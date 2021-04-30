حداد عام في إسرائيل على ضحايا حادث التدافع المأساوي

تشهد إسرائيل اليوم الأحد (الثاني من أيار/مايو) حداداً عاماً على 45 شخصاً لقوا حتفه خلال حادث تدافع في احتفال ديني يهودي. ونُكست الإعلام في أنحاء البلاد في الوقت الذي أثيرت فيه تساؤلات حول محاسبة المسؤولين عن واحدة من أسوأ الكوارث المدنية التي شهدتها إسرائيل.

وبالإضافة إلى تنكيس الأعلام في المباني العامة والقواعد العسكرية في جميع أنحاء البلاد، تم إلغاء الفعاليات الرياضية. ومن المقرر عقد جلسة برلمانية خاصة يوم غد لإضاءة الشموع وإحياء ذكرى ضحايا الحادث.

والتزاماً بالتقاليد اليهودية المتبعة تم التعجيل بدفن الموتى، إذ دُفن أكثر من 20 من ضحايا كارثة يوم الجمعة على جبل الجرمق خلال الليل عقب استكمال الإجراءات الرسمية للتعرف على الضحايا.

وسقط القتلى عندما زارت أعداد كبيرة من المتدينين اليهود مقبرة متصوف يهودي من القرن الثاني هو الحاخام شمعون بار يوحاي بشمال إسرائيل وانتهى الأمر بتدافع سقطت فيه أعداد كبيرة تحت الأقدام. وقال شهود إنهم رأوا هرماً من الجثث بينهم جثث عدة أطفال في ممر مزدحم زلق أرضيته معدنية.

وحددت السلطات عدد المشاركين بـ 10 آلاف شخص، لكن التقارير الإعلامية أشارت إلى أنه ربما وصل العدد إلى عشرة أضعاف، متحدثة عن نحو 100 ألف شخص حضروا الاحتفال. وأثيرت تساؤلات عما إذا كانت الحكومة والشرطة امتنعت عن تقليل أعداد المشاركين حتى لا تُغضب رجال الدين والساسة من أصحاب النفوذ.

أمريكيون وكنديون بين الضحايا

من جهتها، أكدت وزارة العدل التحقيق فيما إذا كانت الشرطة قد أساءت التصرف. وقالت الشرطة ومسؤولون محليون إن موقع جبل ميرون (الجرمق) تديره أربع جماعات دينية خاصة منفصلة مما يجعل الإشراف عليه صعباً.

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وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم التعرف على هوية 42 من القتلى في وقت متأخر الجمعة. بينما أعلنت السفارة الأمريكية أن هناك مواطنين أمريكيين بين القتلى والجرحى لكنها لم تنشر أسماءهم. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه على علم بوفاة اثنين من المواطنين الكنديين في الحادثة. وانهالت التعازي على إسرائيل من مختلف زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

توقف المشاورات الحكومية

سياسيا، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد أن المفاوضات الخاصة بتشكيل الائتلاف الحكومي، سواء بين الأحزاب الموالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو تلك المعارضة له، قد توقفت في أعقاب الحادث المأساوي.

ومن المقرر أن ينتهي التفويض الممنوح لنتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة بعد غد الثلاثاء، فيما بات مؤكدا أن المطالب الشعبية بتحديد المسؤولين عن المأساة ستطارد أي حكومة مقبلة.

ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي نتنياهو القول إنه لن يطلب تمديدا لاستكمال مهمة تشكيل الائتلاف، وذلك نظرا لتوقف المفاوضات.

وكلّف رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين في نيسان/أبريل الماضي نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتخابات غير حاسمة كانت الرابعة في غضون

عامين.

ولم تسفر نتائج الانتخابات التي جرت في 23 آذار/مارس عن فائز واضح، فيما ظل الطيف السياسي في إسرائيل منقسما بصورة عامة إلى قسمين، أحدهما موالٍ

لنتنياهو والآخر يسعى للإطاحة به.

وتصدر حزب نتنياهو "ليكود" نتائج الانتخابات بالحصول على 30 مقعدا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، تلاه حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير

لابيد، الذي استبعد التحالف مع ليكود، وحصل على 17 مقعدا. وفي المرتبة الثالثة جاء حزب "شاس" الديني المحافظ بالحصول على تسعة مقاعد.

م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، رويترز)