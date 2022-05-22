حدث مثير في مهرجان أوبراميرغاو

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لأول مرة في تاريخ مسرح أوبراميرغاو لآلام المسيح، يتولى رجل دين مسلم وهو جينكيز غورو دوراً أساسيا فيه. يشارك في مسرحيات بلدة أوبراميرغاوو عادة جميع سكانها تقريبا.
يبلغ عدد النواب المسلمين في البوندستاغ حاليا ثلاثة فقط، وهذا مؤشر على ضعف المشاركة والترشيحات، لكن الاهتمام المتزايد بقضايا الإسلام والمهاجرين في انتخابات 26 سبتمبر 2021 قد يأتي بمتغيرات جديدة، ما هي أبرز ملامحها؟
منذ أن وطأت قدماها ألمانيا وهي تحلم بسماع لغة أجدادها على لسان أبنائها وأبناء الجاليات العربية في ألمانيا. الباحثة التونسية سماح بلحاج تقترب خطوة أخرى نحو حلمها من خلال "عربيّة" لتعليم لغة الضاد للعرب والأجانب في أوروبا.
موجة تضامن غير مسبوقة في تونس مع اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت، تُذكّر بعلاقات استثنائية بدأت بقصة "جلد ثور". بيد أن المشهد اللبناني يثير لدى التونسيين أسئلة ومخاوف حول مآل ديمقراطيتهم الناشئة التي تواجه أزمة حادة.
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