حديثة وبيئية - دفيئة زراعية مترامية الأطراف

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف ميناء لتصدير الحبوب في أوديسا

اتهمت كييف موسكو بقصف ميناء لتخزين وتصدير الحبوب في منطقة أوديسا، وهو المنفذ الذي تعول عليه كييف لتصدير المنتجات الزراعية بعد انهيار اتفاق لتصدير الحبوب. وقفزت أسعار القمح والذرة في أسواق دولية بعد الإعلان عن الهجوم.