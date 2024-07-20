حذار من هذين المشروبين في فصل الصيف القائظ

من بديهيات فصل الصيف الإكثار من شرب السوائل وفي مقدمتها الماء. بيد أن الخبراء ينصحون بالابتعاد عن شرب الشاي والقهوة. لماذا؟

في فصل الصيف، وخاصة في شهري يوليو وأغسطس، أو "آب اللهاب" يجب الحرص على شرب الماء بكميات كافية. ففي ظل استمرار درجات الحرارة بالارتفاع من عام إلى آخر ينصح بشرب حوالي ثلاثة ليترات من السوائل في اليوم والليلة. وعند بذل مجهود عضلي في العمل أو ممارسة الرياضة فمن الطبيعي زيادة كمية السوائل التي يجب شربها، كما جاء في موقع Futurezone النمساوي.

ولكن ينبغي الحذر: ليست كل المشروبات مفيدة في الطقس الحار. حتى أن الخبراء يعتبرون أن اثنين من السوائل الشائعة لدى الكثيرين في الحياة اليومية لهما تأثير معاكس ولا يرطبان الجسم: إنهما الشاي والقهوة.

وبغض النظر عما إذا كان المشروبان ساخنين أو مثلجين فإنهما يسببان جفاف الجسم. وكلاهما من مدرات البول، مما يعني أنهما يطردان الماء من الجسم.

كما تؤدي بعض الأعشاب والنباتات إلى الجفاف كالزنجبيل والهندباء والكركديه.

ولا بد من الإشارة إلى أن شرب الكحول وخاصة بكميات غير معقولة يؤدي أيضا إلى الجفاف.

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ما هي أعراض الجفاف؟

عند ملاحظة الأعراض التالية يجب الإسراع بشرب كميات كبيرة من السوائل وخاصة الماء:

• العطش

• جفاف الفم واللسان

• الصداع

• مشاكل في التركيز

• التعب

• الشعور بالضعف

• الدوخة

وقد تظهر علامات أخرى على المدى الطويل: تشقق الشفاه وتغير لون البول وجفاف الجلد والحكة.

ملاحظة أخيرة: الإفراط في تناول السوائل قد يؤدي للتسمم المائي.

خ.س