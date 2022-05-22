حدث مثير في مهرجان أوبراميرغاو

تحليل: هل تحمل الانتخابات تحولا في مشاركة مسلمي ألمانيا؟

يبلغ عدد النواب المسلمين في البوندستاغ حاليا ثلاثة فقط، وهذا مؤشر على ضعف المشاركة والترشيحات، لكن الاهتمام المتزايد بقضايا الإسلام والمهاجرين في انتخابات 26 سبتمبر 2021 قد يأتي بمتغيرات جديدة، ما هي أبرز ملامحها؟