 حديثة وبيئية - دفيئة زراعية مترامية الأطراف | صنع في ألمانيا | DW | 09.08.2023

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صنع في ألمانيا

حديثة وبيئية - دفيئة زراعية مترامية الأطراف

أكبر دفيئة زراعية في أوروبا تعادل مساحتها 80 ملعبا لكرة القدم. كل شيء تقني، ولكن هل له فوائد بيئية أيضا؟ النباتات مضاءة بمصابيح إل إي دي، وتتم تدفئتها باستخدام بقايا الخشب، وتسقى بمياه الأمطار. كل شيء منسق.

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