 حذار .. مواقع التواصل الاجتماعي قد تدمر صحتك العقلية! | عالم المنوعات | DW | 02.11.2018

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منوعات

حذار .. مواقع التواصل الاجتماعي قد تدمر صحتك العقلية!

إدمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤثر على الحالة العقلية والنفسية للمستخدم، وكمثال على ذلك فقد كشفت دراسة أنّ البريطانيين يزورون صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 28 مرة في اليوم.

Symbolbild Selfie Bikini Strand (imago/Westend61)

البعض، وخاصة من المراهقين، لا ينام قبل أن يجيب على الرسائل والتغريدات والمنشورات التي تصله، وهذا يستغرق أحياناً ثلاث ساعات في الفراش قبل النوم. و في حالات نادرة، يستيقظ بعض المراهقين مع كل رنة لهاتفهم الذكي، فينظرون إلى ما وصلهم، وقد يجيبون عليه وهم نصف نائمين! هذا أوج الإدمان، وقد كشف تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية عن ستة آثار سلبية لإدمان مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤثر على سلامتك العقلية دون أن تدرك ذلك:

فقدان الثقة بالنفس والانطواء

يولّد الحضور المستمر على صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي شعوراً حاداً لدى الإنسان بمقارنة نفسه بالآخرين الذين يعرضون أحلى صورهم الملتقطة في أجمل الأماكن وبأفخر السيارات والملابس، ما يولّد لدى كثير من المستخدمين حالة إحباط حاد تؤدي إلى تناقص احترامهم لأنفسهم. وشخّصت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن أن هذه الحالة يتولد عنها ما أسمته بـ"حسد فيسبوك"، يؤدي بالبعض إلى الانكماش والتراجع عن موقع "فيسبوك" خاصة، بل وهجره أحياناً بشكل مرضي، لعيش حالة من الرضا عن النفس كانت تغمرهم قبل أن يطّلعوا على مفردات حياة الآخرين على منصات التواصل الاجتماعي.

مختارات

فقدان التواصل الإنساني الحقيقي

الحضور المستمر على منصات التواصل الاجتماعي يستهلك وقت كثيرٍ من الناس إلى درجة أنّهم لا يعودون بحاجة إلى التواصل الحقيقي مع أصدقائهم وأقاربهم ومحبيهم، خاصة من يوجد منهم أيضاً بشكل مستمر على منصة التواصل. وفي هذا السياق تقول ستينا ساندرز، وهي عارضة أزياء سابقة كانت تمتلك 106 آلاف متابع على حسابها في موقع "إنستغرام": "تعلمت من خبرتي أنّني أفقد قدرتي على التواصل الحقيقي مع الناس حين أطّلع على صور أصدقائي وقد شاركوا في بعض الحفلات التي انشغلتُ عن المشاركة بها بسبب إنستغرام. هذا الأمر يجعلني أشعر بالوحدة والقلق".

Symbolbild Facebook Zensur Sperre (Imago/Future Image)

الأدمان على منصات التواصل الاجتماعي قد يسبب أمراضا خطيرة

تآكل الذاكرة وضعفها 

تساعد الشبكات الاجتماعية على استعادة الفرد للحظات معينة عاشها في توقيت معين، هذا صحيح. لكن الصحيح أيضاً أنّ ذلك قد يؤدي إلى تراجع قدرة الإنسان على تذكر حوادث معينة في حياته، لاختلاط الحقيقي بالافتراضي عبر المنصات. فنحن ننشغل كثيراً بتصوير تمثال رخامي أو نصب مهيب في مكان ما كي نضعه على صفحتنا ويتفاعل معه الأصدقاء، لكننا ننسى أن نختزن في ذاكرتنا تفاصيل العمل الجميل بتذوقها بأعيننا لا بأعين الآخرين.

النوم القلق وقلة ساعات النوم

الغالبية لا تنام قبل أن تمر على هاتفها وتتصفح منصات التواصل المختلفة، فترد أو تنفعل أو قد تبحث عن معلومات معينة قبل وضع الهاتف على وضع صامت والذهاب إلى النوم. في هذا السياق، يقول الدكتور تيم بونو، مؤلف كتاب "حين لا تكفي شارات الإعجاب" إن هذا الأمر "يحرك في نفس الإنسان روح الحسد والقلق والتفكير أو الغضب مما علقه أحدهم، ما يجعل الدماغ متيقظاً متحفزاً للعمل بشكل مستمر، وهي أسوأ حالة يذهب بها الإنسان إلى الفراش".

ويُنصح بهذا الخصوص أن يعتمد الإنسان قاعدة ثابتة بعدم مقاربة الهاتف الذكي أو الكمبيوتر قبل ساعة من النوم، ويفضّل أن يكون الوقت ساعتين.

Symbolbild Egoismus (imago/Westend61)

التقاط صور سيلفي لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي يحرم الناس من الاستمتاع بزيارة المواقع الجميلة

ضعف الانتباه

لا يقتصر تأثير الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي على منطقة اللاوعي عند الإنسان، بل يؤثر على خلايا الدماغ التي تعاني من الاجهاد المستمر بسبب قلة النوم والنوم المضطرب. وبهذا السياق يقول الدكتور بونو: "تعطيك منصات التواصل الاجتماعي شعوراً بأنك حاضر في كل مواقع المتعة والتسلية بشكل مستمر"، وهو شعور وهمي، لأنّ الحضور الحقيقي بين الناس في مثل هذه الأماكن له تأثير آخر تماماً على النفس، بحسب بونو.

مراجعة الهاتف الذكي بشكل متواصل تشتت الانتباه والقدرة على التركيز إلى حد كبير، لذا يُوصى بأن يعوّد الإنسان نفسه على تجاهل هاتفه لفترات متباعدة ما لم يرن بطلب هاتفي حقيقي.

تأثير مدمر على السلامة العقلية

إدمان استخدام الهاتف المحمول وزيارة منصات التواصل الاجتماعي يخلق لدى الإنسان حالة تعاسة مزمنة أحياناً، وقد يتطور هذا إلى اكتئاب مرضي وقلق مرضي مستمر. لذلك تتردد دعوات بين كثير من الناس لترك مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي والاكتفاء بحساب البريد الإلكتروني أو خدمة "واتساب".

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ كثيراً من الناس يمارسون اليوم الأمرين، فهم فعالون بشكل مستمر على منصات التواصل الاجتماعي ويتراسلون بشكل مستمر عبر "واتساب" ورسائل الإيميل، وذلك لتبادل أخبار وأفلام وصور مع أصدقاء حميمين لا يفضلون مشاركة محتواهم إلا لجمهور محدد من الاصدقاء. وهذا التواصل يجعلهم منكبّين دائماً على الهواتف الذكية بشكل لا فكاك منه. 

ملهم الملائكة/ ي.أ (DW)

  • Facebook Kuss Teenager Marokko Gefängnis

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    فيسبوك

    تعد فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي وأكثرها شهرة. عام 2012 وصل عدد مستخدميها الدائمين إلى أكثر من مليار مستخدم، ما جعلها في مقدمة شبكات التواصل الاجتماعي. وإلى جانب إمكانيات التواصل التي تتيحها، يوجد فيها أيضاً الكثير من التطبيقات، كالدردشة مع الأصدقاء والبحث عن الأصدقاء القدامى.

  • Facebook Instagram

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    انستغرام

    يمكن من خلال شبكة انستغرام مشاركة الصور ذات جودة عالية كصور الكوداك او البلورايد، مع الأصدقاء. ويمكن للمستخدم أيضاً مشاركة هذه الصور من خلال شبكات أخرى مثل الفيسبوك وتويتر.

  • Symbolbild Snapchat

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    سناب تشات

    من الشبكات الحديثة والمشهورة شبكة السناب تشات، ويمكن من خلالها تبادل الصور مع الأصدقاء، وتتيح خاصية التحكم في وقت مشاهدة الصورة من قبل الآخرين من ثانية واحدة إلى عشر ثوان. ووصل عدد مستخدمي هذه الشبكة إلى 4.6 مليون مستخدم عام 2013.

  • WhatsApp App Smartphone Kommunikation 20 Jahre sms

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    واتس آب

    واتس آب من الشبكات ذات الشهرة الكبيرة، إذ يستطيع للمستخدم إمكانية إرسال رسائل نصية وفيديوهات ورسائل مسموعة إلى الأصدقاء. وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكة إلى 400 مليون مستخدم شهرياً وفي عام 2013 وصل عدد الرسائل اليومية المرسلة من خلالها إلى 27 مليون رسالة.

  • Twitter Logo

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    تويتر

    شبكة تويتر تعد ثاني أكبر شبكة تواصل اجتماعي مستخدمة بعد الفيسبوك. تويتر هي شبكة التدوينات الصغيرة أو التغريدات القصيرة، التي يتمكن متابعوك من قراءتها. عام 2012 وصل عدد مستخدمي تويتر إلى 500 مليون. سر نجاحها بسيط للغاية: جميع الأشخاص يرسلون تغريدات مكتوبة تعبر عن آراءهم ويعلق عليها الآخرون. من هنا تبدأ المناقشات والآراء المختلفة.

  • Internationaler Auftritt des Online-Videoportals YouTube

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    يوتيوب

    يوتيوب أكبر شبكة لتحميل الفيديو ومشاركته ومشاهدته. وتنشر الكثير من المؤسسات الإعلامية برامجها على هذه الشبكة. وصل عدد المستخدمين لأكثر من مليار مستخدم. وبحسب إحصائية تُحمل على الموقع فيديوهات مجموع طولها 48 ساعة.

    الكاتب: سابرينا دردور


مختارات

شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

يوجد الآلاف من شبكات التواصل الاجتماعي، ومن أكثرها شهرة شبكة الفيسبوك وتويتر، فما مدى انتشار هذه الشبكات عالمياً؟ وكيف اكتسبت هذه الشهرة الواسعة؟ (04.02.2014)  

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