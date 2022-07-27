حرائق الغابات في كاليفورنيا تسبب خسائر في الأرواح والأراضي

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تسببت حرائق الغابات في كاليفورنيا في وفاة أربعة اشخاص . كما تعرضت مساحات شاسعة من أراضي الغابات للدمار . واضطر الآلاف إلى ترك منازلهم. ويقول الخبراء إن الجفاف وارتفاع الحرارة ساهما في اشتعال الحرائق.
تواصل قوات الإطفاء المغربية العمل لمواجهة حرائق الغابات التي اندلعت في عدة مناطق في شمال غرب البلاد، والتي زاد من حدتها هبوب رياح قوية. وتسببت الحرائق التي أتت على ما يقارب 100 هكتار من الغطاء النباتي في عدة وفيات.
تشهد ألمانيا موجة جفاف متصاعدة مع انخفاض في معدلات هطول الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد. تسبب ذلك في تعرض مساحات شاسعة من الغابات للجفاف الأمر الذي نتج عنه حرائق في بعض الأماكن.
حذرت الأمم المتحدة في تقرير من أن عدد حرائق الغابات الكبيرة في كل أنحاء العالم سيرتفع بشكل حاد في العقود المقبلة بسبب الاحترار المناخي. كما حذر التقرير أيضا من تبعات خطيرة لهذه الحرائق على البشر والطبيعة في المستقبل.
لقي 46 مهاجرا مصرعهم بسبب اختناقهم داخل مقطورة شاحنة بولاية تكساس الأمريكية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. ويلقي الحادث الضوء على استمرار تهريب البشر من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
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