 حدود الروبوتات | صنع في ألمانيا | DW | 09.02.2022

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صنع في ألمانيا

حدود الروبوتات

بعد الزلزال تسير الروبوتات عبر التضاريس الوعرة وتكون أسرع وأقوى وتقوم بأعمال أخرى مدهشة. ولكن لا يمكن لها أن تحل محل البشر لأنها تفتقر إلى الذكاء.

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