"حجّ" خليجي نحو الصين.. أي آفاق؟

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الصين تستقبل وزراء خارجية دول خليجية وتركيا وإيران هذا الأسبوع وبكين تتحدث عن محادثات لتعزيز التعاون الثنائي.. ماذا وراء هذه الزيارات المكثفة؟ وما المطروح على طاولة المحادثات مع المسؤولين الصينيين؟
يزيد الرئيس التركي أردوغان ضغطه على البنك المركزي، وبعد قراره تخفيض سعر الفائدة، انهارت الليرة التركية أمام الدولار. رغم ذلك يستمر الرئيس بسياسته ويبشر بنموذج صيني في بلاده، فهل تصح المقارنة؟
أكد الرئيس التركي أنه بلاده ستفعل ما بوسعها "لتوطيد علاقاتها مع دول الخليج". ما الذي دفع تركيا لتغيير موقفها تجاه هذه الدول وماذا يمكن أن تقدم لها؟ وكيف سينعكس تصالح تركيا مع خصوم الأمس على أزمات المنطقة؟
وافقت أعلى محكمة مغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الأويغور اعتُقل لدى وصوله إلى المغرب بسبب مذكرة اعتقال دولية بناء على طلب الصين بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية". وهو ما ينفيه الأخير و"أمنستي" تحذر من "خطر جسيم" يتهدده.
أثار الرئيس الأميركي جو بايدن استياء روسيا والصين غير المدعوتين الى قمة افتراضية حول الديموقراطية ستعقد في كانون الأول/ديسمبر بمشاركة نحو 110 دولة ومنطقة، فيما تغيب تركيا وكل الدول العربية باستثناء العراق.
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