت حرائق أخرى حول مدينة كاريستوس الساحلية بجزيرة وابية، شمال شرق أثينا، مما يهدد القرى أيضا.

ورفعت السلطات اليونانية مستوى الانذار في مناطق عدة من البلاد الى "الأحمر" الثلاثاء، ما يعني "خطرا بالغا" من اندلاع حرائق غابات. دُمّر نحو 35 ألف هكتار من المساحات الحرجية حتى الآن في اليونان، بحسب تقديرات الفرع اليوناني لمنظمة WWF غير الحكومية. وتثير جبهة حريق رابعة في غرب بيلوبونيز قلق رجال الإطفاء.

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في ذات السياق أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إخماد جميع حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات. وأكد الدفاع المدني الجزائري في صفحته على "فيسبوك" أن عمليات الحراسة متواصلة، وهذا ربما تفاديا لاشتعال الحرائق مجددا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الثلاثاء، إخماد 80 % من الحرائق التي مست الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية بعدد من مناطق البلاد، وأن الجهود متواصلة للسيطرة على 13 بؤرة حريق على مستوى 7 ولايات.

وتسببت هذه الحرائق في وفاة 34 شخصا بينهم 10 عسكريين وإصابة العشرات، إلى جانب خسائر مادية كبيرة.

وكشف النائب العام لدى محكمة بجاية، لزهر حمامدة، عن اعتقال 4 أشخاص منهم قاصران للاشتباه في تسببهم في اندلاع حرائق الغابات التي شهدتها الولاية.

ع.أ.ج/ خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)