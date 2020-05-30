حذار من السعار! - العدوى قد تحدث بكل سهولة

الحيوانات المصابة بمرض السعار أو ما يعرف أيضا بداء الكلب، يظهر على فمها رغوات وتصبح حيوانات عدوانية. وعضة منها قد تكون قاتلة. وفي جميع أنحاء العالم، الكلاب هي الناقل الرئيسي لمرض السعار.
لم يعد هناك خطر من الغابة
لفترة طويلة، كانت الحيوانات البرية مثل الثعالب والغزلان والأيائل تعتبر في ألمانيا ناقلين لفيروس السعار. ولمكافحة المرض تم تنفيذ حملات تطعيم شاملة في بداية ثمانينيات القرن العشرين. كيف؟ عن طريق تقديم أطعمة للثعالب بها كبسولات لقاح. وقد نجحت الحملة: وفي فبراير/ شباط 2006، كانت آخر مرة يظهر فيها ثعلب مصاب بالسعار في ألمانيا.
اللقاح فورا وإلا فسيكون بلا فائدة
يتم نقل الفيروس في معظم الأحيان عن طريق عضة حيوان مصاب. ينتقل الفيروس من لعاب الحيوان المصاب عبر الجهاز العصبي إلى النخاع الشوكي، ومن هناك إلى الدماغ. وإذا تعرض شخص ما لعضة من حيوان مصاب بالسعار، ثم أخذ اللقاح بعدها بوقت قصير فإن ذلك يساعد في الشفاء، لكن إذا ترك الشخص بدون لقاح ووصل الفيروس إلى الدماغ فإن أي مساعدة تقدم بعد ذلك تعتبر جاءت بعد فوات الأوان.
لافتات التحذير من السعار أصبحت من الماضي
هنا في الصورة نرى لافتة كتب عليها "سعار - منطقة معرضة للخطر". مثل هذه اللافتات لم تعد موجودة على أطراف الغابات في ألمانيا اليوم؛ باستثناء اللافتات التي نسيت البلديات إزالتها. وتحظى هذه اللافتات بشعبية كبيرة بين العديد من الأشخاص ويمكن شراؤها من مواقع بالإنترنت مثلا. وما كان تحذيرًا جادًا في السابق، يمكن أن يتدلى الآن على باب المنزل بمعنى مختلف تمامًا.
الخطر يأتي من الجو
اليوم لا يأتي التهديد من الثعالب أو الكلاب، بل من الخفافيش. ويحذر الخبراء من أن سعار الخفافيش انتشر بشكل وبائي في جميع أنحاء أوروبا. وأحيانا تحدث العدوى بكل سهولة. فذات مرة عثرت امرأة على حيوان مصاب بالعدوى فأمسكت به وتعرضت لعضة منه، ثم مات الحيوان بعد ذلك بوقت قصير، وكان التشخيص أنه مصاب بالسعار. وتم إعطاء المرأة اللقاح المضاد بأسرع ما يمكن ونجت من الموت.
حيوانات لطيفة.. ولكن!
بعيون كبيرة وفرو ناعم - تبدو حيوانات الراكون لطيفة. ولكن يمكن أن يكون لديها فيروس السعار، تماما مثل القطط أو القنافد. في حدائق الحيوان يتم تلقيح هذه الحيوانات، لكن ليس في البرية. وإذا كانوا مصابين بالسعار، فإنهم عادة يفقدون خوفهم من الإنسان، ويقتربون كثيرا من البشر، وأحيانًا يكونون قريبين جدًا.
هدية تذكارية من العطلة
يالها من قطة صغيرة مسكينة ونحيفة جدًا! في كثير من الدول التي يقصدها السائحون توجد قطط وكلاب تجوب الشوارع بحرية. يتعاطف سياح مع تلك الحيوانات فيطعمونها ويداعبونها ويملسون على فروها وربما يصابون بالعدوى. وبعض الأشخاص يعتبرون أنفسهم منقذين للحيوانات ويحضرون معهم كلبًا من الأجازة، لكن يجب أولا تلقيح الكلب ضد السعار قبل السماح له بالعيش في ألمانيا.
الإصابة بالسعار في الهند
تعتبر الهند واحدة من البلدان التي لا يزال "داء الكلب" (السعار) شائعًا جدًا فيها حتى الآن. هناك تحدث أغلب حالات العدوى عن طريق الكلاب، ولكن الحيوانات الأليفة الأخرى أيضًا يمكن أن تحمل الفيروس وبالتالي تشكل خطرًا كبيرًا. وتحدث في الهند سنويًا حوالي 18000 إلى 20000 إصابة بالسعار بين البشر. لذا يجب على السياح أن يتلقوا التطعيم ضد السعار.
لابد من تطعيم الكلب
عندما تصاب الكلاب بالسعار فإنها تصبح عدائية، وفي وقت لاحق قد يحدث لها شلل. كما أنه غالبًا ما تظهر رغوة في الفم. عند السفر إلى الخارج، يجب أن يتم تطعيم الكلب في كل الأحوال، بما في ذلك التطعيم ضد السعار. هذا هو الأمر الأهم. وإذا تم ضبط مالك مع كلب ليس لديه شهادة تطعيم سارية المفعول، فسيتعين على الكلب دخول الحجر الصحي لعدة أشهر.
لقاح يوصى الإنسان بتعاطيه
يمكن للبشر أيضًا تلقي التطعيم ضد السعار. وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يسافرون بشكل متكرر، مثل السفر إلى آسيا أو إفريقيا. وقام لويس باستور، عالِم الميكروبيولوجيا (الأحياء الدقيقة)، بتطوير اللقاح واستخدمه للمرة الأولى في عام 1895. واليوم يعتبر التطعيم ضد السعار جزءًا من التدابير الوقائية الشائعة لدى العديد من المسافرين لمسافات بعيدة. إعداد: غودرون هايسه/م.أ.ز/ ص.ش
لم يعد هناك خطر من الغابة
لفترة طويلة، كانت الحيوانات البرية مثل الثعالب والغزلان والأيائل تعتبر في ألمانيا ناقلين لفيروس السعار. ولمكافحة المرض تم تنفيذ حملات تطعيم شاملة في بداية ثمانينيات القرن العشرين. كيف؟ عن طريق تقديم أطعمة للثعالب بها كبسولات لقاح. وقد نجحت الحملة: وفي فبراير/ شباط 2006، كانت آخر مرة يظهر فيها ثعلب مصاب بالسعار في ألمانيا.
اللقاح فورا وإلا فسيكون بلا فائدة
يتم نقل الفيروس في معظم الأحيان عن طريق عضة حيوان مصاب. ينتقل الفيروس من لعاب الحيوان المصاب عبر الجهاز العصبي إلى النخاع الشوكي، ومن هناك إلى الدماغ. وإذا تعرض شخص ما لعضة من حيوان مصاب بالسعار، ثم أخذ اللقاح بعدها بوقت قصير فإن ذلك يساعد في الشفاء، لكن إذا ترك الشخص بدون لقاح ووصل الفيروس إلى الدماغ فإن أي مساعدة تقدم بعد ذلك تعتبر جاءت بعد فوات الأوان.
لافتات التحذير من السعار أصبحت من الماضي
هنا في الصورة نرى لافتة كتب عليها "سعار - منطقة معرضة للخطر". مثل هذه اللافتات لم تعد موجودة على أطراف الغابات في ألمانيا اليوم؛ باستثناء اللافتات التي نسيت البلديات إزالتها. وتحظى هذه اللافتات بشعبية كبيرة بين العديد من الأشخاص ويمكن شراؤها من مواقع بالإنترنت مثلا. وما كان تحذيرًا جادًا في السابق، يمكن أن يتدلى الآن على باب المنزل بمعنى مختلف تمامًا.
الخطر يأتي من الجو
اليوم لا يأتي التهديد من الثعالب أو الكلاب، بل من الخفافيش. ويحذر الخبراء من أن سعار الخفافيش انتشر بشكل وبائي في جميع أنحاء أوروبا. وأحيانا تحدث العدوى بكل سهولة. فذات مرة عثرت امرأة على حيوان مصاب بالعدوى فأمسكت به وتعرضت لعضة منه، ثم مات الحيوان بعد ذلك بوقت قصير، وكان التشخيص أنه مصاب بالسعار. وتم إعطاء المرأة اللقاح المضاد بأسرع ما يمكن ونجت من الموت.
حيوانات لطيفة.. ولكن!
بعيون كبيرة وفرو ناعم - تبدو حيوانات الراكون لطيفة. ولكن يمكن أن يكون لديها فيروس السعار، تماما مثل القطط أو القنافد. في حدائق الحيوان يتم تلقيح هذه الحيوانات، لكن ليس في البرية. وإذا كانوا مصابين بالسعار، فإنهم عادة يفقدون خوفهم من الإنسان، ويقتربون كثيرا من البشر، وأحيانًا يكونون قريبين جدًا.
هدية تذكارية من العطلة
يالها من قطة صغيرة مسكينة ونحيفة جدًا! في كثير من الدول التي يقصدها السائحون توجد قطط وكلاب تجوب الشوارع بحرية. يتعاطف سياح مع تلك الحيوانات فيطعمونها ويداعبونها ويملسون على فروها وربما يصابون بالعدوى. وبعض الأشخاص يعتبرون أنفسهم منقذين للحيوانات ويحضرون معهم كلبًا من الأجازة، لكن يجب أولا تلقيح الكلب ضد السعار قبل السماح له بالعيش في ألمانيا.
الإصابة بالسعار في الهند
تعتبر الهند واحدة من البلدان التي لا يزال "داء الكلب" (السعار) شائعًا جدًا فيها حتى الآن. هناك تحدث أغلب حالات العدوى عن طريق الكلاب، ولكن الحيوانات الأليفة الأخرى أيضًا يمكن أن تحمل الفيروس وبالتالي تشكل خطرًا كبيرًا. وتحدث في الهند سنويًا حوالي 18000 إلى 20000 إصابة بالسعار بين البشر. لذا يجب على السياح أن يتلقوا التطعيم ضد السعار.
لابد من تطعيم الكلب
عندما تصاب الكلاب بالسعار فإنها تصبح عدائية، وفي وقت لاحق قد يحدث لها شلل. كما أنه غالبًا ما تظهر رغوة في الفم. عند السفر إلى الخارج، يجب أن يتم تطعيم الكلب في كل الأحوال، بما في ذلك التطعيم ضد السعار. هذا هو الأمر الأهم. وإذا تم ضبط مالك مع كلب ليس لديه شهادة تطعيم سارية المفعول، فسيتعين على الكلب دخول الحجر الصحي لعدة أشهر.
لقاح يوصى الإنسان بتعاطيه
يمكن للبشر أيضًا تلقي التطعيم ضد السعار. وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يسافرون بشكل متكرر، مثل السفر إلى آسيا أو إفريقيا. وقام لويس باستور، عالِم الميكروبيولوجيا (الأحياء الدقيقة)، بتطوير اللقاح واستخدمه للمرة الأولى في عام 1895. واليوم يعتبر التطعيم ضد السعار جزءًا من التدابير الوقائية الشائعة لدى العديد من المسافرين لمسافات بعيدة. إعداد: غودرون هايسه/م.أ.ز/ ص.ش