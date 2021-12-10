 ″حجّ″ خليجي نحو الصين.. أي آفاق؟ | مسائية DW | DW | 11.01.2022

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مسائية DW

"حجّ" خليجي نحو الصين.. أي آفاق؟

الصين تستقبل وزراء خارجية دول خليجية وتركيا وإيران هذا الأسبوع وبكين تتحدث عن محادثات لتعزيز التعاون الثنائي.. ماذا وراء هذه الزيارات المكثفة؟ وما المطروح على طاولة المحادثات مع المسؤولين الصينيين؟

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