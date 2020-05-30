حذار من السعار! - العدوى قد تحدث بكل سهولة

لابد من تطعيم الكلب

عندما تصاب الكلاب بالسعار فإنها تصبح عدائية، وفي وقت لاحق قد يحدث لها شلل. كما أنه غالبًا ما تظهر رغوة في الفم. عند السفر إلى الخارج، يجب أن يتم تطعيم الكلب في كل الأحوال، بما في ذلك التطعيم ضد السعار. هذا هو الأمر الأهم. وإذا تم ضبط مالك مع كلب ليس لديه شهادة تطعيم سارية المفعول، فسيتعين على الكلب دخول الحجر الصحي لعدة أشهر.