 حرائق الغابات.. خطر داهم يهدد قطاع السياحة في أوروبا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.08.2023

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سياسة واقتصاد

حرائق الغابات.. خطر داهم يهدد قطاع السياحة في أوروبا

تسببت حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب أوروبا في أضرار اقتصادية فادحة، ما تأثير ذلك على قطاع السياحة الحيوي؟ وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي تضرر قطاع السياحة جراء حرائق الغابات وموجات الحر الشديد؟

إجلاء سياح في جزيرة رودوس اليونانية 22.07.2023

تم إجلاء آلاف السياح والسكان المحليين بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت جزيرة رودس اليونانية

انتشرت على نطاق كبير صور سائحين وهم يفرون من نيران حرائق الغابات المستعرة في جزيرة رودس اليونانيةالتي أجبرت المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة. وهو أثار تساؤلات حول ما إذا كانت منطقة البحر المتوسط ستظل قبلة مفضلة لعشاق قضاء العطلات الصيفية هناك؟

مختارات

حرائق الغابات تجتاح دول البحر المتوسط

يقول العلماء إن ظواهر الطقس المتطرفة مثل موجات الحرارة القاسية سوف تضرب أوروبا بشكل متكرر في المستقبل، وستشهد بلدان حوض المتوسط ارتفاعا في درجات الحرارة على وجه الخصوص حيث تعمل التربة الجافة على زيادة رقعة حرائق الغابات.

وكانت إسبانيا قد سجلت في أبريل/ نيسان الماضي أشد درجات حرارة، فيما سجلت اليونان أطول موجة حر خلال شهر يوليو/ تموز الماضي الذي شهد اندلاع حرائق في أكثر من 50 ألف هكتار، ما يمثل نصف مساحة برلين تقريبا.

وشهدت إسبانيا هذا المعدل من حرائق الغابات قبل ذلك وتحديدا في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وفقا للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات.

ولم يكن موسم الصيف الجاري الاستثناء الوحيد في اتساع حرائق الغابات واشتداد ضراوتها، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية عن دمار نحو 800 ألف هكتار بسبب حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي صيف العام الماضي.

طارة تشارك في إخماد حرائق جزيرة صقلية الإيطالية 26.07.2023

ضاعف الاتحاد الأوروبي من قدراته على مكافحة الحرائق جوا لتفادي وقوع كوارث

من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش، مطلع العام الجاري: إن تكلفة حرائق الغابات بلغت ملياري يورو (2.21 مليار دولار).

ولا تتسبب حرائق الغابات التي قد تستمر لأيام مع صعوبة إخمادها، في عواقب وخيمة تلحق أضرارا كبيرة بالطبيعة، بل تلقي بظلالها على مقومات الاقتصاد وسبل عيش الكثيرين من سكان هذه البلدان. وفي مقابلة مع DW، قالت سارة ماير، الباحثة في ظواهر الطقس المتطرفة والآثار الاقتصادية لحرائق الغابات في جامعة برمنغهام: عندما تتعرض الغابات لحرائق، يرافق ذلك انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وأضافت بأن "بيانات التوظيف في قطاع السياحة تُظهر انخفاض العمالة بعد اندلاع حرائق الغابات".

الجدير بالذكر أنه يحق لبلدان الاتحاد الأوروبي المتضررة من حرائق الغابات تقديم طلب إلى المفوضية الأوروبية لمساعدتها في إخماد الحرائق، حيث جرى نشر أكثر من 500 من رجال الإطفاء من دول أخرى لدعم جهود اليونان في السيطرة على الحرائق فيما أرسل الاتحاد الأوروبي تسع طائرات إضافية.

ويتم تغطية تكاليف ذلك من خلال الآلية الأوروبية للإغاثة في حالات الكوارث، فيما يوفر صندوق التضامن الأوروبي مساعدات مالية يمكن اللجوء إليها في دعم عمليات إعادة الإعمار.

تأثير حرائق الغابات على السياحة

يشار إلى أن قطاع السياحة والسفر يعد ركيزة الاقتصاد اليوناني إذ يشكل 20 بالمائة من الناتج الاقتصادي للبلاد، فيما تصل النسبة في إسبانيا وإيطاليا إلى  12 بالمائة و 9 بالمائة على التوالي.

وفي ضوء ذلك، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تقرير صدر مؤخرا، من أن البلدان التي تشتهر بأنها مقاصد سياحية في جنوب أوروبا قد تفقد مكانتها على الخريطة السياحية على المدى الطويل بسبب موجات الحر وحرائق الغابات؛ وسيلقي ذلك بظلاله على الاقتصاد. وأضاف التقرير أن مكانة المناطق الساحلية كوجهات سياحية سوف تتضرر بشكل كبير في ظل سيناريوهات مختلفة من الاحترار العالمي فيما ستقف دول الشمال على النقيض من ذلك.

وفي ذلك، قال هارالد تسايس، مدير معهد أبحاث السياحة في جامعة هارتس الألمانية، إنه رغم هذه التوقعات، فإن "السياحة في منطقة البحر المتوسط لن تنهار بين عشية وضحاها"، مضيفا أنه يتوقع تغير مواسم السفر والسياحة. وقال إن السائحين سوف يفضلون قضاء الإجازات في منطقة البحر المتوسط خلال فصلي الربيع أو الخريف وليس فصل الصيف.

بدوره، قال بيترو بيريتيلي، الخبير في مركز أبحاث السياحة والنقل بجامعة سانت غالن بسويسرا، إن كثيرين "ينظرون إلى حرائق الغابات وغيرها من ظواهر الطقس المتطرفة باعتبارها أحداثا منعزلة وليست روادع، فضلا عن أن ذاكرة البشر ضعيفة" وأضاف في مقابلة مع DW، أن وجهات السياحة الأخرى مثل دبي ولاس فيغاس تظهر أن ارتفاع درجات الحرارة لا تمنع السائحين من قصدها.

طرق مبتكرة لإنقاذ السياحة

يقدم يوهان غولدامر، مدير المركز العالمي لرصد الحرائق في مدينة فرايبورغ الألمانية، عددا من الحلول المبتكرة لاحتواء حرائق الغابات على المدى الطويل، مضيفا أن التوسع العمراني وزحف المدن يؤديان إلى قلة الأراضي المزروعة، ما يعني زيادة احتمالية حدوث حرائق الغابات.

وفي مقابلة مع DW قال غولدامر إن السياحة يجب أن تكون "أكثر استدامة وتشاركية" بما يشمل إمكانية أن يساعد السائحون المزارعين اليونانيين في زراعة وحماية مزارع الزيتون أو الكروم. وقدم غولدامر مقترحات للحكومة اليونانية عقب اجتياح الحرائق جزيرة وابية، ثاني أكبر جزر اليونان، عام 2021 فيما انصب جُل تركيزه على اتخاذ تدابير للوقاية من حرائق الغابات أكثر من تعزيز قدرات مكافحتها.

وفي البرتغال، اتخذت السلطات إجراءات ملموسة بعد كارثة حرائق الغابات عام 2017 حيث مازالت عالقة في أذهان البرتغاليين صور من تفحموا وهم في سياراتهم مع ذويهم عندما داهمتهم النيران. وشملت التدابير حظر إعادة زراعة أشجار الكينا لأنها تشتعل بسهولة، فيما كشفت أحدث بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات عن أن الحرائق في البرتغال باتت أقل حدة مقارنة بإسبانيا وإيطاليا واليونان.

ليزا شتوفه / م. ع

  • Ein Mann trägt ein Mädchen auf seinem Schoß. Sie fliehen mit anderen Urlaubern vor den Waldbränden auf Rhodos

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    المغادرة على عجل

    يحمي أب نفسه وابنته من حرائق الغابات التي اندلعت في رودوس منذ أيام. تم إجلاء حوالي 30 ألف شخص، وتم نقل أكثر من 2000 منهم، بمن فيهم العديد من السياح، بواسطة سفن من الشواطئ. وكان على بعضهم السير على الأقدام، لأن بعض الطرق قد انقطعت وأغلقت جزئيًا بسبب النيران.

  • Griechenland I Waldbrände

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الهروب من النيران

    تطلبت عمليات إجلاء الآلاف من الناس تضحيات كبيرة من السياح وجهودًا هائلة من رجال الإطفاء. وصرح محافظ رودوس جورجيوس هادجيماركوس للقناة اليونانية "سكاي تي في" بأن بعض الطرق لم تعد متاحة بسبب النيران، ويجب إيواء السياح وبعض السكان المحليين مؤقتًا في صالات الرياضة ومباني المدارس وقاعات المؤتمرات في الفنادق.

  • Griechenland | Waldbrände auf Rhodos

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    سحب الدخان تغطي السماء

    الحريق الكبير في جزيرة رودوس مستمر منذ عدة أيام، وقد اندلع في جبل في وسط الجزيرة. ويشارك في مكافحة الحريق خمس طائرات هليكوبتر وحوالي 200 رجل إطفاء. لا تزال نهاية للحريق غير معروفة حتى الآن. وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس لقناة "سكاي تي في": إنه ليس حريقًا سينتهي غدًا أو بعد غد.

  • Ein Helikopter löscht mit einer Wasserladung einen Waldbrand im Gebiet von Agia Sotiras

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الماء لغابات متفحمة

    ليس فقط في رودوس تجتاح الحرائق الغابات. موجة الحر الشديد مع درجات حرارة تتجاوز 44 درجة مئوية، أدت إلى نشوب حرائق غابات في جميع أنحاء اليونان. والمنطقة الأكثر تأثرًا هي منطقة أجيا سوتيراس في بلدية تاناجرا بالقرب من أثينا، حيث تقوم هذه المروحية بإلقاء حمولتها من الماء لإطفاء الحريق. وسبق أن دُمرت المنطقة في حرائق كبيرة عام 2007.

  • Griechenland Waldbrand nahe Athen

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    قافلة محبي الخيول

    ليس البشر فقط يفرون من نيران الحرائق، بل يجب إخلاء الحيوانات أيضًا. في 17 من يوليو/ تموز تعرضت مزرعة لتربية الخيول في كاليفيا بالقرب من أثينا للحريق. وتقود الموظفات الخيول في قافلة خارج منطقة الخطر وتحمين أنفسهن بأقنعة للوجه من السحب السامة.

  • Waldbrände in der Provinz Hatay in der Türkei

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الزلزال المدمر ثم الحرائق

    ليس فقط في اليونان بل في جميع أنحاء أوروبا تؤدي موجة الحر الشديد هذا الصيف إلى اندلاع حرائق الغابات، حتى في تركيا. حيث ذكرت وكالة الأناضول التركية أن عدد حرائق الغابات في 18 يوليو/ تموز بلغ 19 حريقًا في جميع أنحاء البلاد. وقد تأثرت بذلك منطقة هاتاي أيضا، والتي كانت قد تعرضت لزلزال مدمر في فبراير/ شباط من هذا العام.

  • Männer beobachten Waldbrand auf La Palma

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    سحب الرماد تغطي السماء

    حتى جزيرة لا بالما الإسبانية تعاني من وضع حرج للغاية. فقط قبل عام تقريباً في 19 سبتمبر/ أيلول 2022 ثار بركان هناك. ابتلعت تدفقات الحمم 4000 مبنى و350 هكتارًا من الحقول. والآن تتصاعد سحب الرماد مرة أخرى ـ هذه المرة تشتعل الغابة. ودُمر ما يقرب من 3000 هكتار من الأراضي. ومع ذلك تمت السيطرة في الأثناء على الحرائق.

  • Feuerwehrmänner stehen auf einem Truck in der Nähe von Fort St. John in British Columbia in Kanada und beobachten Waldbrände

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    دق ناقوس الخطر في كندا

    تشتعل الغابات أيضًا خارج أوروبا. في كندا اندلعت حرائق الغابات في آن واحد في جميع المقاطعات في الفترة ما بين مارس/ آذار ويوليو/ تموز. وحتى 22 يوليو اندلع 4498 حريقًا مدمرًا في مساحة تقدر بحوالي 113 ألف كيلومتر مربع. وتم إجلاء نحو 155 ألف شخص حتى 8 يوليو، وهي أكبر عملية إجلاء تم تسجيلها في كندا.

  • Smog über Philadelphia, USA, verursacht durch Rauchschwaden der Waldbrände in Kanada

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    ضباب الدخان يجتاز الحدود

    انتقلت سحب دخان حرائق الغابات في كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ففي مدينة فيلادلفيا غطت غيوم الدخان السماء لعدة أيام (صورة). وفي نيويورك غطى الدخان الكثيف تمثال الحرية. وتجاوزت السحب الداكنة المحيط الأطلسي ووصلت إلى البرتغال. وآثار تلك السحب الدخانية وصلت حتى المانيا، وخاصة في ولاية زارلاند.

  • Deutschland Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Mecklenburg-Vorpommern Lübtheen

    أشجار متفحمة ـ كفاح يائس في اليونان ضد حرائق تلتهم الغابات

    الجحيم في موقع تدريب للجيش

    تندلع النيران من حين لآخر في ألمانيا أيضًا. وقد شب حريق في منتصف يونيو/ حزيران في غابة بمنطقة لوبتهين في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، التي كانت موقعا لتدريب القوات العسكرية. وبفضل تحسين التدابير الوقائية تم إطفاء الحريق بسرعة هذه المرة، بالمقارنة مع عام 2019 عندما شب أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد. بلغت المساحة المدمرة من الغابات هذه المرة 100 هكتار، وقبل أربع سنوات بلغت المساحة المدمرة 1000 هكتار.