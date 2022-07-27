حرائق الغابات في كاليفورنيا تسبب خسائر في الأرواح والأراضي

المغرب- قتلى في حرائق الغابات وإجلاء مئات الأسر

تواصل قوات الإطفاء المغربية العمل لمواجهة حرائق الغابات التي اندلعت في عدة مناطق في شمال غرب البلاد، والتي زاد من حدتها هبوب رياح قوية. وتسببت الحرائق التي أتت على ما يقارب 100 هكتار من الغطاء النباتي في عدة وفيات.