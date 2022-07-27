 حرائق الغابات في كاليفورنيا تسبب خسائر في الأرواح والأراضي | DW الأخبار | DW | 03.08.2022

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DW الأخبار

حرائق الغابات في كاليفورنيا تسبب خسائر في الأرواح والأراضي

تسببت حرائق الغابات في كاليفورنيا في وفاة أربعة اشخاص . كما تعرضت مساحات شاسعة من أراضي الغابات للدمار . واضطر الآلاف إلى ترك منازلهم. ويقول الخبراء إن الجفاف وارتفاع الحرارة ساهما في اشتعال الحرائق.

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