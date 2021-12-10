"حجّ" خليجي نحو الصين.. أي آفاق؟

الانفتاح التركي على الخصوم.. عودة إلى سياسة صفر أعداء؟

أكد الرئيس التركي أنه بلاده ستفعل ما بوسعها "لتوطيد علاقاتها مع دول الخليج". ما الذي دفع تركيا لتغيير موقفها تجاه هذه الدول وماذا يمكن أن تقدم لها؟ وكيف سينعكس تصالح تركيا مع خصوم الأمس على أزمات المنطقة؟