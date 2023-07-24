 حرائق الغابات في اليونان مستمرة ورئيس الوزاء يقول إن بلاده في حالة حرب مع الحرائق | DW الأخبار | DW | 25.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

حرائق الغابات في اليونان مستمرة ورئيس الوزاء يقول إن بلاده في حالة حرب مع الحرائق

اليونان لا زالت في قبضة حرائق الغابات المستمرة ورئيس الوزراء يقول إن البلاد في حالة حرب ضدها. جزيرة رودس في أوضاع مأساوية. الأيام المقبلة لن تكون سهلة، والمواطنون يشتركون في جهود إطفاء النيران.

المزيد من المركز الإعلامي

تنافس حاد بن اليمين والاشتراكيين في الانتخابات الإسبانية والحزب الشعبي المحافظ يتقدم على اليسار.

حزب الشعب المحافظ يفوز في انتخابات إسبانيا دون تحقيق أغلبية مطلقة 24.07.2023

بسبب النيران التي اجتاحت المنازل والمنتجعات أجلت السلطات اليونانية الالاف من جزيرة رودس السياحية

هروب جماعي من جزيرة رودوس اليونانية بسبب استمرار الحرائق 24.07.2023

الجيش الروسي يشهد خسائر في صفوف قادته وانتقادات كبيرة للجيش ولوزير الدفاع بسبب الإخفاقات المتكررة.

الجيش الروسي يخسر قادته بمعدلات كبيرة وانتقادات لقادة الجيش 24.07.2023

احتجاجات مستمرة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية المزمعة ومخاوف من تأثر الديمقراطية في البلاد.

احتجاجات مستمرة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية قبل تصويت الكنيست 23.07.2023

المزيد DW الأخبار

الجبهة الداخلية في أوكرانيا صامدة رغم القصف الروسي وتشارك في توزيع المساعدات.

المدنيون في أوكرانيا يشاركون في عمليات توزيع المساعدات 25.07.2023

أقامت مجموعة من المهاجرين واللاجئين من جنسيات مختلفة في مدينة 6 أكتوبر في مصر غرفة طوارئ لدعم النازحين السودانين

مبادرة "غرفة الطوارئ" لإيواء النازحين السودانيين في 6 أكتوبر 25.07.2023

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and lawmakers gather at the Knesset plenum to vote on a bill that would limit some Supreme Court power, in Jerusalem July 24, 2023. REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY

الاحتجاجات تتواصل بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يحد من صلاحيات المحكمة العليا 24.07.2023

المدنيون في السودان يواصلون النزوح هربا من المعارك بين الجيش وقوات الدعم وتفاقم الأوضاع هناك.

السودان: اتساع نطاق الحرب بين الجيش وقوات الدعم يزيد معاناة المدنيين 24.07.2023

اقرأ أيضا

20.07.2023 July 20, 2023, Mandra, Greece: Firefighters trie to put out a wildfire in the area of Mandra western Attica in Greece. Mandra Greece - ZUMAv62_ 20230720_zaf_v62_004 Copyright: xAristidisxVafeiadakisx

حرائق الغابات في اليونان مستمرة وسط موجة حر قياسية 22.07.2023

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في اليونان. وحتى في معظم جزر "بحر إيجه" ستتجاوز درجات الحرارة 38، ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة يتم التحذير من حرائق ما تزال مستعرة في الغابات.

July 23, 2023, Rhodes island, Greece: A firefighter tries to put out a wildfire in Asklipio village, on Rhodes island. Local people and tourists have been evacuated from area after wild fires broke out on the island of Rhodes, Greece (Credit Image: Â© Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Press Wire

عودة أكثر من 2000 سائح إلى بلادهم مع استعار الحرائق باليونان 24.07.2023

أٌجبرت السلطات اليونانية على إجلاء عشرات الآلاف من السياح على العديد من الجزر السياحية، فيما أعادت شركات تنظيم الرحلات السياحية أكثر من ألفي سائح من اليونان إلى بلادهم جوا مع استعار حرائق الغابات في البلاد.

24.07.2023+++ A man tries to extinguish a fire, near the seaside resort of Lindos, on the Aegean Sea island of Rhodes, southeastern Greece, on Monday, July 24, 2023. A weeklong wildfire on the Greek resort island of Rhodes tore past defenses Monday, forcing more evacuations, as three major fires raged elsewhere in the country fueled by strong winds and successive heat waves that left scrubland and forests tinder-dry. (AP Photo/Petros Giannakouris)

اليونان والجزائر وتونس.. سباق مع الرياح للسيطرة على الحرائق 25.07.2023

أججت الرياح حرائق مشتعلة في جزيرة رودس اليونانية ومناطق أخرى من البلاد، فيما أسفرت حرائق في شمال وشرق الجزائر عن دمار كبير وعشرات القتلى.

Ein Mann trägt ein Kind, als sie ein Gebiet verlassen, in dem ein Waldbrand auf der griechischen Insel Rhodos wütet. Ein großes Waldfeuer, das auf der griechischen Insel Rhodos bereits den fünften Tag brennt, hat die Behörden gezwungen, die Evakuierung von vier Orten anzuordnen, darunter zwei Badeorte. +++ dpa-Bildfunk +++

أكبر عملية إجلاء في اليونان بسبب حرائق في جزيرة رودوس السياحية 23.07.2023

السلطات في اليونان تجري "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق" في جزيرة رودوس السياحية بعد حريق يجتاح الجزيرة، وسواح ألمان ينجون في اللحظات الأخيرة من الحرائق.وشركة توي الألمانية توقف نقل السياح إلى جزيرة رودس.