 حدث مثير في مهرجان أوبراميرغاو | يوروماكس | DW | 22.05.2022

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يوروماكس

حدث مثير في مهرجان أوبراميرغاو

لأول مرة في تاريخ مسرح أوبراميرغاو لآلام المسيح، يتولى رجل دين مسلم وهو جينكيز غورو دوراً أساسيا فيه. يشارك في مسرحيات بلدة أوبراميرغاوو عادة جميع سكانها تقريبا.

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