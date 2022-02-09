حدود الروبوتات

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بعد الزلزال تسير الروبوتات عبر التضاريس الوعرة وتكون أسرع وأقوى وتقوم بأعمال أخرى مدهشة. ولكن لا يمكن لها أن تحل محل البشر لأنها تفتقر إلى الذكاء.
الروبوتات التي تشبه البشر هي "الكائنات الحية" الجديدة على كوكبنا. يتم استخدامها بالفعل في مكاتب الاستقبال أو في مراكز التسوق أو في مطابخ المطاعم. ولديها بالفعل علاقات مع الناس.
دخل العالم فعليا مرحلة جديدة من السباق على التسلح والحروب حيث بات للذكاء الاصطناعي دور كبير خاصة وأنه يجعل الجيوش أكثر فعالية وبالطبع أكثر ذكاء. لكن إذا لم يتم وضع قواعد، فإن هذا السباق قد يخرج عن السيطرة ويهدد العالم.
أكد فريق من العلماء أن روبوتات "زينوبوتس xenobots " وهي نوع من الخلايا الحية مدعومة بتركيبات صناعية يمكنها التكاثر وتجديد نفسها والتحرك لعدة أيام ما قد يمثل إنجازاً هائلاً خصوصاً في المجال الطبي.
في إنجاز جديد، استطاع العلماء بناء ذكاء اصطناعي قادر على تعليم ذاته، وتغيير برمجته بما يناسب الظروف الجديدة، فهل نحن أمام عالم جديد؟
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