حديثة وبيئية - دفيئة زراعية مترامية الأطراف

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أكبر دفيئة زراعية في أوروبا تعادل مساحتها 80 ملعبا لكرة القدم. كل شيء تقني، ولكن هل له فوائد بيئية أيضا؟ النباتات مضاءة بمصابيح إل إي دي، وتتم تدفئتها باستخدام بقايا الخشب، وتسقى بمياه الأمطار. كل شيء منسق.
اتهمت كييف موسكو بقصف ميناء لتخزين وتصدير الحبوب في منطقة أوديسا، وهو المنفذ الذي تعول عليه كييف لتصدير المنتجات الزراعية بعد انهيار اتفاق لتصدير الحبوب. وقفزت أسعار القمح والذرة في أسواق دولية بعد الإعلان عن الهجوم.
يقول خبراء الزراعة إنه لا يجب زراعة نباتات من نفس العائلة وراء بعضها في نفس المكان. ولذلك يجب زراعة البذور في الحقول بالتبادل. فما علاقة ذلك بمحصول الطماطم وعائلة الباذنجانيات؟
رغم المعارضة والانقسام بين أعضائه صوت البرلمان الأوروبي على "قانون استعادة الطبيعة". واشتكت جمعيات المزارعين كما اشتكى السياسيون المحافظون من الإجراءات الوقائية التي سيفرضها القانون، فيما دعمه أنصار البيئة ونشطاء المناخ.
يقول خبراء في الأمن الغذائي إنه يتعين علينا إيجاد نباتات تنتج محاصيل عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية لتلبية احتياجات السكان في أنحاء العالم. فأي دور يمكن أن يلعبه تحرير الجينوم والذكاء الاصطناعي في هذا السياق؟
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