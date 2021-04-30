حداد عام في إسرائيل على ضحايا حادث التدافع المأساوي

تشهد إسرائيل اليوم الأحد (الثاني من أيار/مايو) حداداً عاماً على 45 شخصاً لقوا حتفه خلال حادث تدافع في احتفال ديني يهودي. ونُكست الإعلام في أنحاء البلاد في الوقت الذي أثيرت فيه تساؤلات حول محاسبة المسؤولين عن واحدة من أسوأ الكوارث المدنية التي شهدتها إسرائيل.
وبالإضافة إلى تنكيس الأعلام في المباني العامة والقواعد العسكرية في جميع أنحاء البلاد، تم إلغاء الفعاليات الرياضية. ومن المقرر عقد جلسة برلمانية خاصة يوم غد لإضاءة الشموع وإحياء ذكرى ضحايا الحادث.
والتزاماً بالتقاليد اليهودية المتبعة تم التعجيل بدفن الموتى، إذ دُفن أكثر من 20 من ضحايا كارثة يوم الجمعة على جبل الجرمق خلال الليل عقب استكمال الإجراءات الرسمية للتعرف على الضحايا.
وسقط القتلى عندما زارت أعداد كبيرة من المتدينين اليهود مقبرة متصوف يهودي من القرن الثاني هو الحاخام شمعون بار يوحاي بشمال إسرائيل وانتهى الأمر بتدافع سقطت فيه أعداد كبيرة تحت الأقدام. وقال شهود إنهم رأوا هرماً من الجثث بينهم جثث عدة أطفال في ممر مزدحم زلق أرضيته معدنية.
وحددت السلطات عدد المشاركين بـ 10 آلاف شخص، لكن التقارير الإعلامية أشارت إلى أنه ربما وصل العدد إلى عشرة أضعاف، متحدثة عن نحو 100 ألف شخص حضروا الاحتفال. وأثيرت تساؤلات عما إذا كانت الحكومة والشرطة امتنعت عن تقليل أعداد المشاركين حتى لا تُغضب رجال الدين والساسة من أصحاب النفوذ.
أمريكيون وكنديون بين الضحايا
من جهتها، أكدت وزارة العدل التحقيق فيما إذا كانت الشرطة قد أساءت التصرف. وقالت الشرطة ومسؤولون محليون إن موقع جبل ميرون (الجرمق) تديره أربع جماعات دينية خاصة منفصلة مما يجعل الإشراف عليه صعباً.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم التعرف على هوية 42 من القتلى في وقت متأخر الجمعة. بينما أعلنت السفارة الأمريكية أن هناك مواطنين أمريكيين بين القتلى والجرحى لكنها لم تنشر أسماءهم. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه على علم بوفاة اثنين من المواطنين الكنديين في الحادثة. وانهالت التعازي على إسرائيل من مختلف زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
توقف المشاورات الحكومية
سياسيا، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد أن المفاوضات الخاصة بتشكيل الائتلاف الحكومي، سواء بين الأحزاب الموالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو تلك المعارضة له، قد توقفت في أعقاب الحادث المأساوي.
ومن المقرر أن ينتهي التفويض الممنوح لنتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة بعد غد الثلاثاء، فيما بات مؤكدا أن المطالب الشعبية بتحديد المسؤولين عن المأساة ستطارد أي حكومة مقبلة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي نتنياهو القول إنه لن يطلب تمديدا لاستكمال مهمة تشكيل الائتلاف، وذلك نظرا لتوقف المفاوضات.
وكلّف رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين في نيسان/أبريل الماضي نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتخابات غير حاسمة كانت الرابعة في غضون
عامين.
ولم تسفر نتائج الانتخابات التي جرت في 23 آذار/مارس عن فائز واضح، فيما ظل الطيف السياسي في إسرائيل منقسما بصورة عامة إلى قسمين، أحدهما موالٍ
لنتنياهو والآخر يسعى للإطاحة به.
وتصدر حزب نتنياهو "ليكود" نتائج الانتخابات بالحصول على 30 مقعدا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، تلاه حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير
لابيد، الذي استبعد التحالف مع ليكود، وحصل على 17 مقعدا. وفي المرتبة الثالثة جاء حزب "شاس" الديني المحافظ بالحصول على تسعة مقاعد.
م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، رويترز)
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آخرها في إسرائيل.. حوادث تدافع حولت احتفالات إلى فواجع
إسرائيل.. عشرات الضحايا خلال احتفال ديني
خلال رحلة حجّ تنظّم سنوياً بمناسبة عيد "لاغ بعومر" في إسرائيل، لقي 44 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب عشرات آخرون جراء التدافع أثناء زيارة قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون (الجرمق) بالقرب من مدينة صفد. ورغم أن إسرائيل منعت هذه الرحلة عام 2020 بسبب جائحة كورونا، إلا أنها سمحت بها عام 2021 بعد قطغ شوط كبير في تطعيم سكانها.
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آخرها في إسرائيل.. حوادث تدافع حولت احتفالات إلى فواجع
من "أفظع الكوارث" في تاريخ إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زار موقع الحادث في بلدة ميرون ووصفه بـأنه من بين "أفظع الكوارث" في تاريخ إسرائيل، وأعلن أن يوم الأحد التالي للحادث سيكون يوم حداد وطني. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن كثيرين لا يزالون في عداد المفقودين، وأكد مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أنهم سيبذلون "كافة الجهود للعثور عليهم". وقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التعازي في ضحايا الحادث.
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آخرها في إسرائيل.. حوادث تدافع حولت احتفالات إلى فواجع
العراق.. ضحايا تدافع في عاشوراء
في العاشر من أيلول/ سبتمبر عام 2019، قتل 36 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون بسبب التدافع خلال تأدية مراسيم ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء العراقية، ليعيد إلى الآذهان حادث التدافع الكارثي على جسر الائمة في بغداد عام 2005 والذي أودى بحياة نحو ألف من الزوار الذين كانوا يستذكرون الإمام موسى الكاظم.
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آخرها في إسرائيل.. حوادث تدافع حولت احتفالات إلى فواجع
الجزائر.. رحيل مرددي أغنية "الحرية"
جاؤوا ليفرحوا ويرددوا أغنية "الحرية" التي أهداها لهم ابن بلدهم، نجم الراب الجزائري المقيم في فرنسا سولكينغ، فحدث تدافع ووقعت المأساة في ملعب "20 غشت" ببلدية بلوزداد بالجزائر مساء الخميس (22 أغسطس/ آب 2019). كان الملعب يستعد لحفلة سولكينغ وسط جماهير غفيرة وطوابير وحواجز. وقبل انطلاق الحفل بساعة وقع تدافع عند أحد المداخل فقتلت فتاتان وثلاثة فتيان وجرح 100 آخرون على الأقل، حسب الدفاع المدني.
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آخرها في إسرائيل.. حوادث تدافع حولت احتفالات إلى فواجع
مصر.. كارثتان لن تنساهما جماهير الكرة
شهد ملعب بورسعيد أسوأ كارثة في تاريخ الكرة المصرية. ففي الأول من شباط/ فبراير 2012 اقتحمت جماهير نادي المصري البوسعيدي الملعب واعتدت على جماهير النادي الأهلي، فوقع تدافع أدى إلى مقتل 72 من الشباب المصري، معظمهم من جماهير الأهلي. وبعدها بنحو أربعة أعوام (8 مارس/ آذار 2015) وقع تدافع بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بين جماهير الزمالك قبل مباراة الزمالك وإنبي بالدوري المصري فقتل 22 من مشجعي الزمالك.
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آخرها في إسرائيل.. حوادث تدافع حولت احتفالات إلى فواجع
منى.. عندما تحولت ملابس الإحرام إلى أكفان
أثناء مناسك الحج وقع حادث تدافع في 24 أيلول/ سبتمبر 2015 في مشعر منى، هو الأسوأ في التاريخ الحديث للحج. صحيح أن السعودية ذكرت بعدها بيومين أن عدد القتلى 769 على الأقل، غير أن وكالة فرانس برس أحصت 1753 قتيلاً أغلبهم من إيران ومصر ونيجيريا وإندونيسيا، وفقاً لأرقام نشرتها 31 دولة عن مواطنيها المفقودين في تلك الكارثة.
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آخرها في إسرائيل.. حوادث تدافع حولت احتفالات إلى فواجع
الحجاج الهندوس أيضاً ضحايا للتدافع
الحج الهندوسي على نهر الغانغ كل 12 عاماً والمسمى "كومبه ميلا" هو أكبر تجمع ديني في العالم. فقد حضره مثلاً 25 مليون شخص عام 2001. ورغم أن اتساع المكان لا يجعل للتدافع أثراً كبيراً، غير أنه في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2013 حدث تدافع في احتفال ديني هندوسي بمعبد راتانغر بوسط الهند، أودى بحياة 90 شخصاً على الأقل، وفقاً للشرطة الهندية.
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آخرها في إسرائيل.. حوادث تدافع حولت احتفالات إلى فواجع
ألمانيا.. مأساة المشاركين في "مسيرة الحب"
شهدت ألمانيا حادث تدافع أدى إلى مقتل 21 شخصاً وإصابة أكثر من 500 آخرين. وقعت الكارثة في دويسبورغ في 24 تموز/ يوليو 2010، أثناء ما تعرف بـ "مسيرة الحب"، وهي مسيرة لعشاق "موسيقى التكنو" كانت تقام سنوياً منذ 1989. وبلغ عدد المشاركين فيها عام 1999 نحو 1.5 مليون شخص. لكن بعد بعد كارثة دويسبورغ تم إلغاء المسيرة.
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آخرها في إسرائيل.. حوادث تدافع حولت احتفالات إلى فواجع
بيرو تشهد أكبر حادث تدافع في ملاعب الكرة
شهدت ليما، عاصمة بيرو، أكبر مأساة لجماهير الكرة في 24 أيار/ مايو 1964. فقبيل نهاية مباراة بين بيرو والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية، نزلت الجماهير إلى أرض الملعب وردت الشرطة بقنابل الغاز، فوقع ذعر وتدافع أدى إلى مقتل نحو 350 شخصاً وإصابة ما بين 500 و1000 شخص.
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آخرها في إسرائيل.. حوادث تدافع حولت احتفالات إلى فواجع
غالباً ما تمر الأمور بسلام
لحسن الحظ تنتهي معظم الفعاليات الدينية والفنية والرياضية كالحفلات الموسيقية أو مباريات كرة القدم بدون حوادث مؤذية، رغم حضور جماهيري كبير قد يصل لعشرات الآلاف. فتستمع الجماهير بنجومها المفضلين ويعودون إلى منازلهم والسعادة تغمرهم، مثلما هو الحال هنا في حفلة بمدينة دارمشتات الألمانية. إعداد: صلاح شرارة/ م.ع.ح